GRTV News - Kan vi vente oss den tredje Grand Theft Auto VI traileren snart?

Sannsynligvis ikke før senere i sommer, men det hindrer ikke fansen i å håpe på det hver dag.
"I dag skal vi snakke om Grand Theft Auto 6.Hvorfor skulle vi ikke snakke om Grand Theft Auto 6, det er dagen for å ta to økonomiske resultater og gjett hva alle, bortsett fra det faktum at Red Dead Redemption 2 har solgt mye eksemplarer, vet vi nå også litt mer om Grand Theft Auto 6."
"Ikke noe super duper viktig, det er ingen bekreftelse på, det er en re-bekreftelse av utgivelsesdatoen som er den 19. november, som jeg vil si sannsynligvis burde være touch tre et ganske solid tegn på at vi vil se spillet snart, og det er også noen forklaringer på hvorfor vi ikke har sett så mye av det ennå, og når vi får se mer av det."
"Så Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two, hvis navn du sikkert er kjent med nå hvis du har fulgt Grand Theft Auto 6 i noen tid, sa i den nylige Take-Two inntjeningssamtalen at ja, vi er fortsatt i gang for den 19. november, du vet han vet at dette har blitt bekreftet, og at sensommeren er på en måte når, beklager ikke sent sommeren, slutten av juni er det tidligste vi kan forvente å se et Grand Theft Auto 6 trailer 3 eller markedsføring for å begynne ordentlig."
"Han sa at sommeren teknisk sett begynner i slutten av juni, noe som betyr at markedsføringen ikke starter umiddelbart.Han sa at det er, du vet, han forklarte at det ikke er sommer ennå, men det er da Rockstar forventes å starte markedsføringen av GTA 6."
"Så det betyr at vi sannsynligvis ikke kommer til å se noe på Summer Game Fest, jeg forventer ikke å se noe på Summer Game Fest uansett, men du kan være sikker på at chatten for de strømmer definitivt, definitivt kommer til å være sinte over det faktum at de ikke ser noe fra Grand Theft Auto 6."
"Jeg ville ikke forventet noe selv på Sony showcase, jeg ville forventet noe helt av Rockstars egen vilje når de er klare til å kunngjøre at Grand Theft Auto 6 kommer ut, og når vi da får se den tredje traileren, vil det forhåpentligvis føles litt mer ekte."
"Jeg tror det fortsatt er mye frykt og forsiktighet rundt du vet, å tro at GTA 6 kommer ut i november, men jeg tror at hver gang vi får forbi en inntjeningssamtale og Rockstar eller Take-Two ikke har bekreftet at det kommer til å bli en ny forsinkelse, gir det litt mer tro på at dette er den virkelige."
"Jeg mener Strav Selnick sa at Rockstar er omtrent 18 måneder bak skjema, det er ikke noe som nødvendigvis plager ham, men det er et faktum.De er tydeligvis 18 måneder på etterskudd når de først skulle ha lansert GTA 6 noe som betyr at det ikke kan være mye lenger tid for dem å ta på seg dette spillet før det begynner å bli litt bekymringsfullt for folk som aksjonærer og investorer som ønsker å se pengene sine tilbake."
"Take-Two spår også en omsetning på 8 milliarder dollar i neste regnskapsår, noe som sannsynligvis primært drevet av utgivelsen av Grand Theft Auto 6, så ja, jeg har en forsiktig tro på men ikke så forsiktig som jeg ville ha vært i begynnelsen av året.Men ja, si meg, forventer du at GTA 6 slippes den 19. november?Når tror du er det perfekte tidspunktet å slippe den traileren 3, og hva vil du se fra den?Vi ses snart for flere GTA 2-nyheter, ha det."