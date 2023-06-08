Gamereactor på den 79. Festival de Cannes (2026)

Vi er nok en gang på plass for å dekke filmfestivalen i Cannes, om enn med en litt annen tilnærming til denne utgaven. Her deler vår korrespondent David Caballero alle detaljene.
"Hei venner, jeg ville bare gi dere denne lille oppdateringen.Som dere kan se av bakgrunnen, er vi tilbake i Cannes, og vi er superstolte og glade for å være tilbake.Dette er vårt andre år, dette er den 79. utgaven av festivalen."
"Den første vi gjorde var i fjor, og det tok en stund, og det var veldig, som du vet, det er veldig eksklusivt, veldig spesielt.Så for oss i Gamereactor er det veldig hyggelig å være tilbake her.Vi fikk våre badges på morgenen, og vi tok en litt annerledes tilnærming i år når det gjelder innholdet vi tar med oss tilbake og de tingene vi kan gjøre."
"I fjor deltok vi på den første helgen, og i år er det den andre helgen, det er de siste dagene.Forestillingen avsluttes i morgen, så vi skal delta på avslutningsseremonien på Lumière Theatre på den røde løperen.Og både bransjesiden, som kalles Marché du Film, og den immersive konkurransen, du vet, oppslukende opplevelser, audiovisuelle opplevelser, begge ble avsluttet onsdag 20. mai."
"Så det betyr at det er to sider av arrangementet vi ikke får se i år.Men samtidig ønsker vi alltid å se det positive i ting, og det betyr at vi kan gå på flere filmer.Jeg har sett La Bola Negra, og jeg skal se en annen film i dag.Og det var ganske vanskelig i fjor for et første år for en outlet."
"Begge filmene er i konkurranse, og jeg vil gi dere mine anmeldelser av begge.Jeg er litt rystet av La Bola Negra, du vil snart få vite hvordan.Og i morgen kan vi også ta denne litt annerledes tilnærmingen for å gi dere en annen vinkel på begivenheten vi kjenner og elsker.Og du vet, for alt som skjer i Cannes, følg med på Game Reaction."