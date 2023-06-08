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Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12G (Quick Look) - Fantastisk grafikk

Dette grafikkortet er utviklet for å levere førsteklasses grafikk og ytelse i mange av de mest krevende spillene som finnes på markedet i dag.

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"Hei alle sammen, det er tid for nok en lansering av et grafikkort, men denne gangen er det ikke fra NVIDIA men fra AMD, nærmere bestemt Radeon RX 9070 GRE, denne gangen i Gigabyte Gaming OC 12G-versjonen, som dere selvfølgelig vet betyr 12 GB, og i dette tilfellet 12 GB GDDR6 VRAM. Nå er det åpenbart mye av det som går igjen mellom Gigabyte versjoner av grafikkort fra AMD og NVIDIA, så det første du umiddelbart vil legge merke til er selvfølgelig WinForce-kjølesystemet, så det er disse tre vifter her med vekslende rotasjon, det er sammensatte kobbervarmerør, det er skjerm kjøling for bedre varmespredning og en virkelig sterk metallisk bakplate for å sikre sikre at ingenting skjer med kortet når du setter det inn i PCIe-sporet på baksiden."

"Alt dette er her, de fleste av de tingene som den typen selskaper som Gigabyte legger til når de lager sin egen kåpe og bruker kortet, basiskortet fra AMD for å legge til sin egen teknologi eller bolter sin egen teknologi på, er kjøleløsninger, og med kobber varmerør, skjermkjøling og WinForce-kjølesystemet, er du så godt som garantert at dette kortet vil kunne kjøres kjølig. Hva er egentlig Radeon RX 9070 GRE generelt?
Vel, det er ment å være en slags 4K-innstegsmodell, så det betyr at det er en 3072-strøm prosessor her inne, det er 48 beregningsenheter, som er fordelt mellom 3. generasjons RT og 2."

"generasjons AI-akseleratorer. Som jeg sa, får du 12 GB GDDR6-minne, om det er nok eller ikke, om det er nok buss eller reserve til å kjøre moderne spill selv litt litt ut i det fjerne, vel, det er egentlig opp til hver og en å gjette. Den kjører gjennom en 256-biters minnebuss med en samlet minnebåndbredde på 576 gigabyte per sekund. Som jeg sa, har vi allerede gått gjennom de faktiske kjølesystemene som Gigabyte selv monterer på her, men jeg vil også bare påpeke at det er en virkelig fin, elegant, matt svart kåpe denne gangen, og jeg skal ikke si at kortet ser pent ut i seg selv, men jeg vil si at det har vært, som om det finnes alternativer der ute som er mer prangende og bare vil irriterer meg. Du har virkelig subtile RGB-løsninger her. Det er ikke et fullstendig lysshow, men det er nok til at du kan lage et personlig lysoppsett inne i spilltårnet ditt når det er satt inn. Tilsynelatende er det en TDP på 220 watt, så det betyr at det burde kunne kjøre med en 500-watts strømforsyning. Kanskje det er litt lavt, men poenget er at hvis du ser mot den andre enden av produsentspekteret, ser du strømspisser, som vil ta deg langt utover den TDP-en, så det krever en mye større strømforsyning."

"Så det faktum at dette sannsynligvis ikke skjer, tror jeg, lover veldig godt. Nå er det selvfølgelig veldig vanskelig å si noe om et kort som dette. Jeg kan fortelle deg de grunnleggende statistikkene, men det er først når man prøver det at man vet. Det betyr at å sette det inn i en testrigg og kjøre benchmark-tester er egentlig det viktigste her, og det er akkurat det vi skal gjøre. Men det jeg kan fortelle dere, er at vi har veldig, veldig bred erfaring med Gigabytes måte å ta teknologi og produkter fra NVIDIA og AMD på tvers av det spekteret og bruke sin egen hemmelige oppskrift gjennom BIOS-en deres, gjennom deres kjøleløsninger, og gi dere virkelig strømlinjeformet ytelse på tvers av en hel rekke forskjellige faktorer, og vi forventer at det samme vil være tilfelle her. Vi skal se nærmere på det veldig snart og gi deg noen benchmark-resultater."

"Inntil da, vi ses."

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