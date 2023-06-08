AD
Nyheter
Forspill
Anmeldelser
Artikler
Hardware
Buyer's guide
Komponenter
TV-apparater
Bildskärmar
Bärbara datorer
Stationära datorer
Smartphones och bärbara produkter
Högtalare
Tangentbord
Hörlurar och in-ears
Möss
Smarta hem
Annan kringutrustning
Verdensnyheter
Sport
Biler
Teknologi
Lifestyle
Guider
Esports
League
CSGO Tournament
Editor's Choice
Videoer
User TV
Shorts
Spilltrailere
Filmtrailere
Gameplay
Livestream
Forhåndstitt
Hardware
Intervjuer
Sponsored
Guides
Events
EV Hour
GDC - Game Developers Conference
GC - Gamescom
CES
Gamelab
Summer Events
E3 - Electronic Entertainment Expo
Tokyo Game Show
Esports
Anmeldelser
4K
League
Film
Series
Community
Blogger
Forum
Poll
Konkurranser
Medlemsanmeldelser
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Nederlands
中文
Indonesia
Polski
日本語
한국어
Čeština
Ελληνικά
Türkçe
Tiếng Việt
عربي
Filipino
Română
Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Clair Obscur: Expedition 33
Kirsty Rider forteller om hvordan alle hennes tidligere roller gjorde henne i stand til å utmerke seg i Clair Obscur: Expedition 33
Skuespilleren spilte Lune i spillet.
Publisert 2026-06-05 10:16
Copied!
Copied!
GR Misc
Warhammer Skulls 10-årsjubileet Press Kit Unboxing
den 13 mai 2026 klokken 18:00
Ereban: Shadow Legacy - Unboxing av pressesettet
den 13 mai 2026 klokken 10:24
Voidwrought - Collector's Edition - utpakking
den 13 mai 2026 klokken 10:17
Hva er favorittkostymet ditt? Og kan du identifisere alle anime- og videospillkarakterene i rullen?
den 6 mai 2026 klokken 15:12
Directive 8020 - Unboxing av pressesett
den 6 mai 2026 klokken 00:59
Hvor mange flere Mortal Kombat-filmer kan lages?
den 5 mai 2026 klokken 16:50
Mouse: P.I. For Hire - Unboxing av spesiell koffert
den 16 april 2026 klokken 09:00
Navee GT5 Max Urban Electric Scooter - Unboxing
den 26 mars 2026 klokken 13:24
Navee ST5 Pro Urban Electric Scooter - Unboxing
den 26 mars 2026 klokken 12:53
Kiwi Ears Ardor Headphones - Unboxing
den 24 mars 2026 klokken 12:32
Oniverse Polaris Gaming Headset - Unboxing
den 23 mars 2026 klokken 15:58
Nothing (R) Phone (4a) Pro - Unboxing
den 20 mars 2026 klokken 08:00
Flere
Videoer
Dreame Navo Elite 1 Outcam (Quick Look) - En unik design for utvendig overvåking
den 5 juni 2026 klokken 13:00
GRTV News - Switch 2-salget synker etter prisøkning
den 5 juni 2026 klokken 08:46
GRTV News - Utgivelsesdato for Star Wars Zero Company har lekket ut
den 4 juni 2026 klokken 16:47
Kenwood MultiPro Go Blend (Quick Look) - Billigere, mer kompakt, uten at det går på bekostning av kvaliteten
den 4 juni 2026 klokken 14:47
GRTV News - Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres på Switch 2 i september
den 4 juni 2026 klokken 08:52
Mina the Hollower - Livestream-gjentakelse
den 3 juni 2026 klokken 18:33
GRTV News - God of War skaperen: "Den nye God of War ser forferdelig ut"
den 3 juni 2026 klokken 16:14
Hvordan få Andy Serkis til å bli med i showet ditt - The Legend of Vox Machina Intervju med Taliesin Jaffe, Laura Baily, Liam O'Brien og Sam Riegel
den 3 juni 2026 klokken 12:00
GRTV News - Vi oppsummerer alle overskriftene i State of Play
den 3 juni 2026 klokken 08:54
Samarbeid innen spillutvikling og koselig strategi - Błażej "Blaze" Żywiczyński Madeira Games Summit Interview
den 2 juni 2026 klokken 18:45
Hinsides myten: Publisering, historiefortelling og Karyn - intervju med Gethin Aldous på Madeira Games Summit
den 2 juni 2026 klokken 18:32
Tegneserietegneren som ble berørt av Eros - Maestro Milo Manara Comicon Napoli-intervju
den 2 juni 2026 klokken 18:10
Flere
Filmtrailere
The Invite - Official Trailer #2
den 5 juni 2026 klokken 12:10
Fall 2: Deadpoint - Official Trailer
den 5 juni 2026 klokken 09:18
Ice Age: Boiling Point - Official Teaser Trailer
den 5 juni 2026 klokken 09:06
Ice Cream Man - Official Red Band Trailer
den 4 juni 2026 klokken 09:47
By Any Means - Official Trailer
den 4 juni 2026 klokken 09:34
Chris & Martina: The Final Set - Official Trailer (Netflix)
den 4 juni 2026 klokken 07:47
The Rest Is Football - Official Trailer (Netflix)
den 4 juni 2026 klokken 07:47
Oasis - Official Trailer (Netflix)
den 4 juni 2026 klokken 07:47
Supergirl - Tickets on Sale Now
den 4 juni 2026 klokken 02:53
Lucky - Official Trailer
den 3 juni 2026 klokken 16:53
How To Rob A Bank - Official Trailer
den 3 juni 2026 klokken 09:11
Silo - Season 3 Official Trailer (Apple TV)
den 3 juni 2026 klokken 08:01
Flere
Trailers
Monopoly Go! - The Simpsons: Mr. Burns and Mr. Monopoly’s Excellent Rivalry
den 5 juni 2026 klokken 12:57
Wake up! It's the RGG Studio Developer Sale
den 5 juni 2026 klokken 07:12
Ghostless - Official Reveal Trailer
den 5 juni 2026 klokken 00:00
WTF - Waifu Tactical Force Gameplay Trailer
den 4 juni 2026 klokken 18:20
FINAL FANTASY VII REBIRTH - Out now! (Nintendo Switch 2)
den 4 juni 2026 klokken 07:47
Create memories together this summer with Nintendo Switch 2
den 4 juni 2026 klokken 07:47
Nintendo Music - New ways to listen!
den 4 juni 2026 klokken 07:47
Satisfactory 1.2 Launch Trailer
den 4 juni 2026 klokken 03:20
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - Switch 2 Release Date Announcement
den 4 juni 2026 klokken 02:49
Lethal Wedding - Official Trailer
den 3 juni 2026 klokken 15:38
Fallout 76: Infestations - Gameplay Trailer - Available Now
den 3 juni 2026 klokken 08:01
God of War Laufey - Official Gameplay Reveal
den 3 juni 2026 klokken 00:53
Flere
Events
Gamereactor på den 79. Festival de Cannes (2026)
den 27 mai 2026 klokken 11:34
Comicon Napoli 2026 - Mennesker og Cosplay Gamereactor Reel
den 15 mai 2026 klokken 20:39
Comicon Napoli 2026 - Oppsummering av høydepunktene og avsluttende kommentarer
den 12 mai 2026 klokken 18:23
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
Flere