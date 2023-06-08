GRTV News - The Witcher 4 vil neppe få noen utvidelser, sier CD Projekt Red

Ingen flere utvidelser i CD Projekts fremtid?
"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om The Witcher 4, og det faktum at det er usannsynlig at det kommer noen utvidelser i det hele tatt. Nå er dette sannsynligvis å telle kyllingene før de er oppdatert, men med tanke på at The Witcher 3 har en så sterk historie med å få virkelig virkelig gode utvidelser, og at CD Projekt Red er kjent som et selskap for å jobbe med store enkelt spiller-utvidelser og deretter slipper dem til kritikerros samt stor offentlig mottakelse, kan det overraske mange å høre dette om The Witcher 4, men man kan på en måte forstå hvorfor når de begynner å forklare det hos CD Projekt Red. I de økonomiske resultatene vi fikk forrige uke, som bekreftet ting som Songs of the Past, i den slags detaljene i det, er det stilt et spørsmål til administrerende direktør Machel Nowakowski som i grunnen sier om dere kommer til å lage store utvidelser som The Witcher 3, Songs of the Past, som nettopp ble annonsert forrige uke for The Witcher 4. Så han sier at det ville være vanskelig å være helt ærlig for oss å legge til en utvidelse til den kommende trilogien, med henvisning til det faktum at The Witcher 4 kommer til å være starten på en Witcher-trilogi som vil ha The Witcher 5 og 6, som tilsynelatende kommer ut innen 6 år etter utgivelsesdatoen til The Witcher 4."
"Dette høres veldig, veldig ambisiøst ut, som CD Projekt Red selv innrømmer, men det er noe de satser på, og med tanke på hvor mange folk de har med på laget og det faktum at man kan tenke seg at i motsetning til The Witcher 1, 2 og 3, vil det ikke bli så mange store grafiske endringer mellom The Witcher 4, 5 og 6, så er det gjennomførbart. Det er bare hvor ambisiøse de planlegger å være med verdenen og hvordan vi samhandler med den gjennom disse tre forskjellige Witcher-spillene, om vi vil befinne oss i helt forskjellige deler av The Witcher-verdenen i hvert spill, eller om vi i utgangspunktet vil befinne oss i samme område, men bare legge til små detaljer, mer som The Witcher 4, 5 og 6 legger til utvidelser til The Witcher 4 på en måte. Det vet jeg ikke. Jeg vet ingenting om The Witcher 4 så jeg kan ikke uttale meg om hvorvidt de vil klare å nå dette målet eller ikke. Det jeg kan si, er at dette interessant nok er en del av en bredere – jeg nøler med å kalle det et problem fordi det bare ser ut til å være en trend, men en bredere trend innen spillbransjen der singleplayer- spill ikke lenger får den samme oppmerksomheten for DLC og utvidelser som de en gang gjorde, fordi utviklerne er så opptatt med å jobbe med neste versjon av det enkeltspillerspillet at det ikke har solgt så bra. Vi har sett det fra GTA 5-dagene, hvor i stedet for at GTA 5 fikk enkeltspillerutvidelser, fikk GTA Online massevis av historieinnhold, men det fikk ikke noe som ligner på DLC som for eksempel The Ballad of Gay Tony eller The Lost and the Damned. Og når vi ser på andre store spill, sier vi at for eksempel Marvel's Spider-Man 2 ikke fikk samme DLC som Marvel's Spider-Man fikk, og det virker tvilsomt at Wolverine vil få noen form for utvidelse eller noe lignende. Så det er interessant at dette er retningen bransjen ser ut til å gå når det gjelder å legge ideen om utvidelser til side og i stedet bare sørge for at man kan få ut det neste, fordi vi nå er i en situasjon hvor spill tar så lang tid å utvikle at det er verdt å potensielt bruke år på en utvidelse slik de har gjort med Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, eller er det mulig å bare få det neste spillet ferdig? La meg få vite hva du synes, la meg få vite om du synes denne trenden er en god eller dårlig ting for spill, og vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"