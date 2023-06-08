GRTV News - Jason Voorhees har blitt annonsert for Dead by Daylight

Fredag den 13. drapsmannen er bekreftet i forkant av spillets 10-årsjubileum.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, vi har faktisk en rask en i dag hvor vi kommer til å snakke om en nyhet som kom sakte men sikkert i løpet av helgen. Vi er nesten ved 10-årsjubileet for Dead by Daylight, spillet fyller 10 år, jeg tror i begynnelsen av juni, rundt den 9. eller noe sånt. Og åpenbart for å feire en slik en så stor milepæl for spillet, har Behaviour Interactive planlagt alle slags ting og vi vil nok finne ut mer om det når vi nærmer oss jubileet."
"Det den har fortalt oss er hvilken morder som kommer til å bli den neste i spillet. Og det er en stor en fordi fansen har lenge bedt om Fredag den 13., crossoveren med spillet og at Jason Voorhees endelig skulle debutere som morder i Dead by Daylight og det er endelig det vi får i tråd med dette 10-årsjubileet. Så la oss dykke inn."
"Så ja, Jason Voorhees vil debutere i Dead by Daylight i midten av juni. Behaviour Interactive har avslørt hva vi kan forvente oss av denne spennende crossoveren med Fredag den 13. Så ja, bare for et par dager siden rapporterte vi om nyheten om at Fredag den 13. endelig ville komme til Dead by Daylight, en etterlengtet crossover som ville se den legendariske slasher Jason Voorhees som en av drapsmennene i det asymmetriske skrekkspillet. På den tiden var Behaviour hadde ennå ikke delt noen offisiell tilleggsinformasjon eller nyheter, men dette har nå endret seg."
"Jason Voorhees ankommer i tide til Dead by Daylights imponerende 10-årsjubileum, og debuterer som en morder som er designet for å være like dødelig og skremmende som filmen versjonen av karakteren. Vi kan forvente oss en iskald blanding av sniking, skremsler og brutalitet for spillere som ønsker å legemliggjøre den samme nådeløse tilstedeværelsen og kraften som har definert karakterens 45 år lange arv. Når det gjelder hvordan Jason vil bli presentert i spillet i Dead by Daylight, har han blitt formet til å ha to kjerneegenskaper. Den første er Omnipresent Evil, som bygger på hans snikeferdigheter og evnen til å dukke opp der de overlevende minst forventer ham. Gjennom denne evnen kan Jason forsvinne helt fra kartet og dukke opp der de overlevende minst bevege seg rundt i økt hastighet, uten å etterlate noen spor til de overlevende om hvor han kan dukke opp igjen."
"Jason kan også spore overlevende i denne tilstanden ved å lese svake visuelle tegn, for eksempel fotavtrykk, og hans gjenkomst på kartet håndteres på en eksplosiv og sjokkerende måte, Jason sikter seg inn på miljøpunkter og dukker bokstavelig talt opp med et smell og knuser ting rundt seg. Den andre delen av Jasons kit ser ut til å utnytte hans kreative evner til å bruke omgivelsene til sin egen fordel. Han kan samhandle med beholdere rundt seg kartet som er fylt med ulike prosjektiler som kan skytes ut med ekstrem kraft, og som gjør vanlige gjenstander til dødelige splinter som vil lamslå de overlevende hvis de treffer dem, til og med klemme offeret fast til en vegg hvis de treffes nær en overflate. Den største haken med denne evnen er at Jason bare kan gripe prosjektiler ved å plukke dem opp manuelt, med lager som etterfylles når Jason går inn i Allestedsnærværende ondskap. Til slutt, når Jasons ankomst er nær, vil atferd avsløres det også at en Jason-kolleksjon av antrekk vil ankomme sammen med morderen, som gjør det mulig for spillere å få tilgang til ny kosmetikk i spillet med et bredere utvalg av design og temaer. Når det gjelder når Jason-kapitlet i Dead by Daylight kommer, er debuten planlagt for 16. juni for de som deltar i Steam Public Test Builder-spillet. For å hjelpe til med å balansere og oppdage eventuelle feil eller bugs, vil vi kunne spille Jason fra og med i morgen, eller fra og med i dag når vi leser denne nyheten, den 26. mai."
"Så ja, en ganske stor crossover egentlig, og jeg vet at dette er en som Dead by Daylight har etterspurt i lang tid også. Igjen, jeg vil anta at dette bare er starten på hva Behaviour har i vente i forbindelse med sitt store 10-årsjubileum feiring. Det er ikke ofte at et spill har 10-årsjubileum, eller at et kontinuerlig spill har 10-årsjubileum."
"et 10-årsjubileum, skal vi si. Det er en håndfull som har gjort det, deriblant Grand Theft Auto. Du kan virkelig regne det som et sammenhengende spill, jeg mener, antar GTA Online på en måte.Men selv Destiny 2 holdt ikke i 10 år, dessverre, eller kommer ikke til å holde i 10 år.Så ja, vi får se hva de har i vente på sikt. Men igjen, Jeg vil si at dette bare er begynnelsen, så følg med for flere nyheter fra Dead by Daylight i de kommende ukene. Ellers er det all den tiden jeg har, men jeg kommer tilbake nå eller i morgen for neste års Ukens nyheter, så følg med på det. Og ellers.., Jeg håper du nyter resten av tirsdagen din, så ses vi senere."