GRTV News - Utgivelsesdato for Star Wars Zero Company har lekket ut

Vi vet en stor avsløring fra SGF i forkant av selve showet.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker, har vi det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du henter det fra, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer.Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke litt om en tidlig Summer Games Fest nyheter, da det ser ut til at utgivelsesdatoen for Star Wars Zero Company har blitt lekket før spillopplevelsen har premiere på arrangementet fredag kveld."
"Så hvis du ikke var klar over det, avslørte Geoff Keighley ganske mange spill som skulle vises frem som en del av hans store Summer Games Fest-presentasjon denne fredagskvelden, eller fredag ettermiddag hvis du er i Amerika, antar jeg, og Star Wars Zero Company var en stor del av det."
"Det skulle få sin spilldebut, selv om noen allerede har spilt det, fordi det var den store PC Gamer-forhåndsvisningen som kom ut for et par måneder siden, men uansett ville det være første gang et bredere publikum ville kunne å se hvordan spillopplevelsen var for denne typen XCOM møter Star Wars møter Mass Effect -spill."
"Nå vet vi imidlertid at det kommer en kunngjøring om utgivelsesdato sammen med det, en offisiell en som allerede har blitt lekket av DEA Labs, og Bill Bill Kuhn er, tror jeg, personen som kom med den, men uansett er det DEA Labs, og det blir den 27. august 2026 er når den skal slippes, noe som egentlig ikke betyr at det er så lenge til, men det setter Star Wars Zero Company i en slags malstrøm av store spillutgivelser som kommer senere i år, men som er satt til tidlig i september."
"Så vi har for eksempel allerede Blood of Dawnwalker som definitivt kommer ut i begynnelsen av september.Phantom Blade Zero ble faktisk utsatt til slutten av oktober, så det er ikke lenger aktuelt men det er spill som stadig utsettes, for eksempel Wolverine, som også i september."
"Så den tiden i slutten av august og begynnelsen av september ser ut til å være en veldig, veldig viktig periode for spillutgivelser som desperat prøver å unngå Grand Theft Auto 6.Jeg tror ikke Star Wars Zero Company egentlig har så mye til felles med Grand Theft Auto 6, men det er ikke poenget."
"Tilbake til nyhetene: det kommer en standardutgave til 49,99 dollar på PC på PC og 59,99 dollar på konsoller, noe som er interessant fordi det betyr at konsollversjonen er dyrere .Jeg kan tenke meg at et taktisk spill som dette uansett vil appellere mer til et PC-publikum men hvis du vil ha spesialutgaven, får du den for 10 dollar ekstra på begge versjonene, men vi er ikke sikre på hva den inneholder."
"Det vil sannsynligvis bli kunngjort som en del av Summer Game Fest, så i det minste har AI Labs ikke avslørt alt som har med utgivelsesdatoen til Star Wars Zero Company å gjøre.Og vi vil selvfølgelig få en gameplay-presentasjon på det tidspunktet også.Personlig er det et av spillene jeg gleder meg mest til i år."
"Jeg er ikke så stor Star Wars-fan lenger, men jeg liker ting som Andor, og jeg har også hørt at jo mer jeg hører om dette spillet, jo mer blir jeg fascinert av det.Det at du på en måte kan bygge opp gruppen din, det er viktig hvem du har med deg, og at permadeath fortsatt er en del av spillet, slik det er i XCOM, betyr at dette spillet realistisk sett kan ha stort potensial."
"Om det kan innfri det potensialet er en helt annen sak, men jeg føler at det er det vi sier om mange spill som prøver å være nye i disse dager.Andre etablerte franchiser som for eksempel Marvels Wolverine eller God of War Lafayette kommer fra etablerte utviklere eller IP-er, og Bit Reactor og Respawn er åpenbart etablerte også, men ideen om et Star Wars XCOM må vi se på, fordi Marvel XCOM ikke fungerte så bra når det gjelder tilgjengelighet."
"Men det er frem til fredag og frem til august når vi får det i hendene, med mindre datoen endres og DA Labs tok feil, men det virker ikke som om det er en altfor langtrukket idé at at den skal slippes i slutten av august.Gi meg beskjed om du kommer til å kjøpe Star Wars Zero Company i slutten av august hvis den slippes da og om du gleder deg til å se den på fredag, og vi ses i morgen for litt mer JRTV nyheter."
"Ha det bra."