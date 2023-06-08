GRTV News - 007 First Light kostet angivelig 200 millioner dollar og tok syv år å utvikle

AAA-budsjettene fortsetter å være helt enorme.
"Hei og velkommen tilbake til GLTV News. Jeg heter Alex, og som alltid er jeg her på ettermiddagene med det siste og beste innen spill, teknologi, underholdning – alt du liker og faktisk hva du enn elsker, har vi det alltid her for deg på GLTV News og i det større Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spill forhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om 007 First Light, dets tilsynelatende budsjett og hvor godt den har solgt. 007 First Light kostet visstnok 200 millioner dollar å lage eller rundt 130 millioner pund, og det tok 7 år å utvikle. Jeg vet ikke om du lytter på podcasten, men hvis du gjør det, altså Gamereactor-programmet, snakker jeg om hvordan alt nå tar 7 år å lage. Jeg vet ikke hvorfor de har fastsatt det tallet, men spill som Dispatch sier at de tok 7 år å lage, og nå sier 007 First Light at det tok 7 år å lage også. Det er helt vilt for meg at så mange av disse spillene tar så lang tid. I alle fall har Ben skrevet at, som vi fant ut i går kveld, har spillet solgt 1,5 millioner eksemplarer allerede i løpet av de første 24 timene etter lanseringen, noe som er en veldig sterk lansering, og man tror at dette allerede setter en ganske stor knekk på budsjettet."
"Nå selger spillet åpenbart for rundt 60 pund i standardutgaven, og selv om vi bare regner med at det er prisen alle har betalt, noe ikke alle vil ha gjort fordi noen vil ha kjøpt deluxe-utgaven, så vil man si at det allerede er rundt 90 pund millioner i inntekter allerede, noe som kan være på vei mot å gå i null. Men hvis det produksjons budsjettet stemmer, hvis det er 200 millioner dollar eller rundt 130 millioner pund, må vi også anta er at det også ble brukt et ganske betydelig markedsføringsbudsjett på det, men det ville ikke nødvendigvis overraske meg å se at et spill som 007 First Light har kostet så mye å lage."
"Det er åpenbart rettighetene til IP-en, det er åpenbart å få med masse viktige personer i rollelisten også, vi har jo Lenny Kravitz, Gemma Chan, noen andre store navn i rollelisten og det er også et spill som føles veldig, veldig kostbart, selv etter de første par timene du bruker på det. Men ja, hvis det er slik at det faktisk kostet så mye, så vil det trolig trenge mye mer enn 1,5 millioner eksemplarer for virkelig å ha bevist seg som en stor suksess for IOI Interactive. Saken er at de har solgt så mange eksemplarer av Hitman at jeg tror de kunne finansiere et nytt Bond-spill selv om det ikke nødvendigvis nådde de enorme salgsmålene de ønsket å nå. Men ja, jeg synes det er en ganske sterk lansering så langt for 007 First Light, for det første James Bond-spillet vi har sett på ganske lenge. Jeg lurer bare på hvor langvarig populariteten vil bli, med tanke på at det er et spill knyttet til en IP som ikke er like globalt populær som mange vil si. James Bond har ikke hatt sin storhetstid på ganske lenge nå, og selv om Daniel Craig-filmen absolutt ga oss mange nye Bond-fans og mange mennesker som er veldig interessert i karakteren, har 007 First Light ikke Daniel Craig, og den kommer også fem år etter den siste Daniel Craig-filmen, No Time to Die. Så det er også en helt annen opplevelse å betale for å se den nyeste James Bond-filmen sammenlignet med å betale 60 pund for å spille et videospill med ham i. Så ja, vi får se. Vi skal følge nøye med på dette, for jeg er veldig interessert i å se hvordan dette spillet klarer seg når det gjelder salg. 1,5 millioner med en gang er en virkelig sterk start, vi får se om det fortsetter slik. Men ja, fortell meg hva du synes om 007 First Light. Er budsjettet for stort? Tror du det kunne lages billigere, eller forhåpentligvis oppfølgeren på kortere tid?Si meg alt det og mer, så ses vi i morgen for flere JTV-nyheter. Ha det bra."