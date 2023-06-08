Bånd som varer livet ut - The Legend of Vox Machina Sesong 4-intervju med Ashley Johnson, Matt Mercer, Marisha Ray og Travis Willingham
Vi har satt oss ned med noen av hovedrolleinnehaverne i The Legend of Vox Machina for å snakke om hvor nært de har vokst til karakterene sine i løpet av årene som har gått siden de først begynte denne reisen helt tilbake til en D&D-kampanje.
Publisert 2026-06-02 09:00
Filmselskap: Prime Video Sjanger: Eventyr, Komedie Skuespillere: Laura Bailey
Liam O'Brien
Travis Willingham
Ashley Johnson
Matt Mercer
Sam Riegel
Taliesin Jaffe
Marisha Ray.
Folkens, vi er nå inne i sesong fire. Jeg vil ikke skremme dere med statistikk, men det er mer enn ti år siden Vox Machina hadde sin debut for verden."
Hvordan tror du båndet ditt til karakterene du har skapt, og jeg antar for deg også, Matt, verdenen du har skapt, har utviklet seg mens vi nærmer oss den nest siste sesongen, nesten klimakset på denne, liksom, episke reisen som du går gjennom for andre gang."
Herregud, vi er gamle. Jeg skulle til å si: ikke skrem oss med det. Vi kjenner det hver morgen. Ja. Men det kommer til å minne oss på det."
Vi tenker på dette hvert øyeblikk. Ja. Eller hver gang en fan sier: Jeg har fulgt deg siden ungdomsskolen, og du bare: ah."
Ja, jeg ville ikke si hvor gammel jeg var da jeg begynte. Ikke gjør det. Ja. Nei, jeg synes det er en veldig emosjonell reise. Du vet, vi er veldig heldige som artister og skuespillere."
Det er ikke mange tilfeller hvor skuespillere får være sammen med karakterene så lenge. Og på mange måter vokser vi liksom opp sammen med dem, vet du, når vi forandrer oss, gjør karakterene våre det også."
Og det er på en måte veldig vakkert. Ja. Det er et vilt, uventet scenario. Og å leve disse karakterene i så lang tid, men å ha karakterer som er født av oss."
Skjønner du hva jeg mener? Hver av disse er en del av oss som vi har fått forme og utvikle og prøve ut og lære av. Disse historiene har formet oss utover bare, de er ikke bare forestillinger du gir."
Vi har levd gjennom dem i de over ti årene vi har holdt på med dette. Og det er en ære. For meg har denne verdenen vært min gave til spillerne mine. Det har vært det jeg liker best å skape for vennene mine."
Og nå får vi dele det med så mange flere mennesker og bygge det og gi det liv sammen med så mange flere mennesker. Dette kunne jeg aldri ha forutsett. Og det er en av de største æresbevisningene i livet mitt."
Og jeg må fortsatt klype meg selv i armen. Ja. Og noe, jeg antar, jeg er selv en D&D-spiller. Jeg er selv en DM. Og jeg kan ikke forestille meg å ha noe slikt."
Takk. Kan ikke forestille meg å ha den slags, det eierskapet, antar jeg, du har til tingene du skaper og gir videre. Men jeg antar vi er i sesong fire nå."
Man blir liksom vant til det også. Men hvordan var prosessen, antar jeg, med å la andre ta tøylene på en måte, men samtidig har du fortsatt kontrollen over det kreative? Jeg mener, vi var veldig heldige at partnerne våre hos Prime Video kom til oss helt i begynnelsen av dette som et partnerskap, et samarbeid."
De har betrodd oss den kreative visjonen, og bidratt med sitt perspektiv og sine innspill på steder der vi virkelig kunne ha hatt nytte av dem. Og vi har fortsatt styrt dette skipet hvert eneste skritt på veien, skjønner du? Så til en viss grad har det vært fantastisk å ikke måtte gi opp vår kreative sjel bak alt dette, men i stedet få lov til å la andre mennesker bringe sitt hjerte inn i det."
Og vel vitende om at en av de beste tingene med en tilpasning er hvordan den endres til det bedre innenfor mediet, å få uttrykke det i animasjon og på den måten, gjenoppleve disse historiene og forsterke dem på utrolige måter og gjøre det med noen av de mest talentfulle menneskene i animasjonsbransjen."
Så fra mitt perspektiv, har det vært utrolig på måter jeg ikke kan uttrykke. Ja, dette er noe som åpenbart har vært veldig samarbeidsorientert for dere siden dag én."
Hvordan er samarbeidsopplevelsen i programmet sammenlignet med alle rundt et D&D-bord? For jeg kan tenke meg at det er annerledes med innspillingsøkter og slike ting. Men, som vi vet akkurat nå, er dere alle tydeligvis fortsatt, veldig enige om dette."
Du vet, vi har... Å, fortsett, vær så snill. Nei, fortsett. Jeg skulle til å si at vi med stor suksess på en måte hentet fra livestreamen vår rundt et bord."
Og vi, utenom COVID, krevde at vi alle skulle være i samme rom og spille inn samtidig. Selv når vi var, du vet, spredt utover, var vi alle med på én gigantisk innspillingsøkt bare for at vi kunne høre hverandre, svare hverandre, sørge for at alt som dukket opp i øyeblikket kom til overflaten og i det minste ble, du vet, vurdert."
Men det er opprinnelsen til alt dette, er at, du vet, vi spiller inn sammen, vi spiller inn de andre karakterene, birollene, NPC-ene, skurkene, alle som ikke har hatt sjansen til å spille inn ennå, får vi prøve oss på å lage sprø stemmer."
Matt vil fortsatt spille en haug med karakterer som vi har tenkt å caste, men fordi han gjør en så jævla god jobb, overlever det og kommer seg helt gjennom. Og han sier: «Jeg hadde ikke tenkt at det skulle være en endelig opptreden.» Og vi sier: «Synd, du er flink.» Den kommer med."
Og slik skal det være. Så den beste ideen og den beste opptredenen vinner. Og det er det vi elsker. Ja, og jeg skulle til å si, jeg føler at jeg må gi en skikkelig skål for forfatterne."
Og, du vet, noen ganger, du vet, hvis du noen gang er for nær et puslespill og så kommer en tilfeldig person inn i rommet og sier: «Ja, den skal der.» Og du tenker: «Å!» Det er så utrolig å få et nytt perspektiv."
Jeg mener, selv å måtte rope ut en av våre hovedforfattere, Frank Agnoza, det finnes ingen større Tarian-fan enn Frank Agnoza. Og at han kom inn som en slags frisk stemme og kom med nye ideer og ting som vi sannsynligvis ikke ville ha tenkt på fordi vi står så nær temaet."
Så det er fortsatt veldig samarbeidsorientert. Som Travis sa, den ånden er fortsatt til stede. Så tilbake til den opprinnelige kampanjen, er det åpenbart at DM er den eneste som virkelig vet hva som kommer."
Og selv da reagerer du på hvordan spillerne reagerer. Men dette er sesong fire nå. Jeg vil ikke røpe noe, men vi kommer inn på noen tunge temaer."
Og mot slutten, vil jeg i det minste si, er det en forskjell i fremføringen fra, Jeg antar det er mer en opptreden nå det var bare en generell reaksjon, men når man kjenner den konteksten, hva kan du legge til når du går inn i en slags tungere saker, antar jeg, i sesong fire? Ashley."
Beklager, det er veldig hypotetisk. Jeg mener, jeg vet ikke engang hvordan jeg skal svare på det spørsmålet. Det er greit, det er greit."
Vi kan gå videre. Jeg mener, jeg vet ikke. Jeg har så mange tanker som dukker opp, men åpenbart ved bordet er det... Scenene kommer til å bli annerledes i den animerte serien fordi vi kan utforske noen av disse følelsene litt mer enn vi gjorde ved bordet, noe du definitivt ser i denne sesongen, i hvert fall når det gjelder Pikes reise og det hun går gjennom."
Jeg vet ikke. Jeg tror en god måte å si det på er at selv med en etablert fanbase som vet hva som skjedde i direktesendingen av Vox Machina, er det vår jobb å prøve å lage noen overraskende vendinger slik at det blir nye ting og ting som vil rokke ved disse forventningene og likevel ende opp med en tilfredsstillende bit av eplet når sesongen er over."
Vi er skyldige i å være ganske glad i cliffhangere, så jeg er sikker på at det ikke er noen fare for at det skjer, men vi vil absolutt legge opp til avslutningen på denne kampanjen, og jeg tror alt kommer til å gå helt fint."
Det går bra. Ja, ja, ja. Hvorfor ikke? Ja. Vennskap, ikke sant? Vennskap."
Jeg antar det, ja. Det pleier å fungere, noe sånt. Da har vi vel en siste ting, når vi nå går inn i, som du sier, sesong fem kommer til å være der alt kommer til å gå bra og ingenting kommer til å gå galt i det hele tatt, men vi vet at historien, vel, live stream-fans, uten å røpe noe, vil vite at det i det minste er noen elementer i Vox Machina-historien som fortsetter i den retningen."
Er det noen, eller ville du, antar jeg, gjerne benyttet anledningen til å på en måte besøke dem igjen i kanskje spesielle episoder, ting som det? Har dere snakket om det ennå? Er det noe dere ville vurdere? Hvis det var opp til oss, tror jeg vi ville laget en animert versjon av absolutt alt vi noen gang har gjort."
Vi er også store anime-fans. Vi kan animere dette. Så hvis vi kunne lage noen OVA-er eller noen animerte musikkvideoer. Herregud, ja."
Ja, 100 %. Ingen planer foreløpig, men man vet jo aldri. Ja. Man vet jo aldri."