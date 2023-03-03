GRTV News - Rocksteady ser ut til å jobbe med et Batman Beyond-spill

Arkham-skaperen er tilbake til å fokusere på den mørke ridderen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Rocksteady og hva den berømte Batman Arkham Trilogy-utvikleren kan være i gang med."
"Det er morsomt, vi ser alltid på det som Arkham Trilogien, selv om det teknisk sett er fire Arkham-spill med Arkham Origins, selv om det ikke nødvendigvis er som en Rocksteady ting.Men uansett, Rocksteady hadde, la oss si, et lite blaff i sine større planer med Suicide Squad Kill the Justice League."
"Jeg tror ikke spillet ble helt som mange hadde håpet.Men det ser ut til at de kommer tilbake på sporet, og det er gode nyheter fordi Suicide Squad ville ha kostet denne utvikleren en enorm sum penger og ville ha satt dem i et veldig usikkert sted, spesielt når man tenker på den typen situasjon som Warner Brothers er i."
"Midt i en stor oppkjøpsavtale der hva som helst kan skje med de mange forskjellige deler av Warner Brothers, la oss si, større maskin.Men uansett, det siste ryktet, som er basert på informasjon som er samlet inn fra ting som jobb lister, antyder at Rocksteady kan være tilbake til å jobbe med spesifikt Batman, men ikke nødvendigvis den Batman som du kjenner fra de siste spillene de har laget."
"Det blir et Batman Beyond spill, som for alle som ikke kjenner til Batman Beyond, det er på en måte en slags futuristisk Batman som utspiller seg i et mer cyberpunk-aktig Gotham.Men uansett, la oss dykke inn i det.Så ja, ryktet sier at Rocksteady jobber med et Batman Beyond-spill, men det blir ikke et direkte adaptasjon av TV-serien, det vil heller være inspirert av den, og historien vil bygge videre på universets bue."
"Etter den massive floppen med Suicide Squad Kill the Justice League, har det vært sporadiske rykter om at Rocksteady er klare til å takle et nytt Batman-prosjekt, og det er til og med en stillingsannonse som støtter dette.Mer spesifikt ser det ut til at de skal adaptere den animerte serien Batman Beyond, og nå har det dukket opp ny informasjon som hevder å bekrefte dette, komplett med et lekket bilde."
"Ryktene antyder at Rocksteady allerede jobbet med et slikt prosjekt, men at det var skrinlagt og startet på nytt med et annet fokus.Den skal finne sted flere år etter Batman Arkham Knight, men er bare løst basert på Beyond-universet, med en litt mindre sci-fi-estetikk, mens visse deler av Gotham fortsatt beholder den klassiske gotiske stilen."
"Batman selv, Bruce Wayne, er med i spillet som en eldre herre som har trent opp en ny ungt talent ved navn Terry McGinnis.Dette gjør at Rocksteady kan forklare hvorfor du nok en gang må lære hva Batman allerede visste i Arkham-trilogien."
"Det elskede nemesis-systemet har tydeligvis blitt støvet av for dette spillet, og skurken vil være Derek Blight Powers.Tre nye bilder har lekket ut, og er på den klassiske uskarpe måten lekkasjer pleide å være 15-20 år siden."
"I skrivende stund kan du sjekke dem ut her, jeg kommer ikke til å dele dem på GRTV nyheter, hvis du vil se dem, gå til nyhetsinnslaget og klikk på dem der.Som vanlig er dette bare en lekkasje, det kan være veldig godt fabrikkert, men Rocksteady gjør ser ut til å jobbe med et nytt Batman-spill utover som en populær serie som også gjør det enkelt å utforme historien som en naturlig fortsettelse av Arkham-sagaen, så det er ikke umulig i det hele tatt at det er sant."
"Jeg tror faktisk at et Batman Beyond-spill er en veldig smart idé for dem også.Folk vil selvsagt ha mer Batman, men du kan ikke bygge videre på det de har gjort før.gjort med Arkham-trilogien, fordi alle vet hva som skjer på slutten av Arkham Knight på dette tidspunktet, så det er ikke akkurat et godt sted å bygge mer historie på ved å bruke den iterasjonen av Bruce Wayne."
"Hvis de ville lage en fjerde basert på den versjonen av Batman, og de bare sa, åh se, noen andre har en ny skurk her, Batman må komme tilbake, det er ganske omtrent det som skjer med Batman i stort sett alle historiene han har vært med i.Så det er ikke akkurat, det ville være en utrolig vill ting å bringe ham tilbake og fortsette historien til tross for slutten på Arkham Knight, eller jeg antar den hemmelige slutten på Arkham Knight."
"Men jeg synes dette er en smart måte å gjøre det på.Det gir dem mye rom til å være kreative og prøve nye ting, for det er klart at Beyond-versjonen av Batman er litt annerledes, han har flere forskjellige krefter på en måte, og ting som de allerede har lekt seg med tidligere."
"Så hvis du har spilt Suicide Squad-spillet, er noen av bevegelsesteknikkene som karakterene har i det spillet, vil ligne på hvordan denne nye Batman vil operere, fordi åpenbart har du fortsatt kappesystemet, men det er også disse støvlene som de har som den har."
"Så jeg vet ikke, det kommer til å bli interessant, så jeg tror dette er en god måte å komme videre på for Rocksteady.Og det som begeistrer meg er at de allerede har en slags mal som fungerer som de kan bygge videre på."
"Men nå ønsker de også å innlemme ting som vi ikke har sett brukt på lenge.en god stund, ting som folk virkelig brenner for, som Nemesis-systemet.Når det gjelder hvordan de kommer til å gjøre det i spillet, vil det kanskje bare ha å gjøre med gatekjeltringer som stiger i gradene og utvikler en slags vendetta mot Batman, jeg vet ikke."
"Men uansett, alt de har vist om den så langt, gjør meg begeistret.Jeg liker at de ikke gjør en direkte adaptasjon av serien, men at de fortsetter egen historie, for vi trenger ikke en ny adaptasjon av den, det er en flott serie, la la det bli med det."
"Det er mange andre historier du kan fortelle om Batman, så jeg liker at de gjør sin egen greie på den måten.Og jeg stoler på at de gjør det.For er det én ting man kan si om Suicide Squad, så er det at den gjorde mye galt."
"Men det var også, du kunne fortsatt se Rocksteadys briljante kjerne i det spillet.Jeg tror det store problemet med Suicide Squad mer enn noe annet var at det var et flerspillerspill.Det var et samarbeidsspill, og alt var designet rundt den live service-tilnærmingen.Men hvis du faktisk spiller spillet og går rundt i Metropolis, er nivådesignet helt der."
"Alt det du kjenner og elsker ved Rocksteady, beina, de er der fortsatt.De vet hvordan de skal lage overbevisende miljøer, så vi bør kunne forvente at de gjør det igjen med Gotham i dette spillet.Og kampene er der fortsatt, så alt de trenger å gjøre er å bygge en god historie rundt den, en som er fokusert på enkeltspilleren, og alt henger sammen."
"Jeg ville ikke vært så bekymret for at Rocksteady leverer noe ganske spesielt her.Blir det like bra som Arkham-spillene var?Veldig, veldig høyt nivå å nå.Men jeg ville ikke vært bekymret for at de skulle komme tilbake på sporet, for jeg tror at Suicide Squad var at de ble bedt om å gjøre noe de ikke er spesielt skapt for å gjøre."
"Men uansett, det er interessant likevel.Jeg tror, og igjen hørte vi rykter om dette for en stund siden, og nå dukker det opp igjen, så jeg vet ikke om vi får en kunngjøring særlig snart.Denne typen spill tar lang tid å lage, så det kan ta noen år før de kommer."
"ordentlig begynner å, vel, det kan ta et par år før de begynner å annonsere det.Kanskje de har kommet lenger enn vi trodde.Det er veldig vanskelig å si når du snakker om et spill som de opprinnelig var som de opprinnelig jobbet med, som de har lagt på hylla, og så har de tatt det opp igjen."
"Det kan være i hvilken som helst utviklingsfase akkurat nå.Men uansett er den på vei, så forhåpentligvis tar det ikke så lang tid.Kanskje vi kan begynne å skrive inn 2029 i kalenderen for dette spill."
"Det er spennende fordi vi er, du vet, verden trenger flere stabile enspiller spill, tror jeg.Så ja, spennende tid, og når vi vet mer, husk å holde innleggene dine, ellers er det all den tiden jeg har."
