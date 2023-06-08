GRTV News - The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past har blitt avslørt

Den tredje utvidelsen for The Witcher 3 er endelig offisielt bekreftet.
"Men uten videre skal vi i dag snakke om det eneste vi virkelig kunne snakke om i dag, som er den etterlengtede offisielle avsløringen av The Witcher 3's tredje utvidelsen Songs of the Past.Alberto her kom til dette så snart det kom ut på Red, jeg tror det er Red Kit, Red Mod, eller hva de nå kaller det, CD Projekt Red sin modding greie for The Witcher 3 som ved et uhell avslørte tittelen og eksistensen av en tredje utvidelse for The Witcher 3, noe som fikk dem til å vise den frem tidlig, litt før den planlagte direktesendingen den 28., altså i morgen, som skulle ha vært en feiring av den 10."
"årsdagen for utgivelsen av Blood and Wine DLCene.Dette er den tredje utvidelsen av The Witcher 3, vi har snakket om dette i litt en stund nå, da det ser ut til at dette på en måte vil bygge bro mellom The Witcher 3 og The Witcher 4 og gi oss litt mer av The Witcher å gå inn i."
"Dette kommer, når det slippes i 2027, vil det være 12 år siden The Witcher 3 først ble utgitt, noe som er lang tid, men det ble ikke laget utelukkende av CD Projekt Red, de har ikke jobbet med dette hele tiden, det ble også laget i samarbeid med Fool's Theory, og det kommer til PlayStation 5, Xbox Series X og PC."
"Du vil kanskje legge merke til at det mangler en plattform, og det er Nintendo Switch skråstrek Switch 2.Det er mulig at vi kan se en Switch 2-kunngjøring for The Witcher 3 som kommer med alle utvidelsene, inkludert Songs of the Past, men ellers vet vi ikke så mye."
"Vi har denne nydelige konseptgrafikken her, som viser noe som kanskje ser ut som en Leshen med kanskje et kvinnelig ansikt i kunsten der og åpenbart Geralt av Rivia som vi vil spille som en gang til ettersom han er den spillbare karakteren i The Witcher 3, men det er sannsynlig at dette kan bygge bro mellom The Witcher 3 og 4, og vise oss hvorfor Ciri tar over som en Witcher, kanskje spesielt kanonisere en slutt, selv om det allerede skjedde på den måten at Ciri ender opp som en Witcher når vi spiller The Witcher 4, men ja, vi får se hvordan det går."
"Det er veldig, veldig spennende for fans av The Witcher, for vi har snakket om om dette en stund, det har gått noen måneder nå, og folk har vært, som polske utsalgssteder har rapportert om det faktum at det skulle komme en ny Witcher-utvidelse, flere medier har plukket det opp, det har vært noen detaljer her og der."
"Det antas at settingen ikke kan være som en helt ny, helt annen region av kartet som Blood and Wine gjorde for Beauclair, jeg tror navnet på regionen er, det har blitt veldig lenge siden jeg har spilt The Witcher 3, som du sikkert skjønner, men i alle fall det kommer til å være mer beslektet med eller rundt Velen, kanskje ikke direkte satt i det, kanskje det vil bli lagt til ekstra biter av kartet, kanskje vi endelig kan få en hurtigreise i A Crow's Perch, men ellers må vi vente og se."
"Flere detaljer kommer sannsynligvis senere denne uken, ettersom vi har en jubileums-livestream og vi kommer til å ha enda mer senere i sommer når vi får mer informasjon om det, men frem til da, 2027 er når The Witcher 3 Songs of the Past slippes, og er du like spent som de fleste Witcher-fans er?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det bra!"