GRTV News - Det ryktes at Sony utforsker flere nyinnspillinger

Med Infamous blant de utvalgte titlene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi ta for oss litt på Sony på Playstation fordi et nytt rykte har kommet ut som i utgangspunktet antyder at de kommer til å lage flere av sine klassiske merker på nytt. Nå har Sony la oss si utforsket dette, antar jeg. Vi så det nylig med Demon's Souls men de har egentlig ikke gått ned remake ruten i samme måte som andre utgivere har gjort. Du vet, du ser på ting som Ubisoft og de har gjort om en god del forskjellige spill, og det er det samme som skjer over hos 2K og Take-Two og Max Payne trilogien som kommer inn og sånt. Det er mange forskjellige ting som er i pipeline når det gjelder remakes for mange av disse andre utgiverne men Sony har vært mer fokusert på nye ting eller nye utgivelser nødvendigvis og mindre om å lage nye versjoner av eksisterende produkter. Men kanskje det er i ferd med å endre seg fordi denne ryktet antyder at de er interessert i å lage nye versjoner av mange av sine klassiske merker og at Infamous er en del av denne historien. Så ja, ryktet sier at Sony er interessert i å lage Infamous på nytt og andre klassiske merker. Det ser ut til at Sony for tiden graver gjennom arkivene sine for å vekke den elskede spillserien til live igjen. I en tid hvor det tar utrolig lang tid å tid å utvikle spill og komme opp med nye ideer, mens utgiverne foretrekker å holde seg til sterke merkevarer, har nyinnspillinger blitt stadig mer populære. For eksempel har Dragon Quest VII Reimagined nylig utgitt, og i de kommende månedene kan vi se frem til Star Fox, Assassin's Creed 4 Black Flag, Resynced, Halo Campaign Evolved og Tomb Raider Legacy of Atlantis bare for å nevne noen få. Mens de fleste store utgivere har kastet seg på bølgen, har Sony vært mer forsiktige. Den nyeste nyinnspillingen er det fire år gamle The Last of Us Part 1 og den eneste annonserte så langt er nyinnspillingen av God of War Trilogy. Men det ser ut til at de er fortsatt veldig nysgjerrige på konseptet, og Jordan Midler fra VGC sa her om dagen at de utforsker en nyinnspilling av Infamous, en serie vi ikke har sett et spor av siden Infamous First Light ble utgitt i 2014. Dette fikk brukerne til å henvende seg til en av spillverdenens mest pålitelige innsidere, NateTheHate, for å spørre ham hva han vet om saken. Han svarte at han ikke hadde hørt noe om dette, noe som ikke er det samme som å si at det ikke er sant, la han til at det er sant at Sony utforsker og vurderer å gjenopplive noen av sine eldre ubrukte IP-adresser. Med det, alt vi kan gjøre er å håpe, hvilken spillserie ville du gjerne se Sony støve av og bringe tilbake?Så ja, det ser ut til at Sony kommer til å utforske dette. Jeg mener, Sony har en skatt av IP som de ikke har brukt. Folk har spurt etter et nytt Sly Cooper-spill eller til og med en nyinnspilling av et Sly Cooper-spill i Gud vet hvor lang tid nå. Men det bare spesielt i dagens klima for videospill, føles det som en veldig trygg måte å levere noe til fansen på. Det er en etablert spillserie som folk er kjent med med og som folk har et forhold til, og som folk vil ha mer av. Du trenger ikke nødvendigvis trenger ikke nødvendigvis å lage et nytt Infamous eller et nytt Sly Cooper-spill eller til og med et nytt Killzone. Du kan bare lage en ny versjon av et av dem som allerede er ute, og så benytte seg av den nostalgiske publikum. Så det overrasker meg ikke at dette skjer, og om noe er jeg litt litt overrasket over at det har tatt dem så lang tid å komme frem til denne avgjørelsen. Men igjen, vi får se hva som til slutt kommer ut av det. Ingen offisielle kunngjøringer ennå, og det virker som om disse er veldig tidlige rykter, skal vi si. Så vi bør nok ikke forvente noen offisielle nyheter eller noe som helst om dette før om en god stund. Men etter hvert som vi vet mer sikker på å holde dere oppdatert. Ellers er det all den tiden jeg har til rådighet i dagens episode av GeoTV News, men jeg kommer tilbake i morgen tidlig for neste episode. Så frem til da håper jeg dere en fin mandag, så ses vi i morgen."