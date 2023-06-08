Kenwood MultiPro Go Blend (Quick Look) - Billigere, mer kompakt, uten at det går på bekostning av kvaliteten

Kenwoods MultiPro Go Blend er kanskje designet for et mindre kjøkken, men ofrer ikke noe av den kvaliteten du forventer fra merket.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Nå ser du kanskje på dette, som er Kenwood MultiPro GO Blend, og tenker at dette er litt av et déjà vu, fordi vi tok en titt på dette for omtrent et år siden siden, kanskje enda lenger egentlig nå som jeg tenker på det, og tenker at ikke mye har endret seg."
"Og det stemmer.Dette er MultiPro, en del av GO-kolleksjonen som Kenwood lanserer.Hovedideen med GO-kolleksjonen er at disse apparatene skal være mindre og mer kompakte, slik at de tar mindre plass i for eksempel et mindre kjøkken i en leilighet, eller hvis du er student og rett og slett ikke har nok plass på kjøkkenet til disse tingene, er de også billigere."
"Og jeg tror at hvis du ser på bildene som Kenwood bruker i markedsføringen her på denne esken for eksempel, er den ment å være lett tilgjengelig og også bare en anelse penere enn noen av de mer industrielt utseende, større og dyrere alternative produktene som Kenwood åpenbart selv lager."
"Så hvis du vil ha en kjøkkenmaskin, kan du kjøpe ting fra Kenwood og konkurrerende produsenter som er mye større enn denne, som har større kapasitet, og som ikke er like kompakte eller så smarte som denne.Men poenget er selvfølgelig å kunne tilby en mindre, kompakt og billigere pakke."
"Og jeg synes det gir mening.Og det er noen gode ideer her.Og det kule er at vi skal vie tre videoer til hver av de tre nye Sage Minty-fargekombinasjonene de har lansert, men dette er den eneste der det faktisk er tekniske nyheter her."
"Og det er, vel, dette.For denne heter ikke lenger bare MultiPro GO, den heter MultiPro GO Blend.Og det betyr i praksis at du får alle funksjonene til matlagingen fra den den gamle modellen."
"Og nå får du også en blender.Det betyr i praksis at du kan feste denne direkte på den og, vel, lage en smoothie hvis det er det du vil.Så det du har her nede er egentlig bare en motor."
"Den har 650 watt ved full effekt gjennom basen.Og du kan bruke den på akkurat den måten du vil nå.Så poenget er at du kan skyve disse delene åpne, ikke sant?Så du har den grunnleggende motoren her nede, og du kan legge til dette hvis det er en smoothie du vil ha."
"Du kan ha dette hvis du skal skjære, la oss si, grønnsaker, uansett hva det måtte være.Og du kan legge til skåler hvis det er det du vil.Nå er det åpenbart, uansett hvor mange nivåer du setter på den, at den ikke kommer til å bli så stor."
"Jeg tror den store bollen her rommer rundt 1,3 liter, noe som betyr at hvis du kjøper en fullstørrelse kjøkkenmaskin, vil du ha mange ganger så mye.Så hvis du lager store mengder, må du enten lage det i omganger, eller så må kjøpe en større."
"Men jeg tror ikke det gjelder så mange som vi kanskje tror.Og selv de som lager store mengder eller store porsjoner av dette, er de sannsynligvis kanskje villige til å ha en plassbesparende innretning og så lage ting i etapper, i grunnen.Det er også grunnen til at vi ikke alltid kjøper store, klumpete poser med mel."
"Vi kjøper dem små, ett kilo av gangen, fordi vi har det greit med å gi opp den gode ideen om å ha større porsjoner, bare fordi vi vil dosere det mer umiddelbart.Jeg synes det er ganske kult.Så alt dette tåler selvfølgelig oppvaskmaskin."
"Det er flere forskjellige typer kniver her.Jeg skal beskytte meg selv ved å ikke pakke dem ut, men det er to der.Og selvfølgelig får du nå ekstra funksjonalitet, og du får det for en overraskende lav sum penger."
"Nå har jeg sjekket prisene fra danske kroner til euro i flere europeiske land, og det er ofte store svingninger mellom disse prisene.Også når man tar i betraktning at de fortsatt selger den gamle MultiProGo.Så ta det med i betraktningen, men det ser ut til at selv om dette er fra en vanlig produsent som pleier å lage dyrt kjøkkenutstyr, er dette slett ikke dyrt."
"Og det gjelder også for deres stativmikser, og det gjelder også for deres Krik-mikser, som den håndmikser.Så jeg synes det er en virkelig god idé fra Kenwood.Lage noe som, etter min mening, er penere enn gjennomsnittet, gjøre det mindre, mer kompakt, og så er det bare gode ideer som dette."
"Så for eksempel, se på dette.Du har disse små gummistøttene her, mens den gamle versjonen hadde en sugekopp, noe som var litt dumt, fordi det kan være tilfeller hvor du vil flytte den, men det kan også være tilfeller hvor du vil flytte den raskt, og da ville den feste seg til overflaten."
"Så disse gummistøttene betyr bare at den fester seg der du setter den ned.Jeg synes det er mange gode ideer her.Så hvis du er villig til å spare litt plass, vel, da får du mye igjen for det.Så vi skal snart ta en titt på det siste stykket i den nye gullkolleksjonen."
"Følg med på det."