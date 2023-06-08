GRTV News - Sony ser ut til å satse på PlayStation-eksklusive spill igjen

Spesielt enspiller-spill.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I går snakket vi om Sony, og i dag skal vi snakke om Sony fordi en rapport har kommet ut og i utgangspunktet berørt et rykte som vi har hørt i lang tid, faktisk med hensyn til hva Sony kommer til å gjøre med sin plattformoverskridende tilnærming til videospill. Så det er dette en stund at Sony skulle ta det tilbake og at de skulle lage sine egne single player exclusive spillkonsollen eksklusiv til PlayStation, noe som betyr at de ikke vil komme til noe annet enn PlayStation-konsoller. Det kan være, igjen, PS5, men det kan også være i fremtiden, vi antar i relativt nær fremtid, PS6. De har ikke spesifikt sagt at dette gjelder flerspiller-greia, så spill som for eksempel hvis Marathon hadde blitt lansert senere i år, ville Marathon fortsatt kommet til flere plattformer fordi det trenger å ha en større spillerbase. Men for singleplayer-spillene er det dette som vi kommer til å se på. Jeg tror det første vi kanskje vil se som gjelder til dette er sannsynligvis Wolverine, men vi får ta en titt. Så uansett, la oss dykke inn."
"Så ja, en rapport, Sony stenger døren for enkeltspillerspill for PC. Ifølge Bloomberg, PlayStation-ansatte har blitt informert om at Sony har revurdert sin PC-strategi for singleplayer-titler. Så ja, det har blitt rapportert ved flere anledninger at Sony skal revurdere sin tilnærming til PC-spill, med Bloomberg-journalisten Jason Schreier som kunngjorde i mars at hans kilder hadde indikert at Sony ikke lenger ville gi ut singleplayer-titler på andre plattformer, mens flerspillertitler fortsatt ville bli utgitt. Flere innsidere og journalister har siden gjentatt denne oppfatningen, og nå har Schreier kommet med en uttalelse som virker definitiv."
"Via Blue Sky rapporterer han nå at PlayStation-sjef Herman Holst kunngjorde til sine ansatte på mandag at avgjørelsen er tatt, og at Sony ikke lenger vil gi ut singelkonsoller spiller spill for PC. Og det er den opprinnelige historien fra Schreier der.Det ble ikke oppgitt noen spesifikk grunn, men Sonys singleplayer-spill har ofte solgt under forventningene på PC, og mange hevder at dette gjør det mindre nødvendig å eie en PlayStation. Dessuten har vi nå vet vi nå at Project Helix vil kunne kjøre PC-spill, og man kan mistenke at Sony ikke ønsker at deres eksklusive spill indirekte skal bli utgitt på Xbox. En nylig studie avslørte at eksklusive spill er den viktigste grunnen til at folk velger en plattform fremfor en annen, så det er lett å forestille seg at Sony ikke er ivrige etter å miste det konkurransefortrinnet. Og som vi vet, har Xbox også ser ut til å bevege seg mot å reinvestere sine eksklusive spill til en viss grad."
"Fra et forbrukerperspektiv må man si at lanseringer på tvers av plattformer er fordelaktig for den gjennomsnittlige forbrukeren, fordi de kan få tilgang til hva de vil, men fra et forretningsmessig ståsted er det ingen tvil om at eksklusivitet driver salget for maskinvaren din. Jeg tror det er fornuftig for disse plattformene å ha eksklusive fortsatt, spesielt for singleplayer-spillene. Jeg tror ikke det gir noen mening for flerspiller ting når du trenger et bredere publikum for å kunne nyte spillet, men for enkelt spiller ting, gir det mening for meg. Så jeg tror dette er en smart avgjørelse for Sony."
"Det er kanskje på mange måter en proaktiv avgjørelse, fordi vi må anta at de kommer til å redusere den tåpelige direktetjenestetilnærmingen som de hadde i noen år, og gå tilbake til det som fungerte for dem, i stedet for å prøve å jakte på gullgåsa en litt og prøve å lage flere live action-spill som vil eksistere i de neste mange årene."
"lenge. Live service-spill, beklager, som vil eksistere i hvor lang tid som helst. Så kanskje det er litt av en proaktivt valg å vite at det er her fremtiden ligger for PlayStation, og de gjør at når de går den veien, konsoliderer de alt på PlayStation, og de sørger for at konsollfamilien. Nå er det riktignok også verdt å si at det har gått rykter om at PlayStation skal bli involvert i å lage en håndholdt enhet i lang tid nå, så det er ikke slik at dette kommer til å bli bare eksklusivt for PlayStation 5 og PlayStation 6. Du må anta at det også gjelder for PlayStation håndholdte konsoller også. Men ja, uansett ser det ut til at Sony kommer til å være se på å holde alle sine eksklusive enkeltspillerspill internt og en del av PlayStation økosystem først og fremst, mens flerspillerspillet fortsatt får en bredere utgivelse. Som vi vet mer om det, sørg for å holde deg oppdatert, ellers er det all tiden jeg har, men jeg er tilbake i morgen for neste GLTV News of the Week, så jeg håper du liker resten av tirsdagen, så ses vi på den."