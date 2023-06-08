Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos

Xbox kan bli skilt ut som et eget datterselskap

Ifølge rapporter undersøker Microsoft alle mulige alternativer for å sikre at Xbox blir en suksess.

GR Misc

Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Flere

Trailers

Flere

Events

Flere