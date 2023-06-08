Dreame Navo Elite 1 Outcam (Quick Look) - En unik design for utvendig overvåking

Dreame, selskapet som er kjent for sine robotstøvsugere, har i lengre tid satset på ny teknologi, og nå tar vi en titt på deres nyeste overvåkningskamera.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.For ikke så lenge siden tok vi en titt på det første overvåkningskameraet fra Dream, som du kanskje kjenner som selskapet som lager robotstøvsugere."
"Vel, de utvider virksomheten i stor stil, og som vi fortalte deg forrige gang, lager de også en hyperbil, og de vil lage TV-apparater også, noe som er mildt sagt merkelig, men i det minste vel, de eksperimenterer ved å være pionerer i andre markeder enn det de, du vet, har vokst opp i."
"Så jeg synes det er kult, først og fremst.Men, vel, om akkurat disse nye produkttypene vil lykkes eller ikke, vel, det er det ingen som vet. Først og fremst, har de et nytt sett med overvåkningskameraer."
"Vi viste dere det innebygde kameraet, som åpenbart, det er litt som om det ligger en liten hint i navnet om at det er et innendørskamera det betyr ingen IP-sertifisering mot vær og vind og det betyr at det ikke vil tåle den slitasjen og slitasje som noe som er ment for utendørs bruk vil tåle."
"Så her har vi Navo Elite One Out Cam.Ideen er at denne henges opp, vel, med den motsatte siden ut.Så i grunnen helt motsatt av måten en vanlig Arlo eller et Google-kamera som dette ville henge på."
"Så saken er at du skal montere en liten firkantet del her der du vil at kameraet skal sitte, og så fester du det slik.Det er også en standard gjenget skrue akkurat her slik at du kan montere den på den måten."
"Så hva er det? Vel, det ser du ganske tydelig med en gang.Det er et utendørs overvåkningskamera med to linser.Ideen er at det tar opp i 4K på det ene objektivet og i 2K på det andre, noe som betyr at du får flere bilder som blir blandet sammen for en mer helhetlig og allsidig videokameraopplevelse."
"Men bortsett fra det, er det åpenbart mange smarte funksjoner både på programvare- og maskinvaresiden.Så først og fremst har vi disse to ekstra linsene her og disse er fullt radarguide og PIR-bevegelsesdeteksjonskompatible, noe som betyr at det er en hel rekke forskjellige sensorer inne i linsene som vil fange opp både i bekmørk natt og i direkte sollys slik at den kan gi deg et klart bilde av hva som skjer."
"I tillegg inneholder denne hvite boksen en hel rekke kulelager og motorer.Det betyr at den kan svinge helt rundt slik og vippe opp og ned, noe som er vanskeligere å få til med hendene mine.Men poenget er at det er full bevegelsesfrihet her, noe som betyr at du i praksis kan montere den et sted hvor den har full 360 graders visning."
"Den kan bare operere i 180 grader, noe som betyr fra side til side, men det er en mye større synsvinkel enn selv et vanlig overvåkningskamera med fiskeøyeobjektiv ville ha.Nå har den selvsagt, som jeg sa, mye programvare som hjelper til med å styre denne maskinvaren."
"Så det finnes noe som heter Night Vivid, som er en AI-modus med fullt fargespektrum, noe som betyr at måten du vanligvis ser disse nesten infrarøde nattkameraopptakene på fra folks dørklokker eller hva det nå måtte være, kan dette vises i full farge selv om det ikke er noe direkte lys å snakke om."
"Nå, dette er veldig kult.Og det beste er at Dream ser ut til å gå inn i dette markedet med, vel, jeg vil si ganske konkurransedyktige priser.Her i Danmark koster den rundt 1899 dollar, noe som tilsvarer omtrent 300 dollar."
"Så hvis det er tilfelle, så kommer denne ut og er, vel, i det minste i utgangspunktet, et bedre tilbud enn de fleste Arlo-kameraer.Men om de fungerer, er det noe vi må finne ut av.Så vi har gjennomgått disse grundig i løpet av de siste dagene."
"Vi ses i neste video."