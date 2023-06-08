GRTV News - Vi ser tilbake på de største overskriftene fra Xbox Games Showcase

Vi går gjennom de ulike overskriftene og snakker om de mange avsløringene i showet 7. juni.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. Det er en ny uke, og i går var det Xbox Game Showcase. Det skal vi snakke om i dag. Akkurat som vi gjorde forrige uke med State of Play, skal jeg gå gjennom alle overskriftene som ble delt, alle de store nyhetene som kom fra showet, og vi skal gå gjennom det trinnvis slik. Selvfølgelig, i forkant av helgen på fredag, sent på fredag, var det Summer Game Fest, så hvis du er interessert i å lære om hva som skjedde på det showet, er alle nyhetene og all relevant informasjon på din lokale Game Rant-region, så bare gå og ta en titt. Du kan til og med besøke den dedikerte Summer Game Fest-undersiden for å finne alt. Men uansett, når det gjelder i dag, Xbox. Så ja, her er alle høydepunktene fra kveldens Xbox Game Showcase. Så, ja, Xbox avslutter sommerens serie med presentasjoner med mindre Nintendo ender opp med å stjele showet, og det har de gjort med litt av et smell. Selv om det er uro bak kulissene på grunn av en stor omveltning i ledelsen og kanskje en annen strategi for kveldens show, var det, for å si det mildt, vilt. Vi har fått nye trailere for Fable, Clockwork Revolution og State of Decay 3, men det var også helt nye spill som Senua og Persona 6. Jeg ser til og med samlingen av de beste trailerne nedenfor. Så ja, først hadde vi Gears of War E-Date som startet en fullpakket presentasjon. Da The Coalition sa at dette var selve begynnelsen på den ikoniske konflikten, mente de det. Her har vi soldatene våre og sivile klær bare minutter etter at det hele starter. Det kommer ut 6. oktober, og det er en Xbox-eksklusiv. Så har vi Halo Atwill som spiller en sentral rolle i Fable. Fable kommer dessverre ikke planlagt ut før i 2027, muligens for å unngå Grand Theft Auto 6, men vi kan se at Halo Atwill spiller en sentral rolle i spillet, som siden har blitt bekreftet som skurken, tro det eller ei. Det kommer ut 23. februar. Så har vi Halo Combat Evolved. Det bringer nytt innhold og kommer 28. juli. Ryktene viste seg å være sanne. Halo Combat Evolved kommer til PS5, Xbox Series og PC 28. juni, sammen med nytt innhold. Deretter gikk vi videre til Resonance A Plague Tale Legacy, som kommer i august. Det blir stadig bli stadig travlere mot slutten av sommeren. Spillet kommer ut 27. august. Som vanlig når vi lager denne typen nyhetsinnslag, kan du gå inn på denne artikkelen og se dem alle her hvis du vil se alle trailerne. Jeg kommer ikke til å spille dem av, for det er omtrent en times trailere. Uansett, Persona 4 Revival har en ny rollebesetning og utgivelsesdato."
"Forhåpentligvis får vi en skikkelig titt på Persona 4 Revival, en komplett nyinnspilling av klassikeren. Det blir ikke en Shadow Drop slik mange hadde håpet, men den slippes i slutten av februar, noe som tilfeldigvis kanskje vil være rundt den tiden Final Fantasy 7... Revelation? Jeg kan faktisk ikke huske hva de kalte den nå. Når den tredje delen av Final Fantasy 7-remaken lanseres, noe de gjorde det samme med Persona 3 Reload og Final Fantasy 7 Rebirth. State of Decay 3 har fått en gameplay-trailer og kommer i 2027. Nei, det kom ikke plutselig en utgivelsesdato for State of Decay 3, men vi vet at det kommer til PS5 også, og at det skjer i 2027. Metro 2039 har fått et utgivelsesvindu. Vi har ventet veldig tålmodig på gameplay fra det kommende Metro 2039 etter at selve avsløringen var litt sparsom med konkrete detaljer, men vi fikk det med løftet om en lansering i februar, noe som teknisk sett er en liten forsinkelse. Koei Tecmo jobber offisielt med Wolong 2 Wings of Ember. Wolong gikk under radaren for mange, men det er blitt avslørt at det nå offisielt får en oppfølger fra Koei Tecmo, noe som ser ganske lovende ut. Et tredje Hellblade-spill med tittelen Senua kommer i 2027. Xbox har begynt å gi hint om 2027, og gjør det via et helt nytt Hellblade, som ser ut til å være langt mer kamporientert, og det kommer også til PS5. Det heter ganske enkelt Senua, og du kan se det nedenfor. Doom The Dark Ages får en stor utvidelse om en måned. Doom-historien er over, tydeligvis, og vi fortsetter med en stor utvidelse som fører historien videre. Det beste er at den allerede kommer 7. juli, og du kan se traileren nedenfor. Crazy Taxi World Tour er offisielt avduket. Det er endelig på tide for Sega å bringe tilbake noen av sine klassiske IP-er, og vi er godt i gang med Crazy Taxi World Tour, som er satt til å lanseres neste år. Microsoft avslører en spesiell gjennomsiktig Xbox Series X og kontroller. Det er sannsynligvis umulig å få tak i, men i november blir vi beæret med en 25-årsjubileumsutgave av Xbox Series X med en matchende kontroller i en fantastisk gjennomsiktig grønn farge. Fans vil garantert sikle over dette samlerobjektet. Magicians The Devil's Deal. Først trodde vi det var Judas, men det viser seg at Focus Home Interactives Magicians The Devil's Deal har en sterk stemning av både det og Bioshock. Du kan ta en titt nedenfor. Valor Mortis får en utgivelsesdato. Vi har sett Valor Mortis en rekke ganger, men nå vet vi at det, som stort sett alle andre spill, kommer ut 24. september."
"Castlevania Belmont's Curse har fått en utgivelsesdato. Vi har ventet ganske tålmodig på et nytt Castlevania. Nå har den nyeste utgaven fått en utgivelsesdato. Mer spesifikt, kommer Belmont's Curse ut 15. oktober, og det ser mildt sagt strålende ut. Persona 6 har endelig blitt avslørt. Så det skjedde etter det som føles som mange, mange år med venting. Atlus har endelig bekreftet at Persona 6 eksisterer. De gjorde imidlertid ikke mye mer enn det. Som vi så ingen spillopplevelse, fikk vi et utgivelsesvindu og lærte lite om spillets faktiske handling eller karakterene. Det har faktisk blitt delt en synopsis av Persona 6. Hvis du vil lese den, kan du finne den på Steam-siden. Spyro A Realm Beyond har blitt avslørt. De fleste hadde nok gjettet at Toys for Bob jobbet med enten Crash Bandicoot eller Spyro, og det viste seg å være det siste. Det vi får er ikke en nyinnspilling, men et helt nytt spill i serien, og det kommer ut ganske snart. Clockwork Revolution er en Xbox-eksklusiv, og den kommer ut neste år. Det viste seg at det ikke bare var Gears of War 3D som er eksklusivt for Xbox, men også Clockwork Revolution fra InXile. Det har imidlertid fått enda en Wild Gameplay trailer som viser hvor mye frihet du faktisk har, og ja, det kommer ut i 2027. Og så til slutt har vi Call of Duty Modern Warfare 4 som avsluttes med DMZ. Det nye DMZ-segmentet avsluttet årets show, og for et spektakulært syn det viste seg å være. Det ser ut til å være et helt nytt prosjekt, som beveger serien litt bort fra Battle Royale, og du kan se det nedenfor."
"Så ja, en ganske travel presentasjon, alt i alt. Jeg vil si at vi har hatt tre gode presentasjoner i år, mellom State of Play, Summer Game Fest og så selvfølgelig Xbox Game Showcase. Alle har, tror jeg, hatt et bedre tempo. De har alle hatt virkelig gode kunngjøringer, og det får deg til å lure på om, du vet, etter de utfordringene pandemien påførte underholdningsverdenen og spillverdenen, om vi nå begynner å komme ut av det. Nå som utviklerne er på en måte tilbake på sporet med å produsere en god strøm av innhold og en god strøm av spill som kommer ut, fordi det er mange ting. Igjen, mange ting som står på programmet fra august til oktober i år, fordi ingenting så langt ser ut til å kunne utfordre Grand Theft Auto. Forhåpentligvis vil Nintendo endre på det. Men ja, generelt sett er det mye som kommer mellom august og oktober, men så er det også mye som kommer ut våren 2027, og du vet, så langt ser det ut til at våren kommer til å bli ganske hektisk, og så vil vi sannsynligvis ha en litt, du vet, rolig senvår, og så går det over i et nytt av disse vinduene, når de vil bombardere oss med massevis av utgivelsesdatoer igjen, og det er mange spennende ting som er under utvikling i studioer over hele verden. Så det ser ut som det ser ut til å være et godt tidspunkt å være tilbake i spillverdenen. Vi har jo overlevd stormen litt, men dette året ser ut til å bli et å huske. Når det gjelder det jeg synes skiller seg ut for meg som trolig høydepunktet på den messen, har de annonsert mange forskjellige ting. Jeg gleder meg til Castlevania, Spyro ser flott ut, Clockwork Revolution ser flott, jeg er selvfølgelig stor fan av Fable, og de typiske Halo- og Gears of War-spillene og alt det der, men jeg elsker virkelig Hellblade-spill, og jeg gleder meg til Senua, det ser virkelig kult ut. Så ja, hvis du ikke allerede har sett de trailerne, gå og se dem alle i den artikkelen, du finner dem samlet der, og ja, fortell oss hvilken som er din favorittannonsering fra Xbox Game Showcase. Ellers, Jeg er tilbake i morgen med neste GRT News of the Week, så inntil da håper jeg du nyter resten av mandagen din, og vi ses i neste episode."