Making Vox Machina History - The Legend of Vox Machina Sesong 4-intervju med Wayne Brady

Vi tar en prat med Wayne Brady om hvordan det er å gå inn i Critical Role -universet i The Legend of Vox Machina sesong 4.
"Greit, flott. Hei, jeg heter Alex. Jeg jobber for Gamereactor.Hei, Wayne. Håper du har det bra.Hei, sir.Først og fremst, hadde du mye kunnskap om serien da du begynte?Du kommer inn som en slags nykommer i Vox Machina."
"Det er en ganske veletablert IP, vil jeg si, på dette tidspunktet i franchisen.Hadde du mye kunnskap om det før du begynte?Ja, jeg er stor fan og hadde allerede sett serien.Så som en stor animasjonsfan, som en D&D-fan, Critical Role-fan, og som en fan av Sam Riegel, som jeg har jobbet med i årevis på andre animasjonsprosjekter, visste jeg bare at jeg måtte gjøre det."
"Og etter at han viste meg karakteren og jeg leste det første manuset, var det en selvfølge.Ja, ja.Var du nervøs da? For du skriver jo på en måte historie for Critical Role og Vox Machina.Du er, tror jeg, den første som trer inn i rollen som en annens spillerkarakter, og overta rollen som Tarion."
"Var det noen form for, jeg vet ikke, kanskje ikke nervøsitet, som du sier, fordi du kjenner Sam så godt, som du nettopp sa.Var det noen form for samtale på forhånd om hvordan du skulle gjøre rollen til din egen, samt, antar jeg, på en måte hylle ham?Nei, Sam, hør her, det er ikke så dypt."
"Det er ikke så dypt. Jeg har vært med i serien i 30 år, og jeg har brutt langt flere glasslofter enn i noe annet arbeid jeg har gjort.Så for dette er det nervepirrende.Det handler om å få leke fantasi i en verden jeg elsker, sammen med folk jeg respekterer."
"Så det var kanskje en av de minst stressende opplevelsene, fordi dette er noe jeg faktisk elsker, og Sam er en jeg respekterer, og jeg synes hele Critical Role-teamet er fantastisk.Så det var overhodet ikke noe press."
"Nå som jeg vet det, for jeg har jo alltid visst at Sam har lagt stemme til rollen, men selv Sam sa: «Å ja, jeg gjør kanskje dette, men du må bare gjøre din greie.» Så det er bare kjærlighet. Så det var ikke noe press for meg.Ja, ja."
"Det er faktisk noe jeg hadde tenkt å snakke med deg om også.Det er en veldig samarbeidsvillig rollebesetning. Det er en veldig samarbeidsvillig serie, for som du sier, har det vært en D&D-serie fra før, og alle kjenner hverandre veldig godt."
"Er det noe annerledes? Er det et ganske unikt miljø å komme inn i?Og var det slik under innspillingen, like mye som du ville forvente fra, la oss si, bordet?Fikk du muligheten til å spille inn sammen med de andre skuespillerne, eller var det mer en soloopplevelse?Det var en ren soloopplevelse."
"Men etter å ha sett dem opptre sammen og gjøre kampanjene, du vet, som improvisatør, og improvisasjon er jo det D&D er basert på, er det en ånd av «ja» som gjennomsyrer hele prosjektet.Så selv om jeg jobbet alene, visste jeg at de ville være åpne for alt jeg kom med."
"Og du sa at du har spilt D&D før. Jeg er selv en D&D-spiller.Ville du si at Tarion er den karakteren du vanligvis blir tiltrukket av når du lager en karakter, eller går du for noe annet?Hva liker du å spille?Nei, når jeg tenker på Tarion, liker jeg egentlig å spille enten en paladin eller en fighter."
"Jeg tror vi alle liker å spille de forsterkede versjonene av hvem vi gjerne skulle vært.Jeg ville aldri umiddelbart tenkt på meg selv som noen som Tarion på grunn av alle problemene hans.Så jeg tror jeg definitivt prøver i tankene mine å være en stor kriger eller noen som lett kan beseire de overjordiske fiendene."
"Og bare ett raskt siste spørsmål til deg da, før jeg avslutter, siden jeg også forstår budskapet ditt.Hvis Tarion skulle, la oss si, komme tilbake på en annen måte, siden jeg vet at sesong fem blir den siste sesongen av Vox Machina, Uten å nøle."
"Det er alltid spin-offs uten å nøle.Uten å nøle.Sånn ja. Tusen takk for at du tok deg tid, Lee.Takk."