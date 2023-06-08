GRTV News – « PlayStation Studios » skal angivelig ha solgt litt over 8 millioner eksemplarer på PS5 det siste året

Går « Sony » feil i utnyttelsen av sine egne førstepartsstudioer?
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"Disse kommer ikke offisielt fra PlayStation selv, så ta dem med en klype salt de kommer i stedet fra Alinea Analytics, men vanligvis er de ganske nøyaktige med sin informasjonen om denne typen ting, og det tegner ikke et særlig godt bilde for PlayStation Studios' egne spill, bortsett fra kanskje ett eller to av dem faktisk."
"Når vi ser på statistikken for disse titlene som har blitt lansert på PlayStation det siste året, ser vi at Ghost of Yotei leder med ganske solide 4,8 millioner, Death Stranding 2 ligger faktisk ganske langt bak med 1,7 millioner, MLB The Show 26 med 745 000, Saros med 406 000, Marathon på 347 000, God of War Sons of Sparta på 132 000."
"Så igjen, dette er bare titler som er lansert i løpet av det siste året av PlayStations egne studioer.Det er mange, mange, mange flere spill som har solgt på PS5 siden den gang, og vi vet at mange spill selger på plattformen, men for Sonys egne studioer, og dette teller ikke engang regner egentlig med Kojima Productions, siden de ikke engang er et Sony-studio, de har bare inngått et samarbeid med dem om Death Stranding 2, som senere også ble lansert på PC, dette gir ikke det beste bildet av hvordan det ser ut for deres eksklusive spill."
"Vi har selvfølgelig noen store spill som kommer ut mot slutten av året, vi har Marvels Wolverine og vi har God of War Alpha med en ennå ikke offentliggjort utgivelsesdato, men vi forventer ikke at det er så langt unna.GTA forventes også å få en ganske stor markedsføringskampanje med PlayStation, så igjen selger spill på PlayStation, men PlayStation ser ikke ut til å kunne selge sine egne førstepartsspill på samme måte som for eksempel Xbox kan."
"Nå er Xbox litt annerledes fordi de lanserer sine egne eksklusive spill på PC så vel som Xbox i disse dager, inkludert til og med det de kaller konsolleksklusive titler som Gears of War E-Day som for eksempel lanseres på Steam fra dag én, så andre plattformer er tilgjengelige der, og vi vet at Sony faktisk dropper PC til fordel for å fremme mer konsolleksklusivitet."
"Men ja, vi får se hvordan det går, for det ser virkelig ut til at Xbox' strategi i det minste fungerer for dem når det gjelder spillsalg for de store førsteparts-prosjektene deres, som Forza Horizon 6, som Ben påpeker at fikk 6 millioner spillere de første tre dagene.Nå inkluderer det Game Pass, men folk betaler jo en avgift for Game Pass på slutten av dagen, de kan ikke bare få det gratis, de trenger i det minste en slags prøveperiode for å kunne si opp det hvis de virkelig vil."
"Men ja, totalt rundt 8,13 millioner for PlayStations førsteparts-eksklusiver er ikke så bra realistisk sett når du tenker på den typen spill du ville forvente fra PlayStation Studios selv, den typen spill vi vet at disse selskapene og utviklerne kan gi ut. Det er litt skuffende. Men som jeg sier, det har vært et litt tregt år for Sony når det gjelder å lage store, store, store utgivelser på deres største franchiser, og vi vet at de virkelig burde utnytte sin rikdom av IP litt mer enn de gjør, slik Xbox gjør, og skape mange, mange millioner spillere."
"Tror du dette er et advarselstegn for Sony? Hvordan tror du de vil forbedre seg på det?Fortell meg alt det og mer, så ses vi snart med flere GLTV-nyheter. Ha det bra."