Wizards of the Coast ønsker å dra nytte av suksessen til Baldur's Gate III.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om Baldur's Gate, fordi det nylig har kommet en rapport som hevder at Wizards of the Coast planlegger å lage nyinnspillinger av de to første spillene i serien, Baldur's Gate 1 og Baldur's Gate 2. Igjen, dette er en rapport, det er ikke en offisiell kunngjøring ennå, men den kommer fra en ganske pålitelig kilde innen PC-spill, og de sier i hovedsak at prosjektene, eller i det minste en av nøkkelpersonene som er involvert i prosjektene, er en designer som jobbet med de originale spillene for lenge, lenge siden nå, men de er tilbake på prosjektet etter å ha tilbrakt litt tid hos Blizzard, så la oss uansett ta en titt."
"Rapport: Remakes av Baldur's Gate 1 og 2 er under utvikling av Wizards of the Coast, og minst én av de ledende designerne fra de originale spillene hos Bioware er tilbake i prosjektet. Så ja, vi er allerede inne i den uken av året hvor alt er mulig, fra de største skuffelsene over det som mangler til de største gledene fra overraskelsene. Kanskje denne kunngjøringen faller mer inn under siste kategorien. Ifølge rapporter fra PC-spillverdenen forbereder Wizards of the Coast nyinnspillinger av både Baldur's Gate 1 og Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, hvor den daværende hoveddesigneren hos Bioware, Kevin Martens, sies å være involvert. Martens har vært en nøkkelperson i utviklingen av fantasy-videospill fra den gang og frem til i dag. Etter å ha jobbet med Baldur's Gate 2 og Mass Effect, forlot Bioware for å begynne hos Blizzard, hvor han fungerte som ledende innholdsdesigner for Diablo 3. På et tidspunkt mellom da og nå vendte Martens tilbake til Wizards of the Coast, hvor han tilsynelatende har støttet utviklingen av Exodus sammen med Archetype Entertainment, og ser nå ut til å være spesielt fokusert på Baldur's Gate 2-remaken, ifølge kilden. Det rapporteres også at Wizards of the Coasts planer innebærer å gi ut disse to oppdaterte titlene før en uunngåelig Baldur's Gate 4, nå uten Larian Studios, kanskje med sikte på en utgivelse nær premieren på oppfølgerserien til Baldur's Gate 3, som for tiden er under produksjon hos HBO. Omfanget eller dybden i disse potensielle nyinnspillingene av Baldur's Gate og Baldur's Gate 2 er uklart, men det er usannsynlig at det endelige resultatet ville innebære å behandle dem på samme måte som den tredje delen, noe som ville kreve en gigantisk innsats og et enormt budsjett for å konvertere de hundretusener timene til en moderne tittel. Imidlertid ville det absolutt være plausibelt å fornye spillmekanikken til en hybrid av sanntidsaction og turbasert kamp. Ville du spilt remakes av Baldur's Gate 1 og 2?Så ja, helt siden Baldur's Gate 3 kom ut, har Salt Tumsacoff Beans blitt et av de høyest rangerte spillene gjennom tidene. Wizards of the Coast har gjort alt de overhodet kan for å utvide og blåse enda mer liv i denne serien. Det er sannsynligvis riktig av dem å gjøre det. Serien er enormt populær akkurat nå på grunn av suksessen til Baldur's Gate 3, men man må se på det og spørre seg hvor mye av det som skyldes Larians briljans, som er en av de mest talentfulle RPG-utviklerne på markedet akkurat nå. Så man må si at disse to prosjektene kanskje vil være mer for nisjefolk som er mer interessert i slikt. For jeg tror det kanskje ville være urettferdig å si at det vil leve opp til det Larian gjorde med Baldur's Gate 3. Faktisk tror jeg det ville være urettferdig å bedømme Baldur's Gate 4 ut fra den samme premiss. Det er en av de tingene der Baldur's Gate nå har en litt utfordrende vei foran seg, fordi det nå må fortsette fra det som stort sett alle spillserier noensinne ville betrakte som sitt høydepunkt. For jeg tror ikke du kommer til å se mange spill som gjør like stort inntrykk og blir like elsket av både fans og kritikere som Baldur's Gate 3 var. Så det har en utfordrende vei foran seg selv. Men igjen, jeg tror Wizards of the Coast gjør akkurat det de bør gjøre akkurat nå, nemlig å prøve å presse alt liv ut av Baldur's Gate som det er mulig. Men ja, etter hvert som vi får vite mer om dette, skal vi sørge for å holde dere oppdatert. Igjen, det er en stor og travel uke med presentasjoner, inkludert PlayStation State of Play i kveld. Så kanskje det kommer en offisiell kunngjøring i løpet av de neste dagene. Hvem vet? Uansett, inntil vi hører mer, la oss bare betrakte dette for det det er. Det er en rapport fra en svært pålitelig kilde, men det er fortsatt bare en rapport. Så bare ha det litt i bakhodet. Men ja, det er alt jeg har tid til. Jeg er tilbake i morgen for å snakke om noe annet. Det blir sannsynligvis PlayStation-relatert, siden det jo er showet senere i dag. Så følg med på det. Og ellers, takk for at dere var med i dag, og vi ses i neste i morgen."