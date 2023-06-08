GRTV News - « Gears of War: E-Day » sies å være et av de dyreste spillene noensinne

Det oppgitte budsjettet ligger på rundt 400 millioner dollar.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss en rapport som begynte å sirkulere i slutten av forrige uke, nærmere bestemt angående Gears of War E-Day. Det er en rapport som har kommet ut om spillets budsjett og i grunnen er Gears of War E-Day angivelig et av de dyreste spillene som noensinne er laget eller er i ferd med å bli laget, og det går rykter om at det kommer til å koste The Coalition og Xbox over 400 millioner dollar å lage, og det er bare produksjonen, fordi vi egentlig ikke sett det markedsført ennå, noe som naturligvis legger et enormt press på spillet til å bli en kommersiell suksess, fordi det må tjene inn pengene igjen, noe som nå gjør det litt mer utfordrende å få til, fordi det selvfølgelig er en eksklusiv tittel for PC og Xbox tittel, men uansett, la oss ta en titt, så snakker vi etterpå."
"Så ja, ifølge ryktene ser Gears of War E-Day ut til å bli et av de dyreste spillene noensinne, ifølge en svært pålitelig kilde. Spillet har et budsjett på over 400 millioner, så nå har nok de fleste lagt merke til at det kommende Gears of War E-Day ser spektakulær ut. Det kanadiske studioet The Coalition samarbeider med den britiske utvikleren Playground Games, som står bak Forza Horizon 6, og som uten tvil er de aller beste til å produsere spektakulær grafikk innenfor Xbox-spillstudioet, så gode at Epic Games faktisk hentet inn deres hjelp for å levere den nesten fotorealistiske Unreal Engine 5-teknologidemoen, The Matrix Awakens, deres siste fullt utviklede spill er Gears 5 fra 2019, så The Coalition har virkelig hatt god tid til å jobbe med Gears of War E-Day, 6. oktober er endelig lanseringsdagen, og da skal vi ta rollen som en ung Marcus Fenix og vennene hans mens helvete bryter løs på planeten Serra. Les vår omfattende forhåndsomtale her, men kvalitet har sin pris, journalist Tom Henderson er kjent for sine gode kilder, og i den siste episoden av Insider Gaming podcasten sier Henderson at budsjettet til Gears of War er vanvittig, jeg har hørt om over 400 millioner dollar, hvis dette er sant betyr det at Gears of War E-Day sannsynligvis er et av de 5 dyreste spillene noensinne å utvikle, og husk at markedsføringen av det knapt engang har startet ennå. Om det vil være i stand til å tjene inn kostnadene gjenstår å se. Microsoft kunngjorde under Xbox Game Showcase forrige uke at det vil bli utgitt eksklusivt for PC og Xbox Series S og X, og presiserte at det ikke vil være en tidsbegrenset eksklusivitet. Hvis det viser seg å være bra nok, men det bør uansett føre til sterke salgstall samt en økning i Game Pass-abonnementer."
"Nå, for meg, snakker vi ofte om at AAA-spill er for dyre og at de koster for mye penger å lage, og at det tar for lang tid å lage dem; det er rett og slett ikke en god økonomisk investering når man ser på en tittel som må selge 10 millioner eksemplarer eller noe i den størrelsesorden for å gå i pluss i det hele tatt, jeg er litt bekymret for dette fordi Gears of War er en populær franchise, men det er ikke, jeg ville ikke nødvendigvis plassere Gears of War i den øverste sjiktet av, eller i det minste i dag i alle fall, det er liksom, du vet, Gears of War er et helt annet beist i dag enn det var for et tiår siden, for 15 år siden, og jeg ville ikke plassere det i samme kategori som de andre store navnene som Xbox Game Studios har, så å investere så mye penger i et Gears of War-prosjekt er for meg litt farlig, spesielt ett der man virkelig desperat begrenser hvor folk kan spille det ved å ikke selge det på PlayStation 5."
"Jeg er bekymret for at det vil bli vanskelig å tjene inn pengene, og problemet når man tar en økonomisk beslutning som dette, er at hvis det ikke tjener inn pengene, så blir det får konsekvenser, og man ønsker ikke at koalisjonen skal bli påvirket, men det er bare slik forretningslivet fungerer, spesielt i denne bransjen, så det er litt bekymringsfullt."
"Jeg tror imidlertid også at dette belyser et problem som Microsoft har stått overfor med sin Xbox Game Studios-satsing i lang tid, nemlig at det tar for lang tid å lage spill og at de koster for mye penger.Det gikk et rykte om at før de bestemte seg for å avlyse Perfect Dark og i praksis legge ned initiativet, hadde de brukt rundt 800 millioner på det prosjektet, på alle de forskjellige måtene de prøvde å utvikle det på."
"Igjen, det er for mye penger, det er for mye penger, det er en enorm mengde, det er et enormt sløsing med kommersielle ressurser, og jeg er litt bekymret for om denne rapporten fra Henderson stemmer, at det samme i noen grad vil gjelde for Gears of War E-Day og koalisjonen.Personlig mener jeg at et Gears of War-spill må lages for 200 millioner eller mindre, og selv da er det fortsatt mye penger, det er en enorm sum penger vi snakker om her, for selv om de vil støtte flerspillermodus og det vil bli lagt til ting til flerspillermodusen, tror jeg ikke Gears of War blir sett på som en flerspillerserie på samme måte som for eksempel Halo, der Halo alltid har hatt flotte kampanjer men Halo har også alltid hatt virkelig god flerspiller gjennom årene, det er en av de av, man må si en av de to hovedpilarene i det, Gears of War er på en måte filmisk fortelling i enkeltspiller-modus, så har du de andre pilarene i horde-modusene, og så har du også flerspillermodusen for de som er ute etter det også."
"Så jeg er litt bekymret for dette, for la oss si at de selger det som et spill til full pris, det vil sannsynligvis bli et spill til full pris, prisene er sannsynligvis allerede ute hvis du ser etter forhåndsbestillinger et sted, jeg kan ikke huske dem utenat, men la oss si at det koster 70 pund, de vil sannsynligvis måtte selge 3, vel, sannsynligvis 5 pluss millioner på minst, og igjen, det er, vi snakker om solgte eksemplarer der, det er vanskelig med Xbox å vite hvordan de inkluderer Game Pass-abonnementer i det, om det å få, la oss si 2 millioner mennesker til å gå tilbake til Game Pass regnes som en suksess for Xbox Game Studios og deres investering i koalisjonen i Gears of War E-Day, er det vanskelig å vurdere dette, du trenger en mye mer kvalifisert finansekspert enn meg for å kunne snakke om dette ting, men jeg ser på det store tallet på 400 millioner dollar og tenker: «Jeg er ikke sikker på dette» for det første er jeg ikke sikker på det i det hele tatt, så vi får følge med, uansett gleder jeg meg til kampen, jeg synes det ser utmerket ut fra et spillperspektiv, men fra et forretningsperspektiv er jeg ikke sikker på om det er det smarteste valget, men igjen, vi får se, og som vi vet vil jeg holde dere oppdatert, men ellers er det alt jeg har tid til, jeg er tilbake i morgen for neste GeoTV News of the Week, så inntil da håper jeg dere nyter resten av mandagen og vi ses alle i neste utgave."