GRTV News - Subnautica 2 har allerede solgt 2 millioner eksemplarer

Litt av en utgivelse for et Early Access-spill.
"Uten videre om og men i dag snakker vi om Subnautica 2, spillet er endelig ute og det virker som om det virkelig er et under hvorfor Krafton ventet så lenge fordi det allerede er solgt 2 millioner eksemplarer nå.Dette spillet har nettopp blitt lansert i tidlig tilgang, og det har allerede massivt, massivt I tror overgikk selv de mest håpefulle forventningene vil jeg si, igjen ikke mye utover overskriften her, bortsett fra å igjen gå inn på detaljene om at folk ikke bare kjøper dette spillet, men liker det også veldig godt, de 2 millioner øyeblikkelige salgseksemplarene innen halvparten en dag etter at Subnautica 2 ble lansert er fenomenalt, det har solgt så bra at det har nådd rundt 651 000 samtidige spillere på Steam akkurat nå på tvers av Steam, Epic Games Store og Xbox beklager med en topp samtidig spillerantall på omtrent 467 000 personer på Steam, så det viser deg hvor majoriteten av spillerne sannsynligvis er, noe som ikke er overraskende med tanke på at det som sagt er en tidlig tilgang lansering, noe som betyr at de fleste strømmer til PC, og når de fleste strømmer til PC, strømmer de til til Steam, men ja, det er et stort drama med Subnautica 2 som blir forsinket og utsatt og forsinket igjen, hovedsakelig tror jeg fordi det var en avtale med, nå dette er min parafrasering, jeg har faktisk rapportert om dette ganske mye, så hvis du vil se på Krafton-dramaet med Subnautica 2s utvikler The Outer Worlds, så trenger du bare å se på Game Reactor, men som sagt er dette en litt, unnskyld meg, merkelig situasjon for som vi vet hadde Krafton i hovedsak forsøkt å blokkere spillet fra å bli lansert fordi Kraftons administrerende direktør hadde lovet en massiv utbetaling hvis spillet gjorde det bra, og hvis det ble utgitt innen en viss tid, så derfor ble det skjøvet frem og tilbake igjen ettersom det var påstander om at det ikke var helt klart i tidlig tilgang, men 92% positive anmeldelser på Steam så langt viser at det sannsynligvis var klart for i det minste en tidlig tilgangslansering, igjen dette spillet er ikke komplett ennå, det kommer ikke til å være komplett før om en god stund og det er også mulig at denne bølgen av umiddelbar støtte skyldes det faktum at det var så mye, det var en så massiv forsinkelse på Subnautica 2s tidlige tilgangsutgivelse, at har åpenbart bare betydd at det kan bli bedre med tiden, men som jeg sier at forsinkelsen vil av selvfølgelig føre til at folk vil ha spillet mer, vi må se om dette momentumet kan vare for å selge 2 millioner eksemplarer på en halv dag er åpenbart hvis vi fortsatte i 10 dager fra nå ville du forventet 20 millioner eksemplarer, men det er bare ikke slik spillindustrien fungerer, det er vanligvis et massivt utbrudd ved lanseringen, og så vil salget svinge gjennom resten av ukene og månedene etter hvert som de går, men Subnautica 1 er et massivt massivt populært spill, vi har har forresten det gamle bildet her, for før vi i det hele tatt kunne skrive ferdig om Subnautica 2 solgte 1 million eksemplarer, hadde det allerede solgt 2 millioner eksemplarer, men enten måte som jeg sier at du kan finne inntrykkene våre på Game Reactor uansett hvor du får dem fra og ja, vi vil sannsynligvis se deg med en annen oppdatering her på et tidspunkt snart, men frem til da la oss få vite om du likte Subnautica 2, og jeg ser deg snart for noen flere GRTV-nyheter, farvel."