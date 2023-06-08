GRTV News - Call of Duty: Modern Warfare 4 lanseres på Switch 2

Det neste store spillet i serien er annonsert med planer om debut i oktober.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. Dere kan sikkert gjette hva vi skal snakke om i dag. Når et nytt Call of Duty blir annonsert, må man må vi snakke om det. Det er alltid et av de største spillene i hele året. Og dette er ganske spennende av mange grunner. Vanligvis, når et Modern Warfare-spill blir annonsert, blir annonseringen mer populær enn noen av de andre. Folk liker virkelig Modern Warfare som setting. Men i tillegg til det er dette det første Call of Duty-spillet som faktisk vil slutte å støtte visse plattformer. Eller kanskje det vil fokusere ordentlig på moderne plattformer, fordi det slutter å støtte PS4 og Xbox One. Men det er også, for første gang siden jeg tror det var Call of Duty Ghosts, det kommer til å lanseres på en Nintendo-plattform, nemlig Switch 2. Så ganske spennende."
"La oss dykke inn i det. Så ja, det offisielle Call of Duty Modern Warfare 4 blir det første spillet i serien som kommer til Nintendo siden Ghosts. Nintendo Switch 2-versjonen som er bekreftet for oss, er utviklet av det Barcelona-baserte studioet Digital Legends.Det har tatt nesten 13 år, men tiden er endelig kommet for Call of Duty-serien å returnere til en Nintendo-konsoll siden Call of Duty Ghosts-versjonen for Wii U. Den nylig bekreftede Call of Duty Modern Warfare 4, som vi allerede har hatt gleden av å prøve ut på et live-arrangement i Los Angeles, vil også få en egen versjon for Nintendo Switch 2, som bekreftet av vår korrespondent Johan McElgard-Hansen. Porten utvikles av det spanske studioet Digital Legends, med base i Barcelona, et studio som har gitt støtte siden oppkjøpet i 2021 av Activision for Call of Duty Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone og Mobile. Så nå kan vi bekrefte at ryktene var sanne, og at fremtiden for Call of Duty-serien igjen er tett knyttet til Nintendo. Vi skal prøve Call of Duty Modern Warfare 4 på Nintendo Switch 2."
"Lanseringsdatoen for Modern Warfare 4 er satt til 23. oktober. Vanligvis sett, jeg sier ikke at dette vil skje, men det har skjedd ganske ofte. Spill blir annonsert for Switch 2, og så nærmer de seg Switch 2-lanseringen, og spillet er ikke like optimalisert eller kanskje ikke på høyde med de andre versjonene, så de kan utsette det. Vi så det nylig med 007 First Light, som fremdeles ikke har kommet til Nintendo Switch 2, riktignok har det bare gått et par dager siden lanseringen, men de sa at det kommer til å bli forsinket til den plattformen etter en utsettelse. Så, du vet, igjen, det er satt til 23. oktober. Jeg antar at det er nesten sikkert at det lanseres på de datoene på PC, PS5 og Xbox Series X og S, men om det også lanseres på Switch 2 den dagen, får vi bare se hvor dyktige trollmennene hos Digital Legends er til å porte et ganske ambisiøst Call of Duty-spill til Switch 2, og om de vil klare å overholde disse datoene. Det andre man må si er at dette åpenbart er en del av den innsatsen som Activision alltid har lovet, at de skulle bringe et Call of Duty, de skulle bringe Call of Duty tilbake til Nintendo-plattformene etter oppkjøpet av Activision Blizzard. Alt avhenger av om dette blir en suksess, for hvis det lanseres på Switch 2 og det ikke selger spesielt mange eksemplarer, så vil du sannsynligvis til slutt se at de dropper støtten for Nintendo igjen senere. Man må si at det er en grunn til at Call of Duty- spillene ikke har vært på Nintendo på så lenge, og det har sannsynligvis ikke bare med ytelse å gjøre."
"Du vet, hvis de kunne få Call of Duty, hvis de kunne få Ghost til å kjøre på en Wii U, må man si at de kunne få noen av disse andre spillene til å kjøre på Nintendo Switch 2, spesielt da konsollen var litt ferskere. Så det må være en grunn til at Call of Duty har vært så fraværende fra Nintendo i alle disse årene. Det er flott at det er er tilbake. Vil det til syvende og sist være et godt trekk for serien i fremtiden? Vi må bare følge med og se. Men ja, den gode nyheten er at Call of Duty Modern Warfare 4 er blitt annonsert. Det kommer til PC, PS5, Xbox Series X og S og Switch 2, og det vil lanseres 23. oktober 2026. Så følg med for mer informasjon om spillet, for de lovet også at det kommer en ny avsløring neste uke, tror jeg den 7. juni, som faktisk er samme dato som Xbox Game Showcase. Så kanskje det er noe der. Men uansett, vi følger med for mer informasjon om spillet. Og ellers, kommer jeg tilbake med neste års TV-nyheter for uken, eller neste års TV-nyheter generelt, på mandag. Så jeg håper dere nyter fredagen, har en flott helg, og vi ses på den andre siden."