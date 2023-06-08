GRTV News – Craig Duncan, leder for Xbox Game Studios, trekker seg

Louise O'Connor, som har jobbet i « Rare » siden 1999, har også forlatt selskapet.
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"Vi fikk rapporter fra kilder som sa at det kunne bli en potensiell splittelse ettersom Microsoft muligens vurderer å skille ut Xbox i en eller annen form.Vi vet at det åpenbart kommer noen store endringer fra den nye administrerende direktøren, Asher Sharma, og ofte er vi vel optimistiske, men usikre er nok den riktige måten å si det på, men nå har vi et ganske stort avskjed for Xbox, da Craig Duncan, sjef for Xbox Game Studios, har sagt opp, og også personalansvarlig hos Xbox Game Studios, Louise O'Connor, har også sagt opp."
"Så Duncan har hatt stillingen i omtrent 20 måneder, som han skrev i en intern e-post som vi skal komme tilbake til, men han har vært hos Xbox siden 2011 og var direktør for Rare i 14 år.Louise O'Connor har derimot jobbet hos Rare siden 1999, noe som er enormt og hun tiltrådte stillingen hun nå forlater i september i fjor."
"Så disse to har ikke vært i sine respektive stillinger som sjef for Xbox Game Studios og personalsjef i særlig lang tid, men de har åpenbart vært erfarne ansatte hos Xbox eller i Xbox-eide studioer i mange, mange år.Og som jeg sa, var det en intern e-post fra Craig Duncan selv som sa, og jeg siterer: «Da jeg tok roret hos Xbox Game Studios for 20 måneder siden, var målet mitt å tjene studioene våre, teamene våre og menneskene som skaper spillene våre sammen.» Vi satte oss for å levere spill av høy kvalitet, styrke bedriftskulturen på tvers av våre studioer og bidra til å forme selskapets fremtid."
"Jeg er stolt av å kunne si at vi har gjennomført mange feilfrie lanseringer som har bidratt til selskapets kommersielle suksess.Louise har vært en oppmerksom, kreativ og pålitelig partner som alltid har stått for kvalitet og støttet studioene våre med klarhet og engasjement."
"Jeg takker henne for alt hun har bidratt med til Xbox Game Studios og er sikker på at hun vil lykkes med hva enn hun tar fatt på.Så det er litt hoste der, men du får i hovedsak med deg poenget.Det høres ut som en ganske vanlig e-post, det høres ikke ut som om det var noe uvennskap eller noe slikt mellom studioene og Duncan, med tanke på hvor lenge begge har vært i spillbransjen og hvor lenge de begge har jobbet for Rare og Xbox, antar jeg, sett under ett."
"Det er kanskje ikke så overraskende å se at de slutter.Jeg mener, de har vel bare vært i sine respektive roller i en kortere periode, noe som potensielt gir rom for spekulasjoner, men ja, det er et veldig stort avskjed, og vi vil definitivt se at dette får konsekvenser for Xbox."
"Vi vil bare ikke vite hva det er på en stund.Vi vil sannsynligvis også bli presentert for noen nye studiosjefer og personalsjefer hos Xbox i løpet av de kommende ukene.Men ja, la meg få vite hva du synes om Craig Duncans avgang."
"Tror du dette er et stort skritt i positiv eller negativ retning for Xbox?Hva synes du om at Louise O'Connor også slutter?Vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter.Ha det bra."