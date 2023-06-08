GRTV News - « Valor Mortis » kommer senere enn forventet

Actionspillet fra One More Level er utsatt med rundt tre uker.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag blir det en ganske kort utgave for dere, siden vi bare skal snakke om en forsinkelse, men det er en forsinkelse som jeg tror alle på en måte forventet til en viss grad. Kanskje hvis det ikke hadde handlet om akkurat dette spillet, ville vi vært forventet at forsinkelser ville skje, ikke fordi spillene ikke er klare, men fordi det skjer så mye som skjer på så kort tid senere i år, så åpenbart har den slags arrangementssesongen kommet til en slutt for dette vinduet i begynnelsen av juni, sommerens spillfest, den innfløkte tre-perioden, hva du nå vil kalle den, er avsluttet, vi har hatt alle disse forskjellige presentasjoner som ble avsluttet med en Nintendo Direct for et par dager siden, og det disse presentasjonene har gjort, er at de har lagt ut mange utgivelsesdatoer fra slutten av august helt og helt til slutten av oktober; ingen vil ha noe med november å gjøre på grunn av et visst Rockstar spill, men en av de store var 24. september, tror jeg, men det var mange spill på listen for den datoen, en enorm mengde spill, vi har Silent Hill, vi har Control Resonant, vi har, tror jeg, Hot Wheels der, et annet spill var Valor Mortis, og Valor Mortis er det vi skal snakke om i dag, fordi utvikleren 1MoreLevel har bestemt seg for at til fordel for spillet og også for spillerne der ute, så skyver de spillet litt tilbake, så uansett, her går vi, så ja, Valor Mortis er utsatt til oktober, og utviklerne innrømmer at det hovedsakelig er for å unngå de andre store spillene i september, så ja, mange utviklere og utgivere ble overrasket over mengden spill som fikk utgivelsesdatoer i september under Summer Game Fest og Xbox Game Showcase tidligere denne måneden: The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Fire Emblem, Fortune's Weave, Silent Hill Townfall, Control Resonant, Onimusha Way of the Sword, Minecraft Dungeons 2, det bør forresten også nevnes blant alle disse spillene, Onimusha ble lansert 25. september, så i praksis samme dag som Valor Mortis, mange av de store og små spillene ble utgitt med fire ukers mellomrom, så er det ganske forståelig at Ghostrunner-utviklerne hos 1MoreLevel sa at de vurderte alternativene sine da de ble spurt om hva de tenkte på når de lanserte Valor Mortis i en så travel måned, visste vi alle visste hva det betydde. 1MoreLevel avslører at Valor Mortis er utsatt fra den 24."
"september til den 13. oktober. Den første grunnen som nevnes for dette er at de ønsker å unngå den svært travle septembermåneden, men utviklerne vil også bruke den ekstra tiden til å finpusse spillet og implementere noen endringer basert på tilbakemeldinger fra dere som spiller demoen på Steam. Øker dette sjansen for at du vil spille Valor Mortis?Igjen, dette er en forsinkelse som nesten utelukkende har å gjøre med nærheten til andre ting, og jeg tror det er bra for spillet, fordi det gir det litt tid til å puste, men det er også bra for spillerne, fordi det er umulig, hvis du ser på 24. september, at du skal kjøpe et spill 24. september, er sjansen stor for at du bare kommer til å kjøpe ett, og når du ser på dette, kommer det et nytt Silent Hill, det kommer et Control Resident, kanskje noen av de unge kommer til å kjøpe Hot Wheels, er sjansen stor for at Valor Mortis kommer til å havne lavere på listen over ting å kjøpe, ikke fordi det ikke er et bra spill, det er bare fordi konkurransen akkurat den dagen er utrolig høy, og det er ikke engang medregnet det faktum at dagen etter at Onimusha lanseres, et par dager etter at Minecraft Legends 2 lanseres, et par dager før, omtrent en uke før vi får Marvel's Wolverine og Fire Emblem, det er så mye, så jeg tror det er bra for alle, og igjen, utviklerne har sagt at de vil bruke den ekstra tiden til å bare finpusse spillet litt bedre, men man må si at hvis spillet fikk en utgivelsesdato 24. september, var det klart for lansering 24. september, så det er egentlig ikke så mye de kommer til å gjøre, bare litt arbeid her og der, fordi de nå fått tre ekstra uker å leke seg med, så det er, du vet, det er interessant likevel, jeg tror det fortsatt er rom for at et par andre ting blir utsatt, og du vet, det er litt, jeg tror fortsatt du kan ta sjansen, du kan prøve deg på noe sånt tidlig i november, jeg tror ikke, du vet, GTA lanseres 19. november, og så vidt vi vet, blir det ikke noen tidlig tilgang-periode eller noe sånt, det skal bare lanseres 19. november, så hvis du kan få spillet ditt ut rundt 2. november, 3. november, noe sånt, altså, det er fortsatt to uker før GTA lanseres, folk kommer fortsatt til å lete etter underholdning i to uker før GTA lanseres, så jeg tror det fortsatt er plass til folk å fylle kalenderen her, og det trenger ikke å være alt samme dag, men igjen, når det gjelder i dag, er det Valor Mortis, det har blitt utsatt litt, tror jeg det er bra for alle involverte, og forhåpentligvis får vi se litt mer av det, for det er for mye som kommer ut for øyeblikket, spesielt også i september, september er utrolig proppfull, men ja, det er all tiden jeg har, men jeg er tilbake på mandag med den neste GOTV News of the Week, så jeg håper dere nyter resten av fredagen, G Week, og vi ses i neste episode."