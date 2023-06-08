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Kingdom Hearts IV

Kan det være at Hades kommer tilbake i « Kingdom Hearts IV »?

James Woods har hintet om at han skal være med i spillet.

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