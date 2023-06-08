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The Legend of Vox Machina skuespillerne snakker om de kritiske rolleøyeblikkene de skulle ønske ble animert

Vi har snakket med de kreative kreatørene bak showet.

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