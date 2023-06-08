Rhythm Heaven Groove - Videoforhåndsvisning

Vi har spilt en rekke av denne utgavens rytmespill, samt den splitter nye Beatspell-RPG-modusen på Switch 2. Her er inntrykkene til vår David Caballero.
"Det femte Rhythm Heaven, eller Paradise, eller Tengoku, avhengig av hvor du bor, er endelig her . Eller den fjerde hovedutgivelsen, hvis vi regner 3DS-spillet Megamix for akkurat det tittelen sier . Uansett kommer dette etter en endeløs pause på 10–15 år, da serien har gått glipp av hele Nintendo Switch-generasjonen frem til nå. Det nye spillet i denne unike rytmeserien skapt av artistene Tsunku og Nintendos Masami Yone er i ferd med å bli utgitt på den originale Switch, og selvfølgelig vil det også kunne spilles på Switch. Og siden det på en måte fungerer som en brotittel, prøvde vi det ut i omtrent en time på den nyere maskinvaren. Hvis du ikke vet hva du kan forvente her, vil du kanskje bli overrasket over en av de beste formlene i spillverdenen for å håndtere med rytme, og til og med for å forklare rytme til alle målgrupper på den mest morsomme og enkle måten som mulig. Og du blir kanskje også overrasket over den tåpelige, morsomme humoren. Minimalistisk og absurd moro, begge deler svært likt det du finner i WarioWare -serien. Det kule her, og det viktigste vi tar med oss fra vår hands-on-opplevelse, er at vi allerede hadde spilt 3 av de 4 tidligere titlene, og likevel hadde vi det fantastisk. For det meste av latter, men også fordi vi følte oss utfordret på en smart måte av de nye rytmespillene som er inkludert, men hvordan fungerer det hvis mekanikken er stort sett den samme? Jo, det er den, men Nintendo har kommet med nye scenarier, justert knappekommandoene litt, og nok en gang igjen klart å få et uunngåelig smil på leppene dine, uansett om du har spilt serien før. De nye sangene og ideene er rett og slett så gode så langt. Forresten, en interessant ting vi la merke til, er at de par J-Pop-sangene vi spilte beholdt sine japanske stemmene. Tidligere spill hadde fantastiske tilpasninger til lokale språk, på godt og vondt, så vi får se hva den endelige tilnærmingen i spillet blir: renhet eller mainstream."
"I henhold til tradisjonen er de vanlige rytmespillene for én spiller delt inn i kolonner, og vi fikk lov til å spille den første hele kolonnen. Den besto av 4 spill, eller sanger, og deretter en remix der du må veksle mellom alle mekanikkene du nettopp har lært i en avsluttende, normalt raskere spor fylt med overraskelser. Det første var Hooptrun Link. I tråd med serietradisjonene er det aller første spillet tydeligvis valgt med omhu. Det er enkelt og karismatisk nok til å fungere både som introduksjon og som det utstillingsvinduet du vil huske senere. Disse dårlig tegnet, runde figurene som hopper gjennom ringer er umiddelbart søte og morsomme. Du er den siste i en rekke på fem, og perspektivet spiller deg et puss , noe som gjør det mye vanskeligere enn det ser ut. Du vil alltid trykke for tidlig."
"Når det er sagt, fikk vi en suveren medalje på vårt første forsøk. Så kom Brolly Good Show.Ingen har førerkort her, men ting blir litt mer komplisert ettersom du må følge lederen og kombinere A med ned på retningsknappene for å enten åpne eller lukke paraplyen din.Det er enda søtere enn det forrige spillet og enda morsommere når du bommer."
"Her fikk vi A+, men ingen medalje. Så kom vår favoritt for dagen, Disc Dog. Hvordan kan man ikke like et spill som heter det? Du er hunden som får kastet en frisbee på stranden, noe som føles veldig passende for årstiden, og du må telle 7 takter i hodet og så hoppe akkurat på det syvende taktslaget, siden hunden fanger frisbeen på det åttende. Det er smart, friskt og selvfølgelig utfordrende når skjermen zoomer inn og du ikke lenger kan se hunden eller når flere skiver kastes på rad. Så vi hoppet på knærne for å fortsette å treffe stengene, og Disc Dog-en vår klarte å samle inn hver eneste rosa skive. Valpen som var med var imponert, vi fikk en flott medalje, og det hadde vært perfekt hvis vi hadde blitt utfordret."
"Forresten, dette er fantastisk trening for DJ-er.Den siste sangen i den første kolonnen var «Feeding the Beast». Denne er mer standard, men også vanskeligere, siden dragen vår måtte spise alle blomsterknoppene som ble skutt mot den. Det er mye synkoper her, og noen forvirrende visuelle ledetråder førte til vårt dårligste resultat, men den japanske dansemelodien er så bra. Etter det ble vi tilbudt ett av to spill fra den tredje kolonnen, det nå velkjente Slice and Dice Kitchen fra tidligere trailere eller Hop, Stop and Roll."
"Og vi valgte Hop, Stop and Roll fordi, vel, det handler jo om kattunger. Igjen bruker det en formel vi har sett i tidligere utgivelser. Du er den tredje eller fjerde japanske roly-poly dukken, og du må hoppe i takt med A, rulle når du får signalet ved å trykke til høyre i retning av knappene eller stoppe når du blir bedt om det. Det er mer komplisert når det gjelder knappene, fordi du holder rytmen nesten hele tiden med A, og det viser allerede hvordan spillingen vil utvikle seg, og den andre J-pop-sangen ga det hele en episk anime-følelse. Vi blandet oss inn det også. Mjau. De største utfordringene med Rhythm Paradise kommer alltid fra å mestre sangene for å få høye poengsummer, og vi mener virkelig å mestre dem. Først jakter du på medaljer, så hvis du er gal nok, prøver du å få full pott på hver sang når du først har blitt utfordret. Og det er da du innser hvordan noe så enkelt kan føre så langt, for ja, dette handler handler om å trykke på knapper i takt med rytmen eller motrytmen eller merkelig synkopert eller to eller tre ganger mellom taktslagene. Musikken og de visuelle ledetrådene er der både for å hjelpe deg og forvirre deg, og tro oss, det blir dypt. Til slutt hadde vi ikke tid til å prøve ut flerspillermodusen -modusen, og vi ble virkelig fascinert av den etter Nintendo Direct, men vi prøvde den innovative RPG-modusen kalt Beat Spell, som ble avslørt under akkurat den presentasjonen. Vi kom ikke så langt, og vi tror nøkkelen til utfordringen i dybden vil være å se hvor mye du kan kombinere de forskjellige angreps- og forsvarsformlene mot monstrene. Men igjen føltes det unikt, og som om teamet prøvde noe nytt i en kul setting. Her er knappetrykkingen er vanskeligere, og den turbaserte kampen avhenger av din smidighet og tempoet ditt i forhold til metronomen, og det gir rom for litt kreativitet samtidig som det belønner perfekte treff med kritisk skade. Vi får se hvor langt det går, men det så veldig kult ut. Hvis du ikke har prøvd noen Rhythm Heathermentry før, vil vi oppfordre deg til enten å kjøpe Megamix til 3DS hvis du fortsatt eier konsollen, da det virkelig er en av de aller beste titlene i hele katalogen, eller å vente på vår endelige vurdering av Groove om noen dager før det slippes for Switch 2. juli. Men akkurat nå ser og høres dette fantastisk ut, designet er noe annet, de gjør det større, og det har fortsatt det pedagogiske preget som naturlig trener rytmesansen din mens du bare har det gøy."