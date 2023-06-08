GRTV News - 007 First Light åpningssalget ser ikke ut til å gå bra

I hvert fall ifølge en anerkjent videospillanalytiker.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss litt på 007 First Light, som spillet er, vel teknisk sett er det lansert, det gjør det offisielt lanseres senere i ettermiddag, men du kan spille det fra øyeblikket ved å hoppe inn i tidlig tilgang-versjonen, så i mine øyne er det lansert."
"Og det er tillatt for noen analytikere å komme ut og gi noen tidlige inntrykk av hvordan spillet kommer til å prestere kommersielt, og dessverre ser det ikke ut som det er kommer til å fly av hyllene, på en måte som du trenger et spill som dette for å virkelig gjøre for å rettferdiggjøre flere historier i det større universet og for å rettferdiggjøre den ganske kostbare produksjonsavgifter å lage i et slikt spill."
"Men ja, så langt har en analytiker rapportert at åpningssalget ikke har gått bra, men igjen må du huske med et spill som dette, åpningssalget er ikke alt, et spill kan prestere ok ved lansering, og hvis det har gode ben så vil det fortsette, så vil det være en suksess for studioet, på samme måte som noen av Remedy-filmene med sine titler."
"Men uansett, la oss dykke inn og ta en titt.Så ja, analytiker, 007 First Light åpningssalget sporer ikke godt, det ser ut som IO Interactives nye actioneventyrspill kan få en treg start når det gjelder salg, men forhåpentligvis vil bedre anmeldelser snu på det."
"Så ja, det ble nylig avslørt at TikTok-stjernen Kabe Lame dukker opp i en kort scene i den nylig utgitte 007 First Light, som vi anmeldte i dag, spoiler, den var virkelig bra, men denne ble ikke godt mottatt av alle, og mange føler at den ikke passer i det hele tatt og ødelegger en del av opplevelsen, selv om det ifølge vår anmelder er en så liten del av spillet at det knapt merkes."
"Det er det, det er som en brøkdel av et sekund, du kan 100% gå glipp av deres involvering, men det bør også sies at Kabe Lame ikke er den eneste innflytelsen som har blitt omtalt i spillet, da det også har blitt avslørt at Jacksepticeye har en rolle som nattklubbansatt, skal vi si?Men uansett, den kjente Niko Partners-analytikeren Daniel Armad foreslår nå at det er en grunn til at IO Interactive valgte TikTok."
"Han skriver på X at åpningssalget ikke går bra, noe som har ført til at de ønsker å å markedsføre den på unike måter.Problemet er at tradisjonell reklame bare har nådd dem som allerede liker James Bond."
"De har kjørt en gammeldags markedsføringskampanje så langt som ikke fikk særlig gjennomslag utenfor folk som vokste opp med Bond.Han ser ikke ut til å tro at det vil bli en katastrofe, men tror at det til slutt vil gå bra selv om det ikke blir en ukjent konkurrent, men mer på linje med Indiana Jones og Stor sirkel."
"Sistnevnte solgte ganske bra, men som vi vet, er det inkludert i Game Pass Ultimate, som man kan mistenke har kostet dem en del direktesalg.Så ja, igjen, det store problemet med disse spillene er at de må selge godt fordi de koster så mye penger å lage."
"Jeg håper, og de har selvsagt ikke sagt noe om dette, men jeg håper at de har utnyttet den typen produksjonsstil som F1-filmen brukte, der det var en dyr film, men fordi de brukte mange offisielle merkevarer som ønsket å være involvert i prosjektet, og forhåpentligvis reduserte det kostnadene litt ved å ha de nærmest markedsførte produktene sine i spillet, eller i filmen."
"Jeg håper at 007 har gjort det samme med noen av de etablerte Bond-merkene, Aston Martin, Martini, Omega Watches, slike ting, for hvis de kan redusere kostnadene litt ved å ha disse etablerte produktene der, så vil det kanskje være en litt mindre av en dyr tittel."
"Når det er sagt, er det åpenbart et stort krav for folk å kjøpe et spill som dette i dag.Vi snakker ikke om prosjekter for ti år siden, hvor du kunne få tak i et spill som et Uncharted for 50 pund.007 First Light er et spill til 70 pund, og vi snakker her om et eventyr som de fleste sannsynligvis vil fullføre på 15 timer."
"Hvis du setter det på den vanskeligste vanskelighetsgraden, kan du kanskje få det opp til 20 timer.Det er ikke et stort spill i så måte, så det er en ganske dyr pris for et videospill som dette dager, og du vet, du får en ganske begrenset mengde innhold.Nå liker jeg ikke å bedømme spill ut fra stil i forhold til pris, men det er en samtale som mange mennesker vil ha, fordi vi ikke snakker om noe som nødvendigvis er overkommelig på dette tidspunktet."
"Det er et premiumprodukt, og folk må ville ha det premiumproduktet, og det er derfor det er litt rart at de prøver å markedsføre det til TikTok-influencer-publikummet og sånt, for de som 007 First Light egentlig er laget for, er James Bond fans."
"Så vi får se hvordan det går til slutt.Spillet lanseres selvsagt i sin helhet i dag, så det blir sannsynligvis tidlig i neste uke når vi får de første offisielle salgsdataene og informasjonen som gjør at vi kan begynne å plotte og forstå hvor vellykket eller mislykket 007 First Light har vært ved lanseringen, og hvordan det vil gjelde for fremtiden."
"Igjen, Remedy har store planer for dette universet, etter hva det høres ut som, så jeg tror de har en trilogi i tankene.Kommer de til å lage hele trilogien?Det får vi se i løpet av de neste par ukene, men igjen, etter hvert som vi vet mer, må du huske å følge med på ellers er det all tiden jeg har."
"Jeg er tilbake i morgen for neste år med Ukens TV-nyheter, så frem til da håper jeg at dere nyter resten av onsdagen, og at vi ses.På den neste."