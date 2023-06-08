GRTV News - Destiny 3 er angivelig ikke under utvikling

Bungie forventes å bli rammet av store oppsigelser etter nedleggelsen av Destiny 2.

Audio transcriptions

"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News i dag, vel som dere sikkert forventer vi kommer til å snakke litt om Destiny 2 fordi i utgangspunktet to store historier har kommet, den ene har vært fra Bungie hvor de har lagt ut en uttalelse og de har i utgangspunktet at i begynnelsen av juni vil Destiny 2 ikke motta flere oppdateringer, det er effektivt i begynnelsen av juni, den siste oppdateringen som var planlagt, vel, den har blitt forsinket i noen måneder, men når den kommer, blir det den siste oppdateringen til kommer til Destiny 2, nå kommer spillet fortsatt til å være aktivt, serverne går fortsatt være der, men det kommer ikke til å få nytt innhold, så dette er slutten på veien for Destiny 2, nå har de lagt ut en stor uttalelse som snakker om dette og hvordan de ønsker å bruke ressursene sine på andre ting, og hvordan de ser på fremtiden til Destiny eller si at de sa noe om at Destiny eksisterer utover eller Destiny 2 eller noe som det, det fikk deg til å tenke at det kanskje er en tease av Destiny 3, men så hadde vi også dette rapport, rapport Bungie jobber ikke med Destiny 3 og en betydelig permittering venter studioet, det faktum at Bungie forlater Destiny 2-utviklingen i juni, gjør dessverre ikke automatisk betyr at Marathon vil få mer ressurser, noe som forresten hvis Destiny dør og Marathon får mer ressurser, kan vi like godt bare pakke sammen, jeg mener det som om ekstraksjonsskytespill er fremtiden for alt, hva er da poenget, men uansett torsdag kveld kunngjorde Bungie at Destiny 2 når sitt siste kapittel og 9. juni vil spillets siste store oppdatering bli utgitt, og deretter vil utviklingen av nye mange har tolket dette som at studioet nå går over til å utvikle nytt innhold i spillet."

"fokuset til Destiny 3 og vil vie mer oppmerksomhet til Marathon, men dessverre virkeligheten ser ut til å være dystrere enn som så, Bloomberg-journalisten Jason Shirai har et scoop som avslører at det legendariske studioet som en gang skapte Halo-serien har helt andre planer, selv om det tilsynelatende er folk som jobber med nye bilder og ideer innenfor Destiny-universet, er Destiny 3 ikke under utvikling og er dermed i beste fall minst 5 år frem i tid, så vil hele Destiny 2-teamet jobbe med Marathon, nei dessverre ser det ikke ut til at den noe urolige tittelen vil få det løftet og Shirai avslører i stedet at en betydelig permittering etter slutten av Destiny 2s utvikling er i horisonten, for de som blir igjen vil fokuset være på Marathon, men dessverre interessen for spillet ikke ser veldig oppmuntrende ut, og det gjenstår å se om Bungie kan snu trenden fremover."

"Det er dette som frustrerer meg litt, igjen Maraton når det gjelder spillet er ganske godt satt sammen, men det er også et ganske hardcore ekstraksjonsskytespill, og du er ikke kommer ikke til å få så mange spillere som kan hoppe inn på Destiny 2 og ta del i noen PvE-aktiviteter og sånt, det får du ikke med Marathon, og jeg vet at Bungie har sagt at de utforsker måter å bringe mer PvE inn i spillet, i mine øyne er skaden litt gjort akkurat nå, spillet må komme ut, når det er en ny IP, vel det er ikke en ny IP, men en IP som ikke har blitt brukt på 30 år, det må virkelig komme ut av porten sterk og få folk gjennom døren, og kanskje ønsker å holde seg til fremtiden for Marathon og det hadde egentlig ikke så stor rekkevidde, så å gå ut og fortelle folk nå at Marathon kommer til å være fremtiden for Bungies ambisjoner om en bredere live-tjeneste, det tror jeg bare ikke tror det er fremtiden for utvikleren, jeg tror spillet vil fortsette å gjøre det bra men det vil aldri nå de ekstreme høydene som Destiny nådde i løpet av sin levetid og det er det som irriterer meg med denne avgjørelsen her fordi det ser for meg ut som Bungie er ganske mye ferdig med Destiny, og det er en utrolig trist ting å si fordi de har brukt over et tiår, hvis du inkluderer Destiny 1 og Destiny 2, på å bygge opp denne verdenen og fylt den med så mye historie og fortellinger og historier og hendelser, den er så rik, det er så mye du kan gjøre med Destiny-universet, og de har ikke noe på gang på I følge denne rapporten er Destiny 3 ikke under utvikling, og de er for øyeblikket ideer om hvor de kan ta Destiny-universet, så det kommer til å ta flere år før vi får se noe av substans fra Destiny-universet ekspandere på dette tidspunktet."

"Det kommer til et punkt hvor du ser på det og du må si at Bungie, vi har sett det over flere år nå at Bungie har hatt problemer av en eller annen grunn, dårlig dårlig ledelse, dårlig lederskap, oppkjøpet av Sony har bare ikke fungert for noen av partene, må man si at Bungie er en utvikler som er i en veldig vanskelig posisjon, og kanskje hvis de ikke har en idé om hva de skal gjøre med Destinys fremtid, er det kanskje en idé å ta Destiny og gi det til noen andre, fordi denne franchisen er spesiell for mange grunner. Du kan argumentere for at når det gjelder et live service-spill, et som er mer enn bare et battle royale-spill med mange krysninger, kan du hevde at Destiny er det mest vellykkede eksemplet, og sannsynligvis også det best utnyttede eksemplet."

"Det må behandles bedre, og jeg tror at Bungie i løpet av de siste tre eller fire årene har vist at de ikke kan gjøre det konsekvent, så kanskje det er på tide å ta Destiny og gi det til noen andre. Uansett er alle disse nyhetene veldig vanskelige å svelge for en som har spilt store mengder Destiny opp gjennom årene. Jeg har hatt en fantastisk tid med Destiny 1 og Destiny 2, det har stort sett vært spillet som har preget 2010-tallet mitt, du kan man si, hele veien gjennom 2010-tallet var det et Destiny-spill som jeg fulgte og nå har de tidlige 2020-årene også hatt noen øyeblikk, den endelige formen var flott, men det er vært opp og ned på 2020-tallet, og nå er vi på dette punktet her i 2026, det er som, jeg vet ikke vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg tror at vi må si at Bungie ikke er utvikleren det pleide å være, og Destiny bør nok overlates til noen andre. Men igjen, det er verdt å si at dette er en rapport, men når det gjelder Jason Schreier kan man normalt sett anta at rapporten er ganske nøyaktig. Så det er mildt sagt bekymringsfullt, ettersom vi vet mer, kan vi være sikre på å holde innleggene dine oppdatert, men ellers ja, viktige ting å vite er at Destiny 2 har blitt solnedgang den 9. juni, og Bungie ser ikke ut til å ha en plan for fremtiden til Destiny for øyeblikket. Så, spennende. Uansett, dette er ukens siste GOTU-nyheter for meg, Jeg kommer tilbake nå på tirsdag for den neste, da det er langhelg her i Storbritannia, så Vi ses på tirsdag."

