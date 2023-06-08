Kommer vi endelig til å se Ubisoft snu skuta?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, Husk å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer uten videre, så i dag snakker vi litt om Ubisofts finansielle resultater, jeg sier alltid dette når vi går inn i en finansiell samtale om noe som har med spill å gjøre, er det at det ikke er det mest fancy, ikke det mest sexy overskriften du vil se i løpet av en dag eller en uke, men det forteller deg ofte litt om hva du kan forvente av et selskap, vanligvis om hvordan det har gått med dem, ting som det, spesielt med et stort navn som Ubisoft hvor vi hele tiden snakker om dette er slutten for Ubisoft hver gang de lanserer et nytt spill, og det er ikke nødvendigvis gjør det så bra som de hadde håpet, vi ser at Ubisoft ganske mye snur på en nytt blad, og går inn i en ny æra når de i år skal avrunde de siste bitene av sin mega restruktureringen som har pågått siden i fjor, og som har ført til over tusen oppsigelser, Jeg burde ikke le, for det er ikke morsomt, men det virker som om det bare er en av de tingene du gjør hvor det er så latterlig, førte til over tusen oppsigelser og nå ser de å komme tilbake i løpet av de neste tre årene, innen 2029, vil vi tilsynelatende ha et mye sterkere syn på Ubisoft. I dag vet jeg imidlertid ikke hvorfor det ser ut som det på siden, i dag med Ubisofts varsel ser vi at Yves Guillemot, administrerende direktør, ser mer på en langsiktig plan enn bare å prøve å få ting fikset i løpet av det neste året eller så. De erkjenner at dette året kommer til å ha en ganske myk utgivelsesplan det største som kommer ut er Assassin's Creed Black Flag Recinct som er en nyinnspilling av et spill fra 2013 som definitivt er et spill som folk er interessert i, det er sett massevis av forhåndsbestillinger, det er sannsynligvis en av grunnene til at vi vil se noen form for oppgang i økonomien i de kommende månedene og årene hvis den selger godt. Men ettersom Jeg sier, dette er ikke et typisk år for Ubisoft hvor de vanligvis har ganske mange store kommende prosjekter. Det er også Rayman-remaken som de har teaset og avslørt skikkelig siden, men igjen, ingenting som virkelig skiller seg ut. Dette betyr at på en måte, antar jeg kan du si at Ubisoft har sett vekst med sine eldre ting, Rainbow Six Siege fortsatt inn mye penger, Avatar Frontiers of Pandora så vekst, det samme gjorde Crew Motor Fest, og For Honor, så disse eldre spillene som fortsatt holder seg, spesielt Avatar Frontiers of Pandora tror jeg er en stor overraskelse, kanskje ikke nødvendigvis så hvis du tar i betraktning det faktum at vi så Avatar 3 på slutten av fjoråret. Men som jeg sa, for det meste en glipp for Ubisoft økonomisk det siste året, selv om de sier at i det siste kvartal, Q4 av året, hadde de et bedre finansielt resultat enn forventet. Når vi ser på de samlede nettobestillingene og inntektene, ser vi at inntektene har gått ned med 21,8 % fra året før og nettobestillinger er ned 17,4% fra år til år, noe som egentlig er ganske dårlig for Ubisoft. Imidlertid, som jeg sier, er det også ganske dårlig med tanke på at det var året Assassin's Creed Shadows ble utgitt, så det ser virkelig ikke bra ut for Ubisoft på den økonomiske fronten. Imidlertid, som jeg sa, når de går inn i denne omstruktureringen, denne nye operasjonelle strategien, håper de at de kan levere mer av det samme, men sannsynligvis billigere og derfor sannsynligvis en litt mer lønnsomt ved å kutte ut tusen mennesker forretningsmessig og likevel holde seg til de store franchisene Far Cry, Assassin's Creed, Splinter Cell osv. osv. La meg få vite hva du synes, om du har håp for Ubisoft i fremtiden med deres økonomi, så skal jeg ser deg i morgen for flere GRCB-nyheter. Ha det bra."