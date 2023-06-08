GRTV News - EA angivelig årsaken til at Xbox kansellerer Game Pass Friends & Family

Sportsforlaget var tydeligvis ikke fornøyd med opprettelsen av nivået.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi ta for oss litt om Xbox fordi en rapport har kommet ut som snakker litt om hvorfor Xbox eller Microsoft, kanskje er en bedre måte å si det på, hvorfor Microsoft til slutt bestemte seg for å stoppe et Game Pass-abonnement som de pleide å tilby. Og det viser seg at det var fordi av en av partnerne de er involvert med, ifølge denne rapporten. For å gjøre en lang historie kort, Game Pass tilbyr mange forskjellige ting utover bare å gi deg et bibliotek med spill å spille. Det inkluderer ting som å kunne benytte seg av basisnivået til EA Play på stort sett alle nivåer av Game Pass. Og det viser seg at EA ikke var veldig fornøyd med Game Pass Friends and Family-abonnementet fordi det ga mange mennesker tilgang til til EA-spill uten å måtte betale så mye. Så ja, uansett, la oss dykke inn i det."
"EA var grunnen til at Microsoft bestemte seg for å stoppe Game Pass Friends and Family-abonnementet.Siden EA er en del av Game Pass Ultimate, kan de ha en viss innflytelse på den generelle struktur. Så ja, for fire år siden lanserte Microsoft en prøveversjon av noe de kalte Xbox Game Pass Ultimate Friends and Family i både Colombia og Irland. Det var en måte å dele et abonnement med opptil fire andre personer som bor i samme land. Dette var veldig godt mottatt, og i 2023 ble det introdusert i enda flere land. Men bare noen få måneder senere ble programmet lagt ned uten noen nærmere forklaring. Og siden da har det har det ikke vært noen familieplan for Game Pass. Nylig rapporterte vi om hva Xbox-fansen håper på mest fra Xbox etter lanseringen av en digital abonnementsboks og en familieplan for Game Pass ble rangert som nummer fem. Så hva var det som skjedde? Hvorfor forsvant dette? Nå har Windows Central-redaktøren Jez Corden rapporterer at det faktisk er en grunn, og den er stavet EA. Som det er velkjent at EA Play-tjenesten er integrert i Game Pass Ultimate. I følge Corden var de ikke i det hele tatt fornøyd med Friends and Family. Jeg ble fortalt at EA, som er en langsiktig kontraktspartner innenfor Xbox Game Pass-økosystemet, hatet ideen fullstendig. Det suger fordi EA gjør absolutt minimum med sin Game Pass engasjement, og nekter å sette Xbox PC native versjoner med Play Anywhere eller Xbox Achievements ut. Tatt i betraktning hvor få spill EA faktisk gir ut til EA Play i disse dager, for det meste sportsspill som har passert sin beste tid, føles det som om mange nok ville tro at det er et godt bytte å sparke EA ut av Game Pass og gjeninnføre familieabonnementet."
"Det er verdt å merke seg at dette ikke er offisielt bekreftet informasjon, men hva tror du om dette?Det jeg vil si er at selv om de er litt forbi sin beste alder, er spillene som EA tilbyr vil fortsatt trekke til seg mange spillere, spesielt for det veldig uformelle publikummet. Nå skulle man tro at det ville gå hånd i hånd, ikke sant? Å tilby en Friends and Family-abonnementstjeneste til gi et bredere nettverk av mennesker som kanskje ellers ikke ville abonnert på Game Pass, en mulighet til å til å bruke et Game Pass-abonnement. Det er ingen tvil om at slike mennesker vil være mer interessert i den typen spill som EA tilbyr, i motsetning til for eksempel folk som aktivt går ut av veien og betaler den ganske dyre avgiften for å komme inn på Game Pass i disse dager, fordi disse menneskene bryr seg sannsynligvis ikke, vel, de bryr seg sannsynligvis ikke det minste om EA Sports 22, eller FC 22, eller noe sånt. Så det er en interessant en her, men igjen, jeg vet ikke tror ikke EA har knekt hele abonnementsmodellen ennå. EA Play har eksistert lenge."
"stund, og det har ikke føltes som et spesielt nødvendig abonnement for, vil jeg si, et flertall av av folk på en lang stund heller. Så kanskje de finner ut av det på et eller annet tidspunkt, men det virker bare som om dette var to fugler av en fjær som kunne ha gått hånd i hånd, hvorav de egentlig ikke ønsket å kjøpe seg inn i. Igjen er det også verdt å si at det var alt en rapport, så det er ikke offisiell informasjon, det er bare rapportert informasjon fra Jez Corden."
"Det er vanligvis ganske nøyaktig og, du vet, pålitelig når det gjelder alt som har med Microsoft å gjøre og Windows og Xbox, men det er ikke offisiell informasjon, så husk det. Men ellers.., ja, det er all den tiden jeg har i dagens episode av GRTV News, men jeg kommer tilbake i morgen for ukens siste, så inntil da håper jeg du nyter torsdagen din, og vi sees dere alle på den neste."