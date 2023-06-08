GRTV News – Rapport: Det forventes omfattende nedbemanninger hos Xbox neste måned

Den nye administrerende direktøren, Asha Sharma, har som mål å starte på nytt med Xbox.
"Hei, god ettermiddag, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens nyeste og beste innen spill, teknologi, underholdning, uansett hva du liker og uansett hva du elsker, har vi det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusiver, intervjuer, verdens nyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Uten videre omsvøp skal jeg imidlertid snakke om Xbox igjen i dag. Jeg snakket med Xbox i går om at virksomheten blir sunnere, og det ser ut til at Ashish Sharmas, eller i det minste hele Xbox-strategien kommer til å være å gjøre det via nedbemanninger fra og med neste måned, vi er i en litt en merkelig situasjon med Xbox akkurat nå, der Xbox gir og tar, på den ene siden ser vi at Xbox leverte en fantastisk presentasjon på søndag, som var en virkelig, virkelig god presentasjon som fikk oss til å føle oss ganske begeistret for fremtiden, og så på den andre siden ser du mye nyheter om nedbemanninger og slike ting, og så får vi Fable-spillopplevelsen, og så får vi Ashish Sharma som sender ut en e-post til hele selskapet som ser ut til å bekrefte at store endringer er på vei, og store endringer gir oss stort sett alltid en følelse av nedbemanninger."
"Så Bloombergs Jason Schreier kommer med denne rapporten her om at Xbox planlegger store nedbemanninger allerede neste måned, i juli, ettersom den nye administrerende direktøren Ashish Sharma i praksis trykker på reset-knappen for virksomheten.Dette burde egentlig ikke overraske noen, Ashish Sharma har snakket om ganske radikale endringer siden hun tok over Xbox tidligere i år, og gjeninnfører ting som eksklusivitet, å gjeninnføre ideen om at Xbox ikke bare er en utgiver, men først og fremst en plattform, å bli kvitt ideen om at hva som helst kan være en Xbox, og å snakke om Project Helix samt noe av en banebryter, men Sharma har også nylig sagt ting som at man ikke bør forvente kanskje for mye av Helix på grunn av hvordan maskinvarebransjen er akkurat nå, det ville bli for dyrt å gjøre det til en radikal forbedring i forhold til konsollene fra i går."
"Uansett ser vi at dette også inkluderer uttalelser og et internt notat fra Matt Booty, som er er sjef for Xbox-innhold, som forklarte det på en ganske åpenhjertig måte, noe som nesten er ganske rart, men han sa at, eksklusive Activision Blizzard King, har vi de siste fem årene brukt over 20 milliarder dollar på løpende investeringer i innhold, plattform og maskinvarestøtte men vår årlige omsetning har gått ned med nesten en halv milliard i løpet av den tiden, og fremover kan dette ikke fortsette."
"Så i hovedsak er det en slags kritikk av den hensynsløse pengebruken til Xbox-ledelsen i fortiden, da de i praksis kjøpte opp massevis av studioer for å bli denne virkelig stor utgiver, men problemet er at de store utgiverne, at Xbox har alle disse studioene betyr ikke nødvendigvis at Xbox får mest mulig ut av alle disse studioene, og som vi har sett helt inntil nylig, der det, som jeg sa sist søndag, virkelig virket som om de satte fart på ting med mange av disse utgiverne, med mange av disse utviklerne unnskyld, Xbox hadde stort sett bare levert når de kunne, og det var ikke jevnlig nok til å la selv PlayStation, som hadde levert én stor eksklusiv tittel i året, på en måte stikke av med ballen."
"Men han sier også at komponentene nå koster mer, som jeg sa tidligere, noe som Sharma berørte ved å si at komponenter i dag koster over fem ganger så mye som vi betalte for bare to år siden, minnekostnadene har fulgt en stort sett lignende utvikling, og sier at vi trenger en ny forretnings modell og partnerskap for maskinvare, ettersom vi fortsatt er forpliktet til Helix."
"Igjen beklager vi på forhånd at folk sannsynligvis vil miste jobben sin på grunn av dette; det ble kunngjort store nedbemanninger, Xbox hadde store nedbemanninger etter oppkjøpet av Activision, som også kostet rundt 80 milliarder dollar, så det ser virkelig ikke bra for folk som jobber i selskapet, men det er slik ting er, og vi kan ikke si at vi ikke er vant til det, og jeg hater det faktum at vi blir numne overfor tanken på nedbemanninger i spillbransjen, men man kan ikke si at vi ikke er vant til dem på dette tidspunktet, men det skjer bare i så stor skala at det sannsynligvis vil bli en av de viktigste tingene som Ashley Sharma blir kjent for i dette første året av hennes periode."
"La meg få vite hva du synes om Xbox' strategi fremover, er du enig i den, er du er uenig i den, hva synes du om nedbemanningene, og vi ses i morgen for mer GRTV-nyheter, ha det bra."