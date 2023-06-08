GRTV News - Rapport: Sony har ikke gitt grønt lys til Destiny 3 på grunn av kostnadshensyn

Det er også noen store bekymringer for Sony med sine datterselskaper.
Men uten videre, i dag snakker vi om Sony, som vi gjorde mye i forrige uke faktisk, men i dag snakker vi om Sony og noen økende bekymringer rundt budsjetter, rundt kostnader, rundt utviklingstider, i bunn og grunn bekymringene som mange aktører i bransjen allerede har, og som mange utgivere også har, er helt klart et stort problem hos Sony, med spesifikk referanse til Bungie, utviklerne av Destiny og Marathon og Naughty Dog, men det ser ut til at Sony ser på alle sine datterselskaper på samme måte. Dette har på en måte utløst litt av en debatt og litt av falsk rapportering gjennom hele helgen som Jason Schreier, Bloombergs innsider og journalist, sa at Sony ikke kom til å gi grønt lys til Destiny 3, hovedsakelig på grunn av kostnadsbekymringer som de har med potensialet i prosjektet og Bungie selv. Dette førte så til at folk trodde at Sony var spesielt rettet mot Bungie med disse bekymringene, men som Schreier sa at, ved å bruke eksemplet med Naughty Dog, at Naughty Dog sier ville ha lignende gransking på det også. Folk tok det ut av sammenhengen og trodde at Schreier mente at Naughty Dog var et spesifikt mål for Sony, og noen falske rapporter pekte på det faktum at Naughty Dog teknisk sett ikke har gitt ut et nytt spill denne generasjonen ennå som begrunnelsen bak det. Schreier har imidlertid nå oppklart dette ved å si at poenget han forsøkte å få frem, er at Sony i økende grad er opptatt av å svelle budsjetter og utviklingstider, noe som egentlig ikke burde overraske noen. Når vi ser på slags av kostnadene for spill, selv store blockbuster-spill som nesten garantert vil tjene inn pengene tilbake, som for eksempel Marvels Spider-Man 2, som kostet 300 millioner dollar å lage, og som også tok fem år å lage, noe som betyr at du i bunn og grunn gjør et stort sjansespill hver gang du lanserer et spill av den størrelsen. Med spill som Concord og Marathon og sannsynligvis Fair Games også, ser Sony at mange av de store budsjettsatsingene deres ikke lønner seg, spesielt med Concord, vil jeg si at Marathon i det minste har hatt en viss kritisk suksess og Fair Games er ikke engang ute ennå, så det er urettferdig å bedømme den, men det ser ut til at det er fortsatt bekymring rundt det å tape hundrevis av millioner av dollar med i utgangspunktet ingen avkastning. Man kan argumentere for at Sony kunne ha holdt på med noe som Concord lenger, men realistisk sett ønsker selskapet å selge millioner av eksemplarer, og det ønsker å begynne å tjene penger i stedet for å bruke penger på live service, ser det ut til at Schreier har samlet fra sin rapportering. Dette burde egentlig ikke overraske noen, vi har sett mange kritikk over PS5-generasjonen om at den ikke nødvendigvis leverer på å gi så mange spill som vi så i PS4- og PS3-generasjonene før den. Det er nok litt for sent for Sony å gjøre godt på det med tanke på at vi sannsynligvis får PlayStation 6 innen de neste par årene, men det er mulig at dette forhåpentligvis vil bety en annen strategi for utvikling og lansering av spill i fremtiden, nå som live-tjenesteboblen effektivt har sprukket. La meg få vite hva du synes om det, enten du er enig eller uenig i at Sony har mer kontroll på sine utviklere og datterselskaper, så ses vi i morgen for flere GRC-nyheter, ha det.