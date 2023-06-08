GRTV News - Ghost of Yotei Legends har allerede fått sin siste oppdatering

Flerspillermodusen ble lansert for bare to måneder siden.
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Uten videre om og men i dag snakker vi om Ghost of Yotei, nærmere bestemt Ghost of Yotei Legends, flerspillermodusen som ble lansert i mars i år og som allerede har tilsynelatende fått sin siste oppdatering.Ghost of Yotei ble åpenbart lansert sent i fjor, og Ghost of Yotei fulgte Ghost of Tsushima kommer selvfølgelig til å ha sin flerspillermodus Legends akkurat som det første spillet hadde og Sucker Punch har lært mye av det og det ser ut til at de har lært hvordan man fullstendig speedrunner å lage en flerspiller spin-off modus som de allerede leverer Raid, som er et slags stort samarbeidsoppdrag for fire spillere i Ghost of Yotei Legends der du skal ta deg an Yotei Six, tror jeg de heter, demoniske versjoner av disse legendariske forbryterfigurene i det føydale Japan."
"Som nevnt i PlayStation-bloggen blir dette den siste oppdateringen for spillet, står det Raid-oppdateringen var vår siste store planlagte oppdatering for Legends, den avslutter historien av Yotei Six i den modusen, og vi vil gjerne at spillerne fortsetter å spille den og nyte det, det har vært flott."
"Det kommer fra hoveddesigner Darren Bridges fra Ghost of Yotei Legends.Så alt i alt, for å gjøre en kort historie lang, er dette alt for Ghost of Yotei Legender.Hvis du håpet på mer viktig innhold til spillet, er det selvsagt ideen om at dette, Bridges sier bare at dette er den siste planlagte oppdateringen, så det er alltid potensialet for noe annet, men jeg tror at for Sucker Punch vil det være å flytte videre til neste prosjekt nå, Ghost of, hva nå det neste spillet heter."
"Men ja, jeg tror at selv om dette kan irritere noen spillere som ønsket litt mer lang levetid ut av det, spesielt etter det faktum at Ghost of Tsushimas Legends-modus kjørte i omtrent halvannet år, er det igjen argumentet om at dette ikke er, det er ikke hovedmodus i dette spillet, det er egentlig ikke grunnen til at folk plukker opp Ghost of Yotei eller var det samme tilfelle med Ghost of Tsushima?Det er fint å ha disse modusene, og det er fint å kunne spille med vennene dine ved å bruke kampsystemene som du lærer å elske gjennom enspillerdelen av spillet, men jeg vil igjen nøle med å hevde at noen virkelig kommer til å plukke dette opp for Legends modus spesielt."
"Selv om det ikke var tilfelle, tror jeg ikke dette nødvendigvis er en anklage mot hvordan Ghost av Yotei er gjort, jeg tror dette bare er mer måten Sony gjør ting på nå med sine eksklusive produkter.Du kan se at i Marvels Spider-Man 2 fikk Marvels Spider-Man 1 ganske mye etterlansering støtte med stort innhold gjennom DLC, fikk vi ingen betalt DLC for Marvel's Spider-Man 2 umiddelbart før Miyako gikk videre til noe annet, fordi de åpenbart har Marvel's Wolverine i år, og du kan tenke deg at det kommer et nytt Spider-Man-spill underveis også og vi tror også at det er et Venom-spill under utvikling også, så det ser ut til at det virkelig er at mange Sony-studioer er for opptatt med å lage spill med full utgivelse til å virkelig jobbe med ting som konsistente oppdateringer og oppdateringer for flerspillermodusene eller spin-off-moduser eller DLC-er eller sånne ting, som, du vet, hver og en for seg antar jeg, men la meg få vite hva du synes om det, la meg få vite hva du synes om at Ghost of Yotei faktisk kommer to måneder etter lanseringen, og vi ses i morgen for flere GRT-anmeldelser, ha det."