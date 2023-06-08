GRTV News - Ubisoft sier opp 380 ansatte ved flere av sine studioer

Samtidig legger det franske forlaget ned to av sine studioer.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. Det har vært noen ganske gode uker for spillbransjen. Mange spennende presentasjoner og kunngjøringer har blitt gjort.Men ting må jo komme full sirkel på et tidspunkt, og man må bringes tilbake ned på jorden igjen. Vi har hatt et par mindre hyggelige rapporter de siste par, vel over natten, egentlig. Den ene gjaldt Xbox, hvor de delte en uttalelse der de var veldig åpne og sa at det kommer til å bli nedbemanninger. De kommer til å slanke organisasjonen fordi virksomheten i hovedsak er for stor, for oppblåst. Det betyr at folk kommer til å miste jobbene sine. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange, vi vet bare at det kommer. I tillegg til det har Ubisoft offisielt sagt opp en rekke ansatte, og vi vet nøyaktig hvem som blir berørt, hvilke studioer som blir berørt. Faktisk blir to studioer lagt ned helt."
"Siden det er slik, la oss hoppe rett inn i saken. Masseoppsigelser hos Ubisoft, 380 ansatte berørt og to studioer stengt. Ubisoft skriver i et internt notat at de har utviklet organisasjonen for å forenkle driften, redusere kostnadsgrunnlaget og styrke selskapet på lang sikt. Vi rapporterte nylig om en artikkel i Bloomberg som antydet at det forventes store nedbemanninger hos Xbox i juli, noe som også kan føre til at et studio må stenge. Dessverre er de imidlertid ikke de eneste som er tvunget til å ta dette skrittet. Det kriserammede Ubisoft befinner seg i samme situasjon. Ubisoft Gaming melder nå at opptil 380 personer forventes å miste jobben, ettersom flere Ubisoft-studioer blir tvunget til å nedbemanne. Blant de berørte er Ubisoft Barcelona, Ubisoft San Francisco og Rainbow Six Siege-teamet. Men Ubisoft Winnipeg og Ubisoft Beograd rammes hardest, da de legges ned fullstendig. I et internt notat skriver Ubisofts ledelse at Ubisoft de siste månedene har utviklet organisasjonen for å forenkle driften, redusere kostnadsgrunnlaget og styrke selskapet på lang sikt. Disse beslutningene gjenspeiler også tilpasninger av aktivitetsnivået etter nylige porteføljegjennomganger. Vi håper selvfølgelig at alle de berørte finner nye jobber så snart som mulig, og at Ubisoft faktisk kommer seg og blir den suksessrike giganten det en gang var."
"Så ja, 380 personer har blitt sagt opp. Ubisoft Barcelona, Ubisoft San Francisco og Rainbow Siege-teamet, som jeg antar er hos Ubisoft Montreal, har alle blitt berørt. Men Ubisoft Winnipeg og Ubisoft Beograd har blitt offisielt lagt ned. Nå er Ubisoft Winnipeg og Beograd er ikke primære utviklere i den forstand at de leder utviklingen av store titler. De er for det meste støtte studiostøtte for det meste, og de hjelper andre utviklere med å få prosjektene sine i mål."
"Så du vil sannsynligvis se en liten reduksjon i kapasiteten på grunn av dette, det er å si. Saken med Ubisoft er at det er veldig vanskelig, fordi man ikke vil se folk miste jobben sin, men Ubisoft har ikke vært en særlig effektiv utvikler på lenge. Jeg mener, hvis du ser på 2026 som helhet så langt, hva har Ubisoft tilbudt fansen? Hva har Ubisoft egentlig gitt ut for å gi folk en grunn til å gå ut og kjøpe et Ubisoft-spill? Jeg mener, vi har Assassin's Creed Black Flag re-synkronisert i begynnelsen av juli, det er Rayman Legends gjenfortalt i begynnelsen av oktober, men vi snakker om to remakes, og ellers er det for det meste de bygger bare videre på sine eksisterende live-tjenestetitler. Rainbow Six, Trackmania, du vet, For Honor, disse tingene som fortsatt pågår. Ubisoft har ikke vært den mest produktive av utgivere på ganske lenge, og tydeligvis, i stedet for å finne en måte å forbedre sin utviklingskapasitet, noe som ville vært veldig dyrt fordi man måtte bruke mye penger på å lage spill, så de bare slanker organisasjonen litt. Det er vanskelig med Ubisoft fordi man bare, jeg vet ikke hva de neste trinnene er for dette selskapet som de stadig sier opp folk og legger ned studioer, og det ser ikke ut til at det er mye et lys i enden av tunnelen for øyeblikket med Ubisoft. Så, du vet, man håper at det kan komme seg, men jeg tror ikke vi noen gang kommer til å, eller i det minste i overskuelig fremtid, vi kommer ikke få se Ubisoft bli den spillgiganten det pleide å være tilbake i, du vet, vel, stort sett før-pandemitiden på dette tidspunktet. Men ja, mange mennesker blir berørt. Forvent en ny nyhet, eller en ny GeoTV News-video som denne i nær fremtid når Xbox-informasjonen offisielt blir delt og vi finner ut hvilket studio, vel, hvilke utviklere som blir permittert og på samme måte, hvilket studio, hvis et studio skal legges ned, hvilket studio det blir. Ellers er det alt jeg har tid til i dagens GeoTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste utgave av uken. Så inntil da håper jeg dere nyter resten av torsdagen, og vi ses i morgen."
"Ta vare på dere selv, alle sammen."