SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 (Quick Look) - Forvirrende navn, svært kapabel mus

Liten, lett og mektig. SteelSeries har kanskje satt et litt forvirrende navn på sin nye mus, men den opprettholder den kvaliteten du kjenner fra merket.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Vi har fått flere Aerox-mus i løpet av de siste par årene, og navngivningen har blitt litt forvirrende."
"Så dette er Aerox 3 Wireless.Hvorfor heter den ikke Aerox 4?Vel, dette er Aerox 3 Wireless Gen 2, ikke Aerox 4, bare Aerox 3 Gen 2, og den er 2026-versjonen av den, for de har tydeligvis brukt den navnekonvensjonen før."
"Det er forvirrende, men du kan i det minste se det her, Gen 2 av Aerox 3.Men til tross for at navnet er forvirrende, betyr ikke det at musen i seg selv er dårlig.Snarere tvert imot."
"Vi har snakket om Aerox 3 Wireless en stund, og den fortsetter å dominere på en slags bikakerommet, hvis du vil kalle det det, for ja, dette er den klassiske bikakestrukturen som er en måte å perforere musens ytre skall på for å spare vekt."
"Det betyr at denne har en vekt på 68 gram, noe som er ganske lavt.Det finnes mus som gjør det samme uten å perforere den, men takket være noe som heter, jeg tror det heter Aqua Barrier, som er en oppgradert IP54-klassifisering som SteelSeries har oppnådd, som betyr at du i utgangspunktet kan, som du slippe denne i en innsjø, selv om innsiden er eksponert takket være den perforerte ytre skallet, ville det fortsatt gått bra."
"IP54-klassifiseringen er faktisk bedre enn noen rimelige smarttelefoner.Og de to tallene betyr at det finnes både en dedikert klassifisering for vann og en for støv inngrodd.Så jeg tror det også er veldig viktig."
"Det er en litt liten mus, vil jeg si.Vi hadde nettopp en liten Satechi EX Slim, som var drastisk mindre, men likevel denne ville kreve enten en justering til et lett klogrep for å være responsiv mens bruke den, eller ikke ha en person med veldig store hender som meg, der den fullstendig musen."
"Igjen, noen mennesker liker virkelig klogrep, og du kommer til å like det hvis du har store hender som mine.Som sagt er den ultralett, og den har den nye Aqua Barrier, og det er disse nye 100 % jomfruelige PTFE-skøyter på føttene, noe som betyr mindre friksjon når du beveger deg musen over, noe som åpenbart er noe du vil være veldig interessert i fordi lavere vekt, jo mer press er det på PTFE-bunnene her for å sørge for at det ikke er noen friksjon i bevegelsen også."
"Du vil ikke ha det takket være vekten.Nå vil du ikke ha det takket være friksjonen mot underlaget.Vi har neste generasjons Quantum 4K Wireless som gir deg 26 000 DPI gjennom nye TrueMove-sensoren, som er fantastisk."
"Du har Bluetooth 5.0 hvis det er det du vil ha, takket være denne lille modusbryteren her øverst.Og jeg tror at det er mulig å bruke 4 000 Hz polling, noe som også er ganske bra på en mus, som egentlig ikke er den dyreste typen dyre ting som SteelSeries sender ut."
"De er mer interessert i å spare vekt takket være honeycomb-designet.Du får også disse optiske magnetbryterne her.Det betyr selvsagt bare at det er den taktile responsen til noe som er magnetisk, og det betyr også bare at kvaliteten på klikket er høyere når det returnerer til aktiveringspunktet."
"Virkelig kule greier.Det eneste jeg vil si, er at disse musene handler om både grep og komfort og styrke.Og siden du ikke har så mye mus å jobbe med, vil jeg ha disse musene har en mer ergonomisk form."
"Jeg forstår ikke hvorfor de ikke gjør det.Jeg tror det er en bitteliten ekstra detalj her på skråningen fordi det er der tommelen min skal være.Den gode nyheten er selvsagt at den er ambidekstral, noe som betyr at du kan bruke venstrehånda like mye like godt som den høyre."
"Men problemet er at disse to museknappene, som kanskje er brukbare for noen som tar musebruk veldig seriøst, de kan heller ikke byttes om, noe som betyr at du sannsynligvis ikke ville kjøpt denne uansett.Så hvorfor ikke skape mer helling her?Hvorfor ikke mer ergonomisk, for eksempel komfort for lengre bruk?Men det er kanskje bare meg."
"Poenget er at dette sannsynligvis kommer til å behandle folk som liker Aerox veldig godt.Og jeg tror ikke den er altfor dyr.Og det er ikke noe stort funksjonalitetsunderskudd noe sted å peke på.Så en liten anbefaling fra meg."
"Følg med på neste gang."