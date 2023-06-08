GRTV News - Det har kommet frem at « Gears of War: E-Day » får en PS5-versjon i en podcast etter kunngjøringen om eksklusivitet på Xbox-konsollen

Xbox står i sentrum for en ganske merkelig tabbe.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV-nyhetene. I dag blir det en stor dag igjen, fordi Nintendo Direct, som det tidligere gikk rykter om, ble offisielt bekreftet i går, og det skal finne sted senere i dag. Men det er ikke det vi skal snakke i dag, vi skal snakke om Direct og morgendagens GRTV-nyheter, vi skal nok gjøre en oppsummering igjen. Når det gjelder i dag, skal vi snakke spesifikt om Gears of War E-Day igjen, fordi det har skjedd noe veldig uvanlig. Helt siden kunngjøringen om at det skulle bli en konsolleksklusiv, har det blitt publisert en podcast av Xbox som går så langt som å hevde at det fortsatt finnes en PS5-versjon av det. Nå er det åpenbart at det som tydeligvis har skjedd, er at beslutningen om å gjøre det til en eksklusiv Xbox-konsolltittel kom i aller siste øyeblikk, og de som laget podcasten glemte kanskje eller fikk ikke nok tid og mulighet til å fjerne PS5-logoene. Likevel er det interessant men det har ført til mange spørsmål om når beslutningen ble tatt, og noe som selv Xbox-ledere som Aaron Greenberg har snakket om. Uansett, la oss dykke inn i det. Så ja, Gears of War E-Day ble lagt ut for PS5 dagen etter kunngjøringen om at det er en eksklusiv Xbox-tittel. Den ble raskt fjernet da det ble oppdaget, men har ført til at folk til å spørre om det å hoppe over PlayStation 5 var en beslutning som ble tatt i aller siste øyeblikk. Så ja, bare timer før Xbox Game Showcase ble sendt, dukket det opp et rykte om at Gears of War E-Day ville bli en Xbox-eksklusiv tittel, og at PS5-versjonen derfor var blitt skrotet."
"Xbox-sjef Asher Sharma hadde tidligere antydet at det var på tide å begynne å fokusere på eksklusivt innhold for Xbox igjen, men ingenting tydet egentlig på at dette var en beslutning som ville bli tatt raskt. Tvert imot signaliserte Microsoft at det ville ta tid og kreve en evaluering.Nå er det tegn på at eksklusiviteten og den overordnede strategien som vi rapporterte om i går, tross alt ble bestemt i siste øyeblikk. Via Threads påpeker The Verge-redaktør Tom Warren at bare én dag etter kunngjøringen slapp Xbox-teamet en podcast-episode der PlayStation 5 fremdeles var oppført som en av plattformene Gears of War E-Day skulle lanseres på, selv om dette raskt ble fjernet så snart det ble oppdaget."
"Alt i alt er det mye som tyder på at det, selv ganske nær arrangementet, fortsatt var fortsatt planer om å bringe spillet til Sonys konsoller, noe som igjen betyr at et eller annet sted i et lager rom finnes det en nesten ferdig PlayStation 5-versjon, sammen med en Pro Edition, av Gears of War E-Day som sannsynligvis aldri vil se dagens lys. Det bør imidlertid bemerkes at Xbox-veteranen Aaron Greenberg uttalte på sosiale medier at dette ikke var en beslutning i siste øyeblikk og hadde vært kjent internt i en måned. Det endrer imidlertid ikke det faktum, at Microsoft likevel slapp en video der PlayStation 5 ble oppført som plattform så sent som i går, noe mange kommentatorer mener tyder på at ting kanskje skjedde litt for nær selve arrangementet likevel. Gears of War E-Day er satt til å slippes 6. oktober og vi har en omfattende forhåndsvisning å dele med dere alle, med den nyeste informasjonen om Marcus Fenix' store comeback. Og når vi snakker om Greenberg-saken, er det dette som gjør denne nyheten interessant, fordi vi har denne lille utvekslingen mellom Tom Warren og Greenberg. Så, Tom Warren laget sin rapport. Greenberg svarte da og sa: Hei Tom, jeg kan bekrefte at dette ikke er sant. Vi begrenset kunnskapen om denne nyheten til en veldig liten intern gruppe. Hensikten var å dele denne nyheten først med spillerne våre og alle som så på presentasjonen. Naturligvis førte dette til spørsmålet om hva som ikke er sant."
"Og så sier Aaron Greenberg: «Vel, det er ikke sant at det var en beslutning i siste liten.» Og så spør Tom Warren selvfølgelig: «Så når ble beslutningen tatt?» Greenberg svarte at mye har endret seg siden Asher tiltrådte rollen for 107 dager siden. Vi beveger oss raskt og det er ærlig talt ganske energigivende her i gangene. Jeg ble gjort oppmerksom på disse eksklusivitetene omtrent en måned i forveien. Håper det hjelper. Så ifølge, ifølge Aaron Greenberg, ble beslutningen om å gjøre Gears of War E-Day til en Xbox-eksklusiv igjen tatt for en måned siden. Og likevel er denne podkasten, som sannsynligvis ikke er spilt inn, som vi sannsynligvis bare spilte inn for noen uker siden, høyst. Denne podkasten har fortsatt disse logoene i seg, noe som tyder på at enten er det noen som forteller piggsvin, eller så har det vært en enorm oppstandelse rundt, rundt, rundt, rundt strategi og informasjonsdeling om Xbox-tingene."
"Det er ikke så farlig, for å være ærlig. I det store og hele gjør det ikke egentlig noen stor forskjell. Det ser bare ikke så bra ut. Det er bare, det er bare litt som om det bare får det til å se litt tåpelig og litt dumt ut når, når noe slikt skjer når det gjelder en så viktig kamp og en så viktig avgjørelse i siste øyeblikk."
"Så jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror det er mer som ikke blir sagt her.Jeg tror ikke de noen gang vil fortelle det til noen heller, fordi de ikke trenger det. Men det reiser spørsmålet om det virkelig har skjedd. Det gjør det, måten alt har utviklet seg, får det til å virke som om denne beslutningen ble tatt relativt raskt. Det vil si mange har måttet tilpasse seg dette i siste liten. Så, øh, jeg vet ikke. Vi får se på sikt. Men igjen, øh, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GRTV News. Men igjen, vi har en stor dag fordi det er Direct Day. Så følg med."
"Jeg tror det er kl. 15.00 BST, kl. 16.00 CEST. Så følg med på det, og ellers er jeg tilbake i morgen for enda en GRTV News, hvor vi sannsynligvis vil snakke om alt som har med Nintendo Direct å gjøre.Inntil da håper jeg dere får en god hvile, en fantastisk rest av tirsdagen, og vi ses alle sammen i neste episode.Transkribert av https://otter.ai"