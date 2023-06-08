GRTV News - Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres på Switch 2 i september

Den etterlengtede tilleggsplattformen kommer i løpet av høsten.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi se litt på et av de nyere spillene som har vist seg å være en ganske stor suksess både kommersielt og kritisk, nærmere bestemt Lego Batman. Grunnen til at vi snakker om det, er fordi nå som spillet er utgitt på PC, PS5 og Xbox Series X og S, har TT Games offisielt har avslørt når det kommer til Switch også. Vi ser dette ganske ofte i disse dager at spill enten blir lovet å komme til Switch 2 ved lansering og så blir forsinket, eller at de sier at de skal bringe det til Switch 2, men at det ikke blir ved lansering og de er veldig åpne om det. Jeg tror det hovedsakelig bare skyldes det faktum at Switch 2 er en god plattform, men den er kanskje ikke like sterk som PS5 og Xbox Series X og S, og definitivt ikke PC eller high-end-PC-er. Så det kreves mye mer optimalisering må til for å få disse, la oss si, nåværende generasjons titlene over på Switch 2-plattformen. Og selv om du ikke nødvendigvis spiller Lego Batman og opplever den samme grafikken som for eksempel 007 First Light, er det fortsatt et ganske imponerende spill av mange forskjellige grunner. Så du kan forestille deg at TT Games har måttet trylle mye for å få dette spillet til å fungere bra på en Switch 2-plattform, og det er derfor det ikke har blitt lansert på den. Men den gode nyheten er at du ikke trenger å vente så lenge. Det blir ikke lansert på Switch 2 i sommer men det vil bli lansert tidlig på høsten. Så la oss dykke inn i det."
"Så ja, Lego Batman Legacy: The Dark Knight lanseres for Switch 2 i september. Vi fikk også både gode og dårlige nyheter, siden det kommer en fysisk utgivelse, men dessverre er det på de plagsomme spillnøkkelkortene. I fjor ble det klart at Switch 2-versjonen av Lego Batman Legacy The Dark Knight ville bli utsatt. Mens den skulle slippes for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S og X den 22. mai, ble det annonsert at Switch 2-versjonen ville komme senere i løpet av året. I løpet av natten ble det endelig bekreftet når Switch 2-spillere får dykke inn i det som kanskje er det beste Lego-eventyret noensinne. Og en ny trailer som du kan sjekke ut nedenfor avslører at utgivelsesdatoen er 18. september, med forhåndsbestillinger allerede i fulle gang. Vi vet også at DLC er på vei til spillet, inkludert en mindre kampanje med Joker og Harley Quinn, men samtidig som vi skriver dette er det uklart når dette vil bli utgitt. Kanskje vi får vite mer på Summer Game Fest. Og for alle som samler på fysiske spill, ja, det er et spillnøkkelkort. Og der har du nok boksdesignet."
"Så ja, du ser sikkert på det og synes det er litt skuffende at det er et spillnøkkelkort. Jeg mener, jeg ser på hele situasjonen med det som, du vet, hvis jeg kjøper et fysisk spill, vil jeg ha en kassett. Og du må se på det og tenke, hvorfor har Nintendo lansert en konsoll som Switch 2 med kassetter som ikke kan, som ikke er stor nok til å romme dataene til spillene? Jeg tror det ville være folk som ville betale en betydelig sum ekstra for å få en fysisk kassett fremfor å ha en spillnøkkel kort. Eller noen ganger er det allerede dyrere, de koster 10 pund eller noe sånt mer."
"Og jeg tror folk ville betalt mer hvis det betydde at de kunne få en fysisk kassett. Og jeg har nettopp sett på det, og jeg synes det er litt av en forspilt mulighet fra dem som selskap å utvikle en konsoll som denne, et etterfølgersystem som dette, og ikke levere kassetter som kan håndtere mange av disse spillene. Kanskje alt som trengs er et kassett som når du setter det inn, åpner spillet. Du vet, bare en fysisk ting som fungerer som en nøkkel til få tilgang til det digitale. Jeg vet ikke. Men uansett er det bare litt skuffende noen ganger når du hører at det er en fysisk versjon og du tenker: flott, bortsett fra at det ikke er noe i esken. Så ja, interessant likevel. Vi har ikke sett noe gameplay per av Switch 2-versjonen ennå, tror jeg, så følg med for mer om det. Men ellers hvis du er interessert i Lego Batman, kan du spille det på PC, du kan spille det på PS5, du kan spille det på Xbox Series X og S, og du kan også lese anmeldelsen vår og alt det fine ting på din lokale Game Rector-side, så gå og sjekk ut alt det der. Jeg kommer tilbake i morgen med min siste GLT News for denne uken, så inntil da håper jeg dere nyter resten av torsdagen, og vi ses i neste episode."