GRTV News - Den siste toppnoteringen for spillere i « Destiny 2 » overgår «Marathons» historiske toppnotering med god margin

Spillermiljøet gjør sin stemme hørt: De vil ha mer Destiny.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News.I dag sa jeg at vi skulle snakke om Nintendo Direct, men jeg skal faktisk endre manuset litt og snakke om noe som har vist seg å være ganske overraskende."
"Så i går var, la oss si, dødsdagen til Destiny 2, dagen da den siste oppdateringen for spillet skulle komme, og Destiny-fellesskapet hadde i forkant av dette alle tatt denne beslutningen om at de skulle gå inn i spillet, de skulle spille spillet, de skal logge inn og vise sin støtte til spillet og gi Bungie en lekse og gi det til Sony og si: «Hør her, dere kan lage så mye Marathon dere vil, men vi vil ha Destiny 3, vi vil ha mer Destiny-innhold.» Og når du ser denne typen opprør i fellesskapet, på en måte, vet du aldri hvordan de kommer til å gå."
"Noen ganger er det som om du ser en bølge, og kanskje forventer du at 50 000 mennesker skal logge seg på eller noe slik.Men hva som har skjedd med denne er ganske tydelig, for når man sammenligner den med Marathon, er det klart at publikummet til Destiny er betydelig større."
"Uansett, la oss dykke inn i det.Så ja, Destiny 2-fellesskapet samler seg, Steam-spillkontoen nærmer seg det dobbelte av Marathons rekord topp, mens Bungie sender Destiny 2 av gårde med et smell, har fellesskapet strømmet til og vist sin støtte til spillet."
"Så ja, uansett om du liker at Marathon ofte blir brukt som et stridspunkt for nedgangen til Destiny 2 og til en viss grad Bungie 2, er det bevis på at fellesskapet er langt mer interessert i å se Destiny-serien leve videre og blomstre sammenlignet med Marathon."
"Helt siden Marathon ble lansert, har spillet hatt en topp på totalt 88 337 samtidige spillere på Steam ifølge SteamDB, noe som faktisk er ganske lavt for et stort AAA-skytespill.Det er også et ganske bekymringsfullt tall, ettersom det etter lanseringsperioden ble rapportert at Marathon hadde solgt 1,2 millioner eksemplarer, ble det også bemerket at spillet hovedsakelig ble solgt på PC, med rundt to tredjedeler av alle eksemplarer tilskrevet denne plattformen."
"I hovedsak, hvis Steam nådde en topp på under 90 000 spillere, vil ikke Xbox Series XS og PS5 ha vært i nærheten av så høye.På samme måte har spillerantallet gått ned siden lanseringen, slik det skjer med alle spill, men nå ligger Marathon på et jevnt spillerantall på Steam på rundt 26 000, og dette til tross for at sesong 2 først ble lansert forrige uke."
"Poenget er at Marathon ikke har vært noen stor suksess, og likevel har Bungie allerede bestemt seg for at spillet er deres fremtid, ettersom Destiny 2 fra og med i dag, 9. juni, ikke vil få noen flere oppdateringer eller støtte.Naturligvis har dette opprørt det enorme Destiny 2-fellesskapet, som har håpet at Bungie skulle få orden på sakene og finne ut hvordan de igjen kunne støtte Destiny på en skikkelig måte, og fellesskapet viser denne frustrasjonen over de siste valgene og støtten til spillet ved å strømme tilbake i takt med denne «dødsdatoen», om man vil."
"I skrivende stund, selv om dette tallet nå er utdatert, men vi kommer tilbake til det, er spillerrekorden på Steam, igjen uten å telle PlayStation- og Xbox-spillere, oppe i 152 855.Nå tror jeg det er 167 000, ja 167 000, så det har doblet Marathons høyeste tall noensinne på dette tidspunktet, noe som er dobbelt så mye som Marathon noensinne har oppnådd, en imponerende bragd for et spill som debuterte for 9 år siden."
"Bevisene er klare, fellesskapet gjør seg hørt, og nå er det opp til Bungie å ta en beslutning.Det har vært rapporter om at Destiny 3 ikke er under utvikling hos Bungie, men kanskje vil dette få noen til å ombestemme seg, spesielt hos Sony, som desperat har jaktet på en ny suksess innen live-tjenester."
"Men Destiny har så mye større potensial, og folk elsker Destiny, og å ikke ha noen fremtid for det er nesten kriminelt på en måte, jeg tror de må ta en beslutning her, fordi jeg er ikke så sikker på at Bungie vil være den utvikleren vi kjenner om 3–4 år, hvis fremtiden er Marathon."
"Extraction-skytespill er vanskelige å komme inn i, og jeg vet at de gjør alle disse endringene for å bringe PvE-elementer inn i spillet, og de vil bidra til å tiltrekke et publikum, men vi snakker ikke om et fullstendig PvE-oppsett som Destiny, eller i det minste ikke et på noen år, fordi Marathon ble laget for å være et uttrekksskytespill, ikke for å være en Destiny klone."
"Så det er mye arbeid de må gjøre for å få spillet i den kampformen du vil at det skal være for en Destiny-versjon, og det er forutsatt at det fungerer; igjen, Marathon er et utvinnings- skytespill, det er ikke en av disse PvE-looter-skytespill-situasjonene, så vil det å gjøre det til en Destiny-klone, vil det faktisk fungere, vil det faktisk være det fansen av Marathon ønsker?For meg har det blitt tatt mange beslutninger hos Bungie som ikke gir mening i det siste, og å ikke ha noen planer for fremtiden til Destiny-serien er en av dem."
"Den store frustrasjonen med denne Destiny-situasjonen er også at det er mye overlapping mellom Destiny-spillere og Marathon-spillere, det er mange Bungie-spillere som spiller disse to spillene, i hovedsak, og det du må huske på her, og dette er ganske avgjørende, er at når antallet Destiny-spillere, eller når spillere nådde en topp, førte det til et ganske betydelig fall for Marathon. Faktisk, hvis jeg bare raskt gå tilbake til dette her, dette er Marathon-diagrammet fra forrige uke eller sånn, dette var i går kveld, så da alle disse spillerne strømmet tilbake til Destiny, falt Marathon falt til kanskje sitt laveste nivå noensinne på Steam, men nå har det stabilisert seg igjen ettersom folk gikk tilbake til spillet, men selv bortsett fra dette dalen her, er det en trend, og du kan gå en måned tilbake, Marathon lanseres, det topper på, vel, faktisk er det sesong 2, den topper på 40 000, den går ned, men går du tre måneder tilbake, er det en trend her, og det er en betydelig, Marathon tiltrekker seg ikke de spillerne du sannsynligvis hadde håpet på hvis du var en Bungie-utvikler. Så ja, jeg tror det må tas en beslutning her om hva Bungie ønsker å gjøre med fremtiden sin, jeg tror de ville få mye goodwill hvis de kom ut og sa, bare i en uttalelse, at vi utforsker fremtiden til Destiny serien, noe så enkelt som det, ville det bety mye for folk, fordi forbrukerne er kunnskapsrike, de vet at et spill ikke blir laget på et par år, Destiny 3 er sannsynligvis fire år unna hvis det skal komme ut, hvis de begynte å jobbe med det nå, men bare noen retningslinjer for hvor fremtiden går, ville være enormt gunstig for disse menneskene, men igjen, vi vil fortsette å poste, se hvordan dette utvikler seg, hva du sannsynligvis kan forvente nå er at Destiny-spillerne sannsynligvis vil strømme tilbake til spillet i kveld, kanskje resten av denne uken, men til slutt vil antall spillere synke jevnt og trutt, spesielt siden det ikke kommer noe nytt innhold til spillet nå i overskuelig fremtid, for alltid, så ja, hold følg med for mer om hele denne saken, ellers er jeg tilbake i morgen med neste års ukens lagnyheter, men inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen, og vi ses alle sammen i neste episode."