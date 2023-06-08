Ikke overraskende er dette ikke et veldig populært trekk blant spillerne.
"Men uten mer om og men i dag snakker vi om PlayStation igjen, vi snakket om PlayStation i går spesielt om Ghost of Yotei Legends, og på slutten av det snakket jeg litt mer om deres strategi og hvordan de egentlig ikke er så opptatt av å støtte deres største singleplayer-utgivelser med ting som ekstra innhold og viktige DLC-er, da de bare er går videre til neste prosjekt for deres store studioer som Insomniac, som Sucker Punch osv, osv. Uansett, overskriftene i dag handler om PlayStation Plus-prisene er går opp. Nå er PlayStation Plus viktig, ikke bare er det navnet på et nivå, det er viktig hvis du skal spille PlayStation-spill online, og dette er det grunnleggende nivået som er blir økt i kostnad på grunn av sitat ikke sitat pågående markedsforhold via en ny tweet fra den offisielle PlayStation-kontoen. Så det kommer til å gå opp med omtrent et pund, en dollar eller en euro for et enkelt månedskort, så hvis du betaler per måned, vil du få det for £10.99 USD, £9.99 Euro og £7.99 GBP, og tremånedersabonnementer vil gå opp til £ 27,99 USD, £ 27,99 Euro og £ 21,99. Nå er dette selvfølgelig, du kommer til å være ikke påvirke folk som allerede abonnerer, med mindre du er i Tyrkia eller India av en eller annen grunn, men det vil bare påvirke folk som har utløpt abonnementet sitt eller er helt nye på tjenesten som jeg sa. Så ja, det vil være noe som vil ramme ganske hardt, jeg tror mange mennesker er veldig misfornøyde med dette, spesielt fordi mens PlayStation Plus har definitivt forbedret seg som tjeneste de siste årene med å tilby mye, spesielt på ekstra- og premiumsiden med spillkategoriene, en mange mennesker er ikke nødvendigvis glade for det faktum at de nå blir tvunget til å betale en ekstra avgift hvis de bare registrerer seg for PlayStation Plus sammenlignet med hvis de for eksempel noen andre hadde gjort det på forhånd. Dette er på en måte et pågående tema med denne konsollen generasjonen, spesielt ettersom det ser ut til at spill blir dyrere snarere enn mindre etter hvert som vi kommer til det som sannsynligvis blir de siste par årene av denne generasjonen."
"PlayStation 5 har fått en prisøkning i løpet av de siste par månedene, og på Xbox har faktisk redusert prisene på Game Pass Ultimate ganske mye, men det er fordi det er fjernet Call of Duty fra dag én på Game Pass, og også fordi det hadde faktisk økt Game Pass-prisene før det, så det er litt av et tveegget sverd der ettersom spill i det hele tatt ser ut til å bli ganske mye dyrere. Som alltid PC er litt av et fristed når det gjelder gratis online spill, og det er fortsatt ganske forvirrende at konsollene på en måte tvinger deg til å betale for det. Selv bare den grunnleggende online-funksjonaliteten i mange spill er låst bak PlayStation Plus eller Xbox Live eller Game Pass, jeg antar at det er en betalingsmur noe som ikke alltid er den beste følelsen i verden når denne typen ting skjer og prisene går opp. Hva tror du om dette? Er de nåværende markedsforholdene fortsatt en mulig unnskyldning eller er du lei av å høre om dem? Gi meg beskjed, så ses vi i morgen for litt flere GRTV-nyheter."
