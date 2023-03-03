GRTV News - Saros har hatt en beskjeden lansering på PS5, ifølge et analyseselskap

Estimerte tall viser at Saros ligger litt bak Returnal i samme periode.
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om Souths, det nyeste eksklusive PS5-spillet, det siste spillet fra Housemarque, og det ser ut til å ha gjort det ganske beskjedent på PS5, i det minste ved lansering, ifølge Alinea Analytics."
"Nå får Alinea ofte disse kildene, og de er vanligvis estimater, så det er alltid verdt å ta dette med en klype salt, for inntil vi hører offisielle bekreftelser fra Sony, får vi aldri alle detaljer om hvor mange eksemplarer av et spill som er solgt eller noe sånt."
"Sarros er imidlertid et spill som har fått utmerkede anmeldelser, men, herregud, unnskyld meg, beklager, de har kanskje ikke blitt oversatt direkte til salg.Det har visstnok solgt rundt 300 000 eksemplarer siden lanseringen, noe som genererer rundt 22 millioner i brutto inntekter."
"Igjen, dette er ikke bekreftet offisielt av Sony, men dette vil faktisk plassere den bak Returnal, som solgte litt mer i samme periode, men som totalt sett solgte ganske greit til slutt.Den hadde en litt lang avslutning, tror jeg, Returnal."
"Det samme problemet er imidlertid, beklager, et annet problem er med Housemarque som selger ikke det mange eksemplarer av Sarros er at da Returnal kom ut, var det ikke på langt nær så mange PS5-er der ute i eteren.Så kanskje Sarros ikke har vært fullt så sjarmerende som Sony hadde håpet, i hvert fall ikke akkurat nå."
"Det ser ut til at mange av Housemarques inkarnerte fans er grunnen til at spillet har solgt så godt som det har gjort, men ja, det er ganske bekymringsfullt, tror jeg, hvis disse tallene er sanne og de er ikke bare beskjedne estimater, hvis disse tallene virkelig stemmer, er det ganske bekymringsfullt med tanke på hvor mange spill vi ser selge millioner av eksemplarer i disse dager, at et førsteparts Sony eksklusivt, noe som burde ha ganske mye tyngde bak seg, faktisk har underprestert, vil man si."
"Vi vet at Sony virkelig kan få til braksuksesser med ting som God of War og Marvels Spider-Man, og det vil sannsynligvis bli senere i år med Marvels Wolverine når det gjelder å skape en mye salg, men det er litt bekymringsfullt, som jeg sier, at Sarros ikke når det merket fordi det betyr at kreative prosjekter og prosjekter som tilsynelatende er veldig, veldig godt utført, som vi kan se fra Sarros-kritikernes anmeldelser, den typen prosjekter ser ikke ut til å få halvparten så mye positiv oppmerksomhet fra spillpublikummet, men igjen, vi har ikke noen offisielle tall fra Sony."
"Sony pleier heller ikke å gjøre så mange store salgstall, selv når det ser ut til å ha gjort det ganske bra, som Ghost of Yotei i fjor, igjen, Alinea Analytics kom med en rapport om hvor bra den tilsynelatende hadde gjort det, og Sony var ganske stille, selv om det så ut til å ha gjort det litt bedre enn Ghost of Tsushima i samme lanseringsperiode."
"Har du spilt Sarros ennå? Har du planer om å kjøpe det? Venter du på litt av rabatt?"