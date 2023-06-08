GRTV News – « Xbox » vil få flere eksklusive nyheter når virksomheten er i bedre form, sier Asha Sharma

Det er grunn til å forvente flere eksklusive spill til konsollene fra det grønne laget, når tiden er inne.
"Hei, god ettermiddag, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagene, det siste og beste innen spill, teknologi, underholdning, uansett hva du liker og uansett hva du elsker, har vi det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det for mer spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusiver, intervjuer, verdens nyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om Xbox, selv om du kanskje forventer at vi fortsatt skal snakke om Nintendo, men det var i går så vi har gått videre, vi gjør noe annet i dag, og vi skal ha en liten diskusjon om Xbox' fremtid, den er fortsatt litt usikker for øyeblikket, vi ser mange store endringer med Xbox, ettersom de i løpet av helgen kunngjorde at de på en måte går tilbake til massiv eksklusivitet som hovedprioritet, og dette kommer til å fortsette på lang sikt, men vi kommer ikke til å se hvert eneste spill som Xbox har bli eksklusivt før virksomheten er litt sunnere, ifølge den nye administrerende direktøren Asha Sharma, så hun snakket med Fortune Conversations, hvor hun i grunnen var ganske ærlig, tror jeg, om hvordan Xbox har vært i det siste, og hvordan det er akkurat nå, hvor hun sier, og jeg siterer: «Vår forretningsmodell er ikke spesielt sunn», og så sier hun at i utgangspunktet, foreløpig planen er å ha én eller to signatur-eksklusiver, ting som Gears of War E-Day, ting som Clockwork Revolution som for øvrig ikke kommer til PlayStation eller Nintendo, de vil være tilgjengelige på PC, og det er derfor de bare kalles konsolleksklusive fordi Microsoft ikke kan se bort fra det faktum at nå som slusene har åpnet seg akkurat som for mange år siden, med Xbox-spill som kommer direkte til PC, vil alt som har har Xbox-appen installert, vil kunne spille Xbox-spill på den, så som jeg sier, kan PC-spillere kan glede seg over at de fortsatt vil kunne spille Xbox-eksklusive spill, men vi har også sett PlayStation trekke seg ut av det, så det er vel litt av et gi og ta, men eksklusivitet er et veldig, veldig interessant poeng, fordi det virker som om Sharma virkelig vil prøve å presse Xbox som publiseringsplattform til førsteplassen i løpet av de neste par årene, i det minste tror jeg det vil være planen hennes mens hun går gjennom sin tid som leder for Xbox, fordi hun også har sagt at hun vil at den skal være nummer én, noe som er veldig, veldig ambisiøst, men det er ikke noe jeg vil si at vi fra et forbrukerperspektiv bør bekymre oss for, fordi vanligvis når man prøver å imponere mange forbrukere og gjøre seg selv til nummer én i forbrukernes øyne, hva skal man gjøre? Man skal imponere dem med ting som massevis av spillutgivelser og ting som rabatterte Game Pass, med ting som å bringe tilbake eksklusive spill, og eksklusive spill er en stor del av den forretningsmodell fremover ettersom det blir sunnere for Sharma fordi hun sier at det er vanskelig å finne eksempler på plattformer der ute som ikke har eksklusive tjenester og innhold, noe som er utrolig sant og var på en måte en av hovedårsakene til at da Xbox gjennomførte hele denne «Dette er en Xbox»-kampanjen, så klødde du deg i hodet og tenkte: «Vel, hvorfor i all verden skal jeg kjøpe konsollen som dette er oppkalt etter, hvis jeg kan kalle telefonen min en Xbox hvis jeg kan kalle TV-en min med en Fire Stick for en Xbox, virket det bare veldig, veldig rart, men ja, i grunnen Xbox kommer til å fokusere på flere eksklusive spill, som vi vet, men vi forventer ikke at noe i den nærmeste fremtiden vil være, du vet, rent eksklusivt, så hvis det er noen få spill som du gleder deg til, som for eksempel Fable eller Halo Campaign Evolved som kommer til PlayStation eller i det minste har blitt annonsert for den konsollen også så trenger du ikke å bekymre deg akkurat nå for at Xbox skal starte helt på nytt hvis du har en PlayStation 5 og vil ha de eksklusive spillene. Tror du dette er en god idé for Xbox? Tror du de kan nå førsteplassen i løpet av de neste årene? Gi meg beskjed om alt dette og mer, og vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"