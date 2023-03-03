GRTV News - The Legend of Zelda live-action-filmen kommer tidligere enn forventet

Premieredatoen for filmen er flyttet en uke frem.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag har vi en veldig rask en for deg som snakker om Legend of Zelda-filmen, Over natten har Miyamoto kommet ut og delt en oppdatering om filmen, og det er, vel jeg tror en positiv en egentlig, i hovedsak kort fortalt kommer filmen til å komme tidligere enn forventet, den kommer til å premiere omtrent en uke tidligere enn planlagt, så i stedet for å debutere i den første uken av mai i 2027, kommer den til å ha premiere i begynnelsen av mai i 2027, vil den nå ha premiere veldig sent april, på den siste dagen i april i 2027, så den kommer litt tidligere, Jeg tror, jeg kan ikke huske om Miyamoto faktisk forklarer hvorfor, men uansett, la oss dykke inn og se, så ja, Legend of Zelda-filmen endrer sin premieredato og vil slippe tidligere i 2027, Legend of Zelda vil ha en verdensomspennende utgivelse 30. april 2027, så ja, Nintendo har kunngjort at Legend of Zelda-filmen nå vil lanseres en uke tidligere, i stedet for 7. mai vil filmen slippes 30. april 2027, den offisielle tweeten fra Nintendo bekrefter også at utgivelsesdatoen er verdensomspennende, dette er Miyamoto for å levere det til alle enda en dag tidligere, er teamet samlet om å fremme produksjonen, det er mindre enn et år til lansering, men vennligst vent litt lenger, og Nintendo bekreftet forrige måned at innspillingen var ferdig, regissert av Wes Ball med Benjamin Evan Ainsworth som Link og Bo Braggarton som Zelda, venter vi spent på den første traileren av filmen for å se hvordan Sony Pictures produksjon vil se ut, før det er det forventet Nintendo vil gi ut en nyinnspilling av Legend of Zelda Ocarina of Time for Switch 2 for å feire 40-årsjubileet for serien, akkurat som de gjorde i år med Super Mario."
"Så ja, filmens lanseringsdato kommer litt tidligere, bare for å tilpasse seg alle de forskjellige premierene rundt om i verden, og jeg lurer på om Super Mario Galaxy-filmen har bidratt til dette ved at det japanske publikummet måtte vente omtrent tre uker før de kunne se den, mens resten av verden så den tidlig på kvelden."
"april, så kanskje det har noe med det å gjøre, det er uklart, en ting som vi vet er at den kommer tidligere, så følg med hvis du er spent på den filmen, når de er ferdige med å filme kommer det til å være en god del postproduksjon å gjøre, men selv om det er live action, så det er mindre postproduksjon enn for eksempel en animasjonsfilm som stort sett bare er postproduksjon, når det gjelder når vi kommer til å få en trailer, vil du må si at det kan være den første i slutten av 2026 med premiere i slutten av april, og de vil sannsynligvis legge ut en til et par måneder før, men du vet kanskje vi får vår første titt på denne filmen om noen måneder eller senere i år, det er uklart, men Nintendo de går litt i sin egen takt, så det er vanskelig å forutsi hva Nintendo vil gjøre fordi Nintendo gjør ting på sin egen måte og har alltid gjort det ting på sin egen måte, så du kan ikke si at det er slik alle andre produksjonsselskaper pleier å gjøre det, så det er slik det kommer til å bli, selv om Sony Pictures åpenbart er involvert i produksjonen av denne filmen, men igjen, når vi vet mer om dette, må vi være sikre på å holde innlegget ditt oppdatert, og ja, ellers er det all tiden jeg har, så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle i de neste GOTV-nyhetene fra meg i morgen."