GRTV News - Halo: Campaign Evolved PS5-esker har begynt å dukke opp i butikkene

Markedsføringskampanjen for tittelen begynner å komme i gang.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Halo, for det har dukket opp noe som gir oss en god idé om to ting, a, når spillet sannsynligvis kommer til å bli annonsert, eller ikke annonsert, når utgivelsesdatoen sannsynligvis kommer til å bli annonsert, og likeledes når hvor nær den faktiske fullstendige utgivelsen er, og likeledes en bekreftelse på at til tross for til tross for de siste endringene, kommer den fortsatt til én plattform."
"Så ja, la oss dykke inn og gå videre derfra.Halo Campaign Evolved Marketing Campaign for PlayStation 5 er nå oppe og går.GameStop-butikkene har begynt å stille ut PlayStation 5-kofferter, noe som vanligvis indikerer at lanseringen ikke er altfor langt unna."
"Så ja, etter at Gears of War Reloaded ble utgitt på PlayStation 5 i fjor, og deretter Xbox sjef Phil Spencer uttalte at det ikke var noen røde linjer angående hva Microsoft kunne gi ut på andre plattformer, de fleste folk anså, de fleste folk hadde nok, unnskyld, en anelse om hva som ville komme."
"Og ganske riktig, da Halo Campaign Evolved endelig ble annonsert, var PlayStation 5 oppført som et av formatene det skulle komme til, og Sony har siden brukt dette i sin markedsføring.Det er sannsynligvis den største overraskelsen på flere plattformer siden Sonic dukket opp på GameCube, men de siste årene har pendelen begynt å svinge igjen, siden den nye Xbox-sjefen Asher Sharma åpent begynte å snakke om å fokusere på eksklusive produkter."
"Betyr det at Halo Combat Evolved Remake er i fare for PlayStation-spillere?Nei, det ser ikke ut til å være tilfelle.Tvert imot er det tydelige tegn på at det kommer til PlayStation 5, og kanskje raskere enn vi tror."
"En Reddit-bruker rapporterer at deres lokale GameStop nå har begynt å vise Halo Combat Evolved tilfeller for salgsfremmende formål.De gjør vanligvis dette relativt tett på når forhåndsbestillingene starter, og det passer med de siste ryktene som hevder at spillet vil lanseres i slutten av juli."
"Vi forventer å høre mer under Xbox Games Showcase den 7. juni, når Master Chief er helt sikkert vil dukke opp, gitt at spillet er satt til å lanseres i år.Så ja, det har vært noen forskjellige rykter om at Halo Combat, eh, Halo Campaign Evolved, beklager, er satt til å lanseres denne sommeren i juni, oh, juli-vinduet."
"Men igjen, når slike ting skjer, når du begynner å se markedsføringen og du begynner å se offisielle tilfeller i naturen, så kan du, du kan i utgangspunktet si at den nesten er her, og igjen, med disse PlayStation-tilfellene i naturen bekrefter at dette spillet kommer til PlayStation."
"Ja, det har vært, det er litt uvanlig hvordan de gjør det, fordi det virker som de er veldig forpliktet til å bringe det til PlayStation fra dag én også, som, du vet, når du ser på alle de andre Xbox-spillene, har mange av dem forsinket PlayStation lanseringer, unntaket er Doom The Dark Ages, men det er, du vet, Doom har aldri vært et Xbox-merke, de kjøpte Bethesda for mange år siden nå, og det er en del av Xbox Game Studios porteføljen, men Doom var ikke en Xbox-laget merkevare til å begynne med, så det gir mening at Doom hadde den slags bredere appell, men, um, men Halo har alltid vært Xbox, så det overrasker meg litt at når det lanseres, er det kommer til PlayStation, sannsynligvis ved debuten, noe som ikke kommer til å Forza Horizon 6, og sannsynligvis, jeg mener, er Gears of War Eday kommer til PlayStation?Er Fable?Vel, Fable har, de har sagt at de skal gjøre det, men kommer det til å komme ved lansering?Store spørsmål, men det er nok, hvis dette er tilfelle, viser det nok de som de har annonsert at PlayStation har lansert den, eller PlayStation-utgivelsesplaner for, de er ...kommer til å forplikte seg til disse utgivelsesplanene, men som Jonas nevner i den artikkelen der.., har pendelen begynt å svinge tilbake mot eksklusivitet, så kanskje disse er siste gang du ser disse sentrale Xbox-franchisene komme til PlayStation, i hvert fall i overskuelig fremtid."
"Det er vanskelig å si, men igjen, vi er tre uker unna Xbox Games Showcase, hvor vi mest sannsynlig vil få svar på mange av spørsmålene vi har om Xboxs portefølje for resten av 2026.Det var alt jeg har tid til, men jeg kommer tilbake neste uke med neste GRTV News, så jeg håper dere nyter resten av fredagen og helgen, og vi sees på den neste."