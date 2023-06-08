GRTV News - Fire store Xbox Game Studios står i fare for å bli lagt ned

Compulsion, Arkane, Double Fine og Ninja Theory ser ut til å stå for fall.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GeoTV News i dag.Vel, vi snakker om Xbox igjen.Det begynner å bli utrolig slitsomt, vil jeg si, å snakke om Xbox, fordi det føles som om hver eneste dag, hver eneste uke, er det et øyeblikk som enten er veldig spennende eller veldig skuffende, og forrige uke var det liksom ikke E3-perioden eller slutten av den, og Xbox hadde nettopp hatt sin spillpresentasjon søndagen før uken startet, og alt så egentlig litt lysere ut for Xbox."
"Og så, ganske snart etter at denne rapporten eller dette blogginnlegget kom ut og sa at de skulle gjennomgå en omfattende omstrukturering, sa de ikke hvor mange som bli sagt opp, men de sa bare at det ville bli en omfattende omstrukturering, sannsynligvis, du vet, kostnadsbesparelser og alt det der."
"Nå begynner vi å se hvordan dette utvikler seg.Det har sirkulert noen forskjellige rapporter og rykter, igjen, rapporter og rykter, men mange av utviklerne som er, alle disse rapportene og ryktene, de kommer fra utviklere som henvender seg til pressen og sier at de er bekymret for jobbene sine, eller de kommer fra utviklere som aktivt hintet om hva som skjer i form av små vink på sosiale medier."
"Og i grunnen ser det ut til at det er flere store studioer hos Xbox Game Studios som enten enten bli skilt ut for å bli uavhengige, som Toys for Bob, og kjøpe tilbake sin uavhengighet hvis de har kapital til det, eller ganske enkelt bli lagt ned.Og studioene det er snakk om er Ninja Theory, Double Fine, Arkane og også Compulsion."
"Uansett, la oss dykke ned og ta en titt.Så ja, det rapporteres at Ninja Theory, Double Fine og Arkane kan stå overfor nedleggelse.Det er en innledende historie om South of Midnight-utvikleren Compulsion som vi skal ta opp, fordi den kom først."
"Uansett står Microsofts Xbox-divisjon overfor fornyet usikkerhet, da rapporter hevder at flere av de mest anerkjente studioene kan være i fare.Så ja, det er ikke bare South of Midnight-teamet hos Compulsion Games som står overfor nedleggelse.Nye rapporter fra Bloomberg antyder at Ninja Theory, Double Fine og Arkane også står i i fare for å lide samme skjebne."
"Dette til tross for at noen av dem nettopp har kunngjort et nytt prosjekt.Rykter om nedskjæringer innen Xbox-divisjonen har sirkulert den siste uken.Rapportene antydet også at det vurderes å skille ut divisjonen som et eget selskap, i likhet med GitHub."
"Offisielle kilder hevder også at de kommende kostnadsbesparende tiltakene og endringene er omfattende og at ingen er trygge.Verken Microsoft eller noen av de nevnte teamene har kommentert rapportene.Double Fine har på en måte kommentert dette ved å legge inn en emoji av, jeg vet ikke helt å beskrive det, litt som den svette emojien med ansiktet som ser litt anstrengt ut med en enkelt vanndråpe, noe som ganske tydelig viser at det er litt trøbbel."
"Men uansett, South of Midnight Studio er angivelig også i fare for å bli lagt ned.Omstruktureringen fortsetter hos Xbox, og ifølge nye rapporter er det planer om å legge ned Compulsion Games, teamet bak South of Midnight, Contrast og We Happy Few.Microsoft har ennå ikke gitt ut en offisiell uttalelse, men forhandlinger skal angivelig pågå bak lukkede dører."
"Totalt berører dette rundt 100 ansatte, og kommer dessverre kort tid etter at studioet aktivt søkte etter nye talenter til et helt nytt prosjekt.Xbox-sjef Sasha Sharma har personlig rost Compulsion for deres arbeid med South of Midnight blant andre titler, og fremhevet hvordan spillet er et perfekt eksempel på de fantastiske opplevelsene Xbox ønsker å vise frem."
"Det vi tenker mest på, er at vi ønsker å lage fantastiske spill, som jeg bare føler som om det er noe fantastisk der hver dag.Nyheten kommer i kjølvannet av rykter om nye omfattende nedbemanninger som noen beskriver som et forestående blodbad der ingen studioer eller team er helt trygge."
"Nå er det noen her som jeg ser på og ikke forstår.Jeg forstår ikke Ninja Theory av den enkle grunn at de bokstavelig talt nettopp har kunngjort Senua for 2027 på Xbox Game Showcase.Så det gir ingen mening for meg at Ninja Theory står for fall."
"Hvorfor gjør man det nå, etter å nettopp ha kunngjort et spill som tilsynelatende er relativt nær å være ferdig?Man må anta at Senua har vært under utvikling i et par år, som full utvikling i et par år nå."
"Så ville du ikke vente til spillet var ute, og deretter ta en beslutning om studioet?Så det gir ikke mening for meg.Arcane har ikke vært spesielt effektivt på lenge.Mange av Arcane-studioene ble lagt ned for ganske nylig, og de som er igjen inkluderer Jeg tror det er Arcane Paris, det som angivelig jobbet med Blade-spillet som vi ikke har hørt noe om på rundt fem år."
"Så når Arcane er i fare, ser du på det og tenker: «Jeg liker det ikke», men de har ikke vært spesielt effektive eller produktive på lenge.Så jeg forstår hvorfor de står for fall.Tvang, altså, du vet, problemet med tvang eller problemet som tvang vil ha i kampen for å overleve, er i grunnen, eller i hvert fall i mine øyne, at de ikke har hatt noen særlig suksess kommersielt sett eller i kritisk forstand."
"Jeg liker South of Midnight av mange grunner, men jeg tror ikke det er helt den typen trafikkdriver som mange av de andre Xbox-spillstudioene og de store franchisene er.Og når jeg ser på Compulsion, er de et talentfullt team med en god visjon.Men igjen, vi snakker om et studio her som lager et skikkelig AAA-spill."
"Det selger ikke som varmt hvetebrød, og det er, ok, kritikerrost.Så jeg kan forstå hvorfor de også står for fall.Jeg liker ikke å se det, men jeg kan også til en viss grad forstå det fra et forretningsmessig synspunkt.Og så er det Double Fine, som også er et merkelig tilfelle, fordi de er en uavhengig utvikler."
"Jeg vet at de eies av Xbox, men de er egentlig en uavhengig utvikler når det gjelder prosjektene de gir ut.Det er mange år siden vi fikk Psychonauts 2.Og siden da har vi hatt, jeg mener, sist hadde vi Kiln i april og så Keeper i oktober.Ingen av disse kommer til å selge godt, men det er ikke formålet med dem."
"De er ment å være en slags billigere spill som de kan pumpe ut, fylle Xbox og Game Pass med, faktisk fylle ut porteføljen litt og ja, bare tilby det.Men det fra Double Fine gjør ikke egentlig det, jeg skjønner det ikke, for jeg tror de kunne trengt litt mer tilsyn med prosjektene de lager, for jeg tror alle som, da alle så kunngjøringen om Kiln, ser på det og tenker: «Jeg er ikke sikker på om dette virkelig kommer til å slå an.» Det virker bare ikke som et spill som kommer til å ta av."
"Så jeg tror, jeg mener, kanskje de ble bedt om å lage det til et livstjeneste-spill.Man vet bare ikke om noen av disse tingene.Men når jeg ser på det, tror jeg kanskje de trenger litt visjon, fordi Psychonauts 2 var en stor suksess.Og siden den gang har vi hatt, igjen, Keeper og Kiln og prosjekter som ikke akkurat kommer til å tjene inn mye penger."
"Dette er alltid problemet når vi snakker om dette, for på den ene siden snakker du om utviklere som er populære og som har laget fantastiske ting tidligere.Men på den andre siden er det fortsatt en forretning.Og hvis forretningen ikke lykkes, må det gjøres endringer."
"Så, du vet, Microsoft har massevis av penger å bruke på hva de enn vil.Men de har bare så mye penger å bruke fordi de kun satser på vellykkede prosjekter.Og så langt er ikke Xbox det.Jeg tror de stikker av. Det gir ikke mening."
"Jeg tror det er et veldig oppblåst selskap i sin helhet.Det er mange selskaper som utgjør Xbox Game Studios.Vet du, akkurat i går snakket vi om Gears of War E-Day.Det kostet 400 millioner å lage et Gears of War-spill."
"Hvis jeg ser alle disse nyhetene nå, og hvis jeg var i The Coalition, ville jeg nok vært litt bekymret fordi jeg ikke tror Gears of War E-Day kommer til å være en trafikkdriver på en måte som rettferdiggjør budsjettet på 400 millioner.Så poenget er at jeg tror det må tas beslutninger hos Xbox om å gjøre ting litt annerledes.Jeg håper virkelig at noen av disse studioene får tilbake sin uavhengighet."
"Du vet, at de ikke blir lagt ned, men at de i stedet kan gå ut og gjøre sine egne ting.Når det er sagt. Hvis de gjør det, er jeg ikke helt sikker på hva det til syvende og sist vil bety for fremtiden deres.Du vet, igjen, Arkane tilsynelatende.Jeg vet ikke hva de driver med for øyeblikket, fordi det er uklart hva som skjer med Blade-spillet."
"Hvis Compulsion ble uavhengige, ville de være i stand til å selge et spill som genererte nok inntekter til å støtte dem i utviklingen av et nytt spill over en periode på tre, fire, fem år?Jeg vet ikke. Så det er mange spørsmålstegn her.Det er en veldig tøff tid å følge med på dette."
"Og, du vet, man frykter for alle menneskene som kommer til å bli berørt av disse nådeløse endringene.Men samtidig er det en forretning, og jeg kan til en viss grad, jeg kan rasjonalisere noen av disse tingene, så brutale som de enn kan være.Men igjen, etter hvert som vi hører mer om dette, skal vi sørge for å holde dere informert og oppdatert."
"Jeg er tilbake i morgen med neste GOTV News of the Week.Hvis alt går bra, vil vi ikke snakke om Xbox.Men å dømme etter hvordan ting har gått den siste tiden, vet man aldri.Men inntil da. Ja, takk for at dere fulgte med."
"Vi ses i neste GOTV News i morgen."