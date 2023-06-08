Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
The Legend of Vox Machina

Making Vox Machina History - The Legend of Vox Machina Sesong 4-intervju med Wayne Brady

Vi tar en prat med Wayne Brady om hvordan det er å gå inn i Critical Role -universet i The Legend of Vox Machina sesong 4.

Audio transcriptions

"Greit, flott. Hei, jeg heter Alex. Jeg jobber for Gamereactor.
Hei, Wayne. Håper du har det bra.
Hei, sir.
Først og fremst, hadde du mye kunnskap om serien da du begynte?
Du kommer inn som en slags nykommer i Vox Machina."

"Det er en ganske veletablert IP, vil jeg si, på dette tidspunktet i franchisen.
Hadde du mye kunnskap om det før du begynte?
Ja, jeg er stor fan og hadde allerede sett serien.
Så som en stor animasjonsfan, som en D&D-fan, Critical Role-fan, og som en fan av Sam Riegel, som jeg har jobbet med i årevis på andre animasjonsprosjekter, visste jeg bare at jeg måtte gjøre det."

"Og etter at han viste meg karakteren og jeg leste det første manuset, var det en selvfølge.
Ja, ja.
Var du nervøs da? For du skriver jo på en måte historie for Critical Role og Vox Machina.
Du er, tror jeg, den første som trer inn i rollen som en annens spillerkarakter, og overta rollen som Tarion."

"Var det noen form for, jeg vet ikke, kanskje ikke nervøsitet, som du sier, fordi du kjenner Sam så godt, som du nettopp sa.
Var det noen form for samtale på forhånd om hvordan du skulle gjøre rollen til din egen, samt, antar jeg, på en måte hylle ham?
Nei, Sam, hør her, det er ikke så dypt."

"Det er ikke så dypt. Jeg har vært med i serien i 30 år, og jeg har brutt langt flere glasslofter enn i noe annet arbeid jeg har gjort.
Så for dette er det nervepirrende.
Det handler om å få leke fantasi i en verden jeg elsker, sammen med folk jeg respekterer."

"Så det var kanskje en av de minst stressende opplevelsene, fordi dette er noe jeg faktisk elsker, og Sam er en jeg respekterer, og jeg synes hele Critical Role-teamet er fantastisk.
Så det var overhodet ikke noe press."

"Nå som jeg vet det, for jeg har jo alltid visst at Sam har lagt stemme til rollen, men selv Sam sa: «Å ja, jeg gjør kanskje dette, men du må bare gjøre din greie.» Så det er bare kjærlighet. Så det var ikke noe press for meg.
Ja, ja."

"Det er faktisk noe jeg hadde tenkt å snakke med deg om også.
Det er en veldig samarbeidsvillig rollebesetning. Det er en veldig samarbeidsvillig serie, for som du sier, har det vært en D&D-serie fra før, og alle kjenner hverandre veldig godt."

"Er det noe annerledes? Er det et ganske unikt miljø å komme inn i?
Og var det slik under innspillingen, like mye som du ville forvente fra, la oss si, bordet?
Fikk du muligheten til å spille inn sammen med de andre skuespillerne, eller var det mer en soloopplevelse?
Det var en ren soloopplevelse."

"Men etter å ha sett dem opptre sammen og gjøre kampanjene, du vet, som improvisatør, og improvisasjon er jo det D&D er basert på, er det en ånd av «ja» som gjennomsyrer hele prosjektet.
Så selv om jeg jobbet alene, visste jeg at de ville være åpne for alt jeg kom med."

"Og du sa at du har spilt D&D før. Jeg er selv en D&D-spiller.
Ville du si at Tarion er den karakteren du vanligvis blir tiltrukket av når du lager en karakter, eller går du for noe annet?
Hva liker du å spille?
Nei, når jeg tenker på Tarion, liker jeg egentlig å spille enten en paladin eller en fighter."

"Jeg tror vi alle liker å spille de forsterkede versjonene av hvem vi gjerne skulle vært.
Jeg ville aldri umiddelbart tenkt på meg selv som noen som Tarion på grunn av alle problemene hans.
Så jeg tror jeg definitivt prøver i tankene mine å være en stor kriger eller noen som lett kan beseire de overjordiske fiendene."

"Og bare ett raskt siste spørsmål til deg da, før jeg avslutter, siden jeg også forstår budskapet ditt.
Hvis Tarion skulle, la oss si, komme tilbake på en annen måte, siden jeg vet at sesong fem blir den siste sesongen av Vox Machina, Uten å nøle."

"Det er alltid spin-offs uten å nøle.
Uten å nøle.
Sånn ja. Tusen takk for at du tok deg tid, Lee.
Takk."

Interviews

Making Vox Machina History - The Legend of Vox Machina Sesong 4-intervju med Wayne Brady

Making Vox Machina History - The Legend of Vox Machina Sesong 4-intervju med Wayne Brady
King's Mobile Matters - Innflytelse og form på mobilspillbransjen i Europa - Todd Green Interview

King's Mobile Matters - Innflytelse og form på mobilspillbransjen i Europa - Todd Green Interview
Wonder Womans identitetsunderverker og det å presse de kreative grensene for en tegneserieskaper - Liam Sharp Comicon Napoli-intervju

Wonder Womans identitetsunderverker og det å presse de kreative grensene for en tegneserieskaper - Liam Sharp Comicon Napoli-intervju
Atlanterhavet har fordampet fullstendig og Australia Did It - Rami Ismail Madeira Games Summit Interview

Atlanterhavet har fordampet fullstendig og Australia Did It - Rami Ismail Madeira Games Summit Interview
En satirisk vri på HP Lovecraft i svart-hvitt - Daria Schmitt Comicon Napoli-intervju

En satirisk vri på HP Lovecraft i svart-hvitt - Daria Schmitt Comicon Napoli-intervju
Anybrain og anti-juks i dagens dataspill - Serafim Pinto Madeira Games Summit Interview

Anybrain og anti-juks i dagens dataspill - Serafim Pinto Madeira Games Summit Interview
Kurvespill faller aldri flatt - intervju med Stuart Dinsey på Madeira Games Summit

Kurvespill faller aldri flatt - intervju med Stuart Dinsey på Madeira Games Summit
Forventninger til finansiering av dataspill - Jeff Hilbert Madeira Games Summit Interview

Forventninger til finansiering av dataspill - Jeff Hilbert Madeira Games Summit Interview
Yakuzas kontraster og den gotiske musikken fra Castlevania til Bloodstained - Tomoyuki Tanaka Comicon Napoli-intervju

Yakuzas kontraster og den gotiske musikken fra Castlevania til Bloodstained - Tomoyuki Tanaka Comicon Napoli-intervju
Geronimo Stiltons store hjerte for barn over hele verden - Elisabetta Dami Comicon Napoli-intervju

Geronimo Stiltons store hjerte for barn over hele verden - Elisabetta Dami Comicon Napoli-intervju
En collage av ekko fra Kabuki til Daredevil - David Mack Comicon Napoli-intervju

En collage av ekko fra Kabuki til Daredevil - David Mack Comicon Napoli-intervju
Cloudsphere - Andrzej Wysocki - intervju med Madeira Games Summit

Cloudsphere - Andrzej Wysocki - intervju med Madeira Games Summit
Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

I Will Find You - Official Trailer

I Will Find You - Official Trailer
The End of Oak Street - Official Trailer

The End of Oak Street - Official Trailer
A Different World - Official Teaser (Netflix)

A Different World - Official Teaser (Netflix)
Physical 100: Italy - Official Trailer (Netflix)

Physical 100: Italy - Official Trailer (Netflix)
House of the Dragon Season 3 - Official Final Trailer

House of the Dragon Season 3 - Official Final Trailer
Sugar - Season 2 Official Trailer (Apple TV)

Sugar - Season 2 Official Trailer (Apple TV)
In the Hand of Dante - Official Trailer (Netflix)

In the Hand of Dante - Official Trailer (Netflix)
I Am Frankelda - Official Trailer (Netflix)

I Am Frankelda - Official Trailer (Netflix)
Brazil '70: The Third Star - Sneak Peek (Netflix)

Brazil '70: The Third Star - Sneak Peek (Netflix)
Disclosure Day - Final Trailer

Disclosure Day - Final Trailer
Primetime - Official Teaser Trailer

Primetime - Official Teaser Trailer
Enola Holmes 3 - Official Teaser Trailer

Enola Holmes 3 - Official Teaser Trailer
Flere

Trailers

Flere

Events

Flere