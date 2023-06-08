Overraskelse! Fyren som ikke har likt God of War på nesten ti år, liker ikke de nye greiene.
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du enn liker, hva du elsker, har vi det alltid her for deg på GLTV News og i det større Gamereactor-nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Uten videre omsvøp skal vi snakke spesifikt om en stor nyhet fra gårsdagens Sony State of Play-presentasjon, PlayStation State of Play, som var det siste som ble vist, og det var, som vi på en måte hadde forventet, God of War Lao Fei, som er den nye spin-offen som handler om Fei og hennes reise gjennom dødsriket, mens kanskje samtidig Atreus og Kratos' reise foregår i 2018-versjonen av spillet."
"Overraskelse, overraskelse, den opprinnelige skaperen av God of War, David Jaffe, er ikke en stor fan av dette spillet.Det er verdt å nevne at han ikke er noen stor fan av noe som helst fra God of War etter 2018 fordi han mener at Kratos ikke burde ha blitt ført i en retning der han føler seg dårlig for å ha drept hele det greske panteonet, når han gjorde det i de tre første spillene."
"Så det bør ikke overraske noen at han kritiserer spillet her, men det gjør han likevel og ordene hans har fortsatt tyngde, i hvert fall for noen God of War-fans, fordi han er skaperen av hele serien.Han sa, angående God of War, at hvis det ikke het God of War, føles dette som en av de trailerne som noen må minne deg om, og så sier du: «Å, ja, jeg husker det, det er ganske kult."
"Det er God of War, jeg er ikke spesielt spent på det, men selvfølgelig skal jeg spille det, og jeg skal streame det og snakke om det.Han tror også at det ikke kommer til å gjøre det bra kommersielt i det hele tatt.Han sa: «Jeg synes det er forferdelig, jeg mener, jeg synes det er forferdelig.» Jeg tror ikke det kommer til å selge så mye som de trenger at det skal selge."
"Så dette kommer fra Cory Barlog, som regisserte spillet fra 2018, som er en slags kreativ sjef for Sony Santa Monica.Det er regissert av en annen, hvis navn jeg ikke husker.Jeg skal se om det står i nyhetsartikkelen."
"Det står dessverre ikke i nyhetsartikkelen.Så jeg tror hun heter April.Uansett, la oss gå videre.Jeg er delvis, personlig, enig med Javier."
"Jeg vet ikke om det kommer til å selge bra, men jeg tror ikke det er fordi spillet ser forferdelig.Jeg hater kuben, spilt av Jack Way, bare som en personlig mening.Jeg forakter kuben fullstendig."
"Jeg synes det er en elendig idé.Men jeg tror ikke spillet vil selge så mye som Sony kanskje håper med God of War, særlig fordi det har en kvinne som hovedperson.Jeg har ingenting imot det, men jeg har en følelse av at dessverre, med den retningen kulturkrigene utspiller seg i dag, er det mange som umiddelbart blir avskrekket av tanken på en kvinnelig hovedperson som ikke er Eve Stellar Blade."
"Forhåpentligvis tar jeg feil.Forhåpentligvis tar jeg feil.Jeg har bare den følelsen.Som sagt, jeg synes spillet så veldig, veldig interessant ut når det gjelder kamp, grafikk og verden."
"Bortsett fra den forbannede kuben.Men ja, Ben har allerede dekket alle de store kunngjøringene fra gårsdagens State of Play, men jeg tenkte jeg skulle gå nærmere inn på dette her fordi vi får de første reaksjonene, den første bølgen av reaksjoner på God of War Lafayette, som forresten kommer snart ."
"Det er fortsatt under aktiv utvikling hos Sony Santa Monica, i henhold til det vi hørte i går kveld.Så selv om en utgivelsesdato er ganske snart, ser det ut til at fokuset akkurat nå vil ligge på Marvels Wolverine, som var det som startet showet og som også viste en god del av spillopplevelsen også."
"Gleder du deg til God of War Lafayette?Tror du det blir en like stor flopp som David Jeffery tror det vil bli?Gi meg beskjed om alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere GLTV-nyheter.Ha det bra."