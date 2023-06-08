GRTV News - Rapport: Quantic Dream kan bli solgt mens Star Wars Eclipse fortsatt sliter med utviklingen

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid er jeg her på ettermiddagene med det siste og beste innen spill, teknologi, underholdning – alt du liker, ja, hva enn du elsker, har vi alltid her for deg på GRTV News og på YD Gamereactor Network som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusiver, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om Quantic Dream, vi skal snakke om Star Wars Eclipse, og vi skal snakke om det faktum at det sannsynligvis fortsatt ikke kommer til å være her i minst de neste par årene, da det ser ut til å ha havnet i utviklingshelvete til et av de spillene som kanskje kunne erstatte spill som Beyond Good and Evil 2, GTA 6, Bloodborne 2, de tingene vi hele tiden spør om hvor er, som via WCCF Tech og den siste Insider Gaming Podcast via Mike Straw, hører vi at vi ikke bør forvente noen nyheter om Star Wars Eclipse, Quantic Dreams nye narrative eventyr som utspiller seg i en galakse langt, langt borte, fordi utviklingen rett og slett ikke går bra akkurat nå."

"Mike Straw sa spesifikt at det ikke går bra, NetEase, de vil selge seg ut av Quantic Dream, jeg blir ikke overrasket om Quantic Dream blir solgt innen utgangen av året eller det blir kunngjort at «hei, vi selger» eller noe sånt innen utgangen av året eller en gang i 2027.
Nå har dette blitt utløst, denne spekulasjonen om at utvikleren skal selges har blitt utløst av det faktum at, vel, ingenting kommer ut av det, bortsett fra Spellcasters Chronicles som var et MOBA 3v3-spill, tror jeg, som allerede er annonsert å bli lagt ned og ble avslørt på slutten av fjoråret."

"Det var et klassisk eksempel på en utvikler som lanserte et spill de ikke er kjent for, og folk trodde det var for å prøve å tjene litt penger mens de fortsetter å jobbe med Star Wars Eclipse.
Vi har ikke hørt noe konkret om Star Wars Eclipse, og det er derfor det er ganske lett å snakke om og lytte til og på en måte tro på disse ryktene om at det ikke går bra."

"Spillet ble først vist frem rundt 2021, tror jeg, og på det tidspunktet visste vi, for å være ærlig, at det ville ta lang tid før vi fikk se noe vesentlig fra det.
Ryktene gikk ut på at det tidligst ville bli lansert rundt 2026.
Dette er noe Ben tok opp i en av de siste GLTV-nyhetene vi laget om Star Wars Eclipse, men dessverre ser det ut til at det realistisk sett kan bli tidligst i 2028."

"Hvis vi ikke ser noe til det, ville jeg bare prøve å ignorere at det eksisterer.
Dessverre ser dette ut til å være en ganske stor ting som skjer med Star Wars-spill, som Star Wars The Knights of the Old Republic-remaken sitter også fast i en slags utviklings helvete, da den ble sendt tilbake til Saber etter å ha blitt forlatt av Aspire-teamet."

"Men ja, det er en uheldig situasjon for Star Wars Eclipse å befinne seg i, fordi ideen bak spillet er selvfølgelig at det skal være et narrativt med massevis av valgmuligheter, men basert på et univers som mange elsker.
Vi har ikke sett så mange fantastiske Star Wars-spill de siste par årene."

"Star Wars Jedi fungerer fortsatt ganske bra for Respawn, men når vi tenker på rikdommen som denne serien kan tilby, leverer den ikke egentlig på det området, i hvert fall ikke foreløpig.
Men det kan det gjøre, for eksempel hvis remaken og Star Wars Eclipse klarer å leve opp til forventningene våre.
Men ja, ikke forvent Star Wars Eclipse i kveld på Sony-presentasjonen eller noen annen presentasjon for den saks skyld, ettersom vi går inn i Summer Game Fest, som vi skal dekke live på GameReactor uansett hvor du får tak i det."

"Gi meg beskjed hvis du gleder deg veldig til Star Wars Eclipse, eller hvis håpet ditt er knust av de siste ryktene, og vi ses i morgen for flere GRT-nyheter.
Ha det bra."

