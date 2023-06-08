GRTV News - Frontier kunngjør Planet Zoo 2, som lanseres på PC og konsoller i oktober

Vi har fått den offisielle avsløringen av oppfølgeren til en av våre favoritt-zoo-simulatorer.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i Gamereactor Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt stoff, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"Uten videre om og men i dag snakker vi om Planet Zoo 2 baby, det har blitt offisielt annonsert med en splitter ny trailer, vi har fått oss litt informasjon, vi har fått oss en utgivelsesdato eller i det minste et utgivelsesvindu tror jeg, og vi kommer til å lære mye mer om det i de kommende ukene, men i hovedsak er det Planet Zoo 2, hvis du vet hva Planet Zoo er, så er det som det, men mer, vi kan avslutte videoen her."

"Planet Zoo er et simuleringsspill, det er det mest avanserte zoo-simuleringsspillet Jeg tror som en som er, i det minste personlig, ganske erfaren med zoo simulatorer, jeg spilte det litt, det var ganske komplekst, jeg endte ikke opp med å fullføre min zoo eller noe sånt, men det føles definitivt som om det er litt mer, det er mye mer detaljert enn for eksempel et zoo tycoon fra fortiden eller noe sånt, og det har også en større fokus på dyrevelferd og dyrehelse i den store verden også, og det kommer til å forsterkes med denne, ettersom konservatismen, konservatismen?
Konservatisme, ikke konservatisme, de går ikke til høyre i denne, de er å være mer, åh Ben's setter konservatisme, jeg tror det er konservatisme, jeg kommer ikke til å korrigere ham på det, i alle fall vil du få i oppgave å hjelpe ikoniske dyreliv med å bevare deres naturlige habitater i tillegg til å gi dem et hjem i selve dyrehagen, så det er også samtidig som du holder dyrehagen i gang, slik at du gjør den lønnsom, men du er også hjelper til i den store verden, vi må se hvordan det faktisk blir påvirket i gameplayet når det dukker opp, ettersom vi kommer til å se dette på fremtidige gameshow på PC Gaming Showcase den 6. og 7. juni, men ja, det kommer til å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X den 13. oktober, det kommer til å være to versjoner, den grunnleggende en vil koste £39, noe som ikke er så mye, den andre vil koste £54, noe som gir noen ekstra arter og sånne ting, beklager det, vi kommer til å forvente å se mer snart, men ja, det er en fin liten kunngjøring, jeg tenkte at med tanke på nyhetene i dag er litt lite, men vi er på vei mot et par uker med store, store, store avsløringer hver eneste dag, Frontier har på en måte sparket ballen i gang ved å gi oss vår første titt på Planet Zoo 2, noe som er veldig hyggelig å se, jeg elsker et spill om dyr, Jeg elsker et zoo simuleringsspill, ikke Planet Zoo, Zoo Tycoon 2 er et av mine favorittspill gjennom tidene spill da jeg var barn, jeg pleide å spille det i timevis, jeg ville bare jukset for å ha alle pengene i verden, og jeg la dinosaurer og du vet mytiske dyr, ikke mytiske dyr, beklager, forhistoriske dyr også rundt hele dyrehagen min, jeg ville ikke egentlig ikke bry meg om å ha en veldig veldrevet dyrehage, jeg ville bare gjøre den helt massiv, men det er nok om meg, i alle fall som jeg sier Planet Zoo 2 offisielt kunngjort, traileren får det til å se strålende ut, det ser ut som det kommer til å bli kraftig visuelt forbedret, det har mange gameplay-forbedringer også, det kommer sannsynligvis til å være noen nye arter her og der, men Planet Zoo har hatt mange DLC-er i utgangspunktet, så det kan være litt vanskelig å finne mange nye og spennende dyr å legge inn, men kanskje de kommer til å gå ned Zoo Tycoon-ruten og begynner å sette inn noen dinosaurer der, du kan ta den ideen for gratis Frontier, la meg få vite om du kommer til å spille Planet Zoo, om du kommer til å og 7. juni, og jeg ser deg i morgen for å se om du kommer til å spille Planet Zoo."

"noen flere GRTV-nyheter, ha det bra!"

