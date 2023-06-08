GRTV News - Fable er utsatt til februar 2027

Playground vil få mer tid til å få det etterlengtede rollespillet over streken.
"Vi skal selvfølgelig ta opp den store nyheten som kom i slutten av forrige uke, nemlig at Fable offisielt er utsatt.Det kommer ikke til å komme ut i 2026. Det virket alltid usannsynlig at Fable skulle være det eneste spillet som fortsatt skulle lanseres i 2026 av alle de store flaggskip-lanseringene som Xbox hadde planlagt for dette året."
"De hadde ofte sagt at når folk plukket opp små rykter og rykter om at Fable potensielt ville bli utsatt hadde de ofte sagt nei nei, det kommer i 2026, men det ser ut til at beslutningen endelig er tatt ettersom flere og flere lanseringer blir kunngjort senere i år for å gi Fable den tiden det trenger og for å skyve den ut av 2026 og inn i begynnelsen av 2027, nærmere bestemt en gang i februar, så la oss ta en titt."
"Så ja, Fable er offisielt utsatt til februar 2027. Xbox har offisielt utsatt Playground Games' etterlengtede spill til februar 2027 med henvisning til en usedvanlig fullpakket lanseringskalender.Så mange av oss har gledet oss til endelig å komme tilbake til Fable og den magiske verdenen Albion men det er nå bekreftet at ventetiden blir enda lengre enn opprinnelig forventet."
"I en offisiell uttalelse på sosiale medier har Xbox bekreftet at Playground Games' eventyr er utsatt til neste år og ikke vil bli utgitt før i februar.Dette betyr at det vil ha gått nesten 10 år siden vi sist hadde muligheten til å spille et nytt Fable og nesten 17 år siden det siste nummererte spillet i serien."
"Årsaken til forsinkelsen? Microsoft og Xbox ønsker å unngå at spillet kolliderer med alt annet som slippes i år ikke minst Grand Theft Auto 6, og på sosiale medier skriver de Dette er et år fullspekket med fantastiske spill som Xbox-spillere kan glede seg over fra Halo Campaign Evolved, Gears of War E-Day og Call of Duty Modern Warfare 4 til Control Resonance, Star Wars Galactic Race og Grand Theft Auto 6."
"For å kunne lansere spillene våre gjennom høytiden på en måte som fungerer best for spillerne flytter vi Fable til februar 2027, slik at det kan få den dedikerte oppmerksomheten det fortjener.Vi gleder oss til å gi spillerne et stort nytt innblikk i Fable samt vårt bredere utvalg på Xbox Games Showcase 7. juni."
"Xbox-sjef Matt Booty kommenterte nylig Fable og beskrev spillet som i god form og bemerket at teamet hos Playground føler at de har noe virkelig bra på gang og at alle er positive og spente.Det gjenstår imidlertid å se hvordan ting faktisk står og nå må vi bare vente og se hva som blir vist og sagt under Xbox Games Showcase den 7. juni."
"Hva synes du om forsinkelsen, er den bra eller dårlig?Det eneste jeg la merke til med denne forsinkelsen er at stort sett alle lanseringene er planlagt til september og oktober i år.Hver gang et nytt spill eller en utgivelsesdato blir nevnt er det snakk om september eller oktober."
"Wolverine er i september.Modern Warfare 4 er i oktober.Galactic Racer er i oktober.Halo Campaign Evolved forventer vi i juli men Gears of War E-Day kommer sannsynligvis til å bli enten september eller oktober og det samme vil sannsynligvis gjelde for Control Resonant med mindre det blir en tidligere lansering, for eksempel i august."
"Poenget er at det er plass, det er teknisk sett tid i kalenderen til å lansere et stort spill som Fable men vil du sette Fable opp mot Grand Theft Auto 6 i november?Sannsynligvis ikke."
"Så det er nå vi begynner å merke virkningen for de skriver jo at det er en usedvanlig travel lanseringskalender og det er en travel lanseringskalender men jeg vil ikke si at den er usedvanlig fullpakket."
"Det er nok mer en tilbakevending til det normale.Bransjen er endelig i ferd med å komme tilbake til der den var før Covid.Så det er mer en tilbakevending til normalen enn en usedvanlig travel utgivelseskalender, vil jeg si."
"Men det viktigste er at ingen vil ta opp kampen mot Fable.Du vet, det er mange store flaggskipspill som kommer ut i september og oktober så det du ikke kan gjøre er å lansere Gears of War E-Day i den ene, Fable i den andre fordi det da må konkurrere med Call of Duty som er en Xbox-tittel i disse dager."
"Det må konkurrere med ting som FIFA og alle disse andre tingene som du vet vil bli lansert rundt den tiden og så kommer november, og de vil ikke lansere det da og så tenker du, vel, du kunne potensielt lansere det i desember men spillene i desember, de blir liksom litt overskygget og i år vil de bli overskygget mer enn noensinne av den enkle grunn at det kommer et par uker etter Grand Theft Auto 6, og folk vil fortsatt være opptatt av det."
"Så jeg tror at når de sier at det er en usedvanlig travel utgivelseskalender tror jeg det de mener er at Grand Theft Auto 6 kommer i november og vi vil ikke ha noe med det å gjøre.Så ja, jeg synes det er bra at Fable blir utsatt til 2027."
"Jeg synes spillet ser veldig bra ut, og forhåpentligvis betyr det at Playground kan gi det litt mer tid i ovnen spesielt med tanke på at de har vært så travle i det siste med lanseringen av Forza Horizon 6, som er et av de best rangerte spillene gjennom tidene og nå har de litt mer ekstra tid i år til å få Fable i mål."
"Så ja, jeg synes det er bra, det overrasker meg ikke akkurat men jeg synes ordvalget deres er litt, la oss si, unnvikende når det gjelder den faktiske sannheten i saken.Men igjen, vi får mer informasjon senere denne uken Xbox Game Showcase finner sted 7. juni, altså søndag kveld så følg med, vi skal dekke det hele som vanlig."
